В магазинах продается черника с сальмонеллой по акции? Жители волнуются, а что отвечают службы?

“Многим стало плохо после употребления черники! Пока в Норвегии уже предупредили об этом, в Латвии её ещё продают по акции. По-моему, это заслуживает внимания – как можно так шутить со здоровьем людей!” – рассказывает Мадара.

Сальмонеллёз – это инфекционное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт. Заразиться можно при употреблении продуктов животного происхождения, которые не прошли достаточную термическую обработку, или блюд, приготовленных с нарушением санитарных норм. Также инфекция передаётся при контакте с заражёнными животными или людьми.

Чтобы выяснить, соответствует ли информация действительности, в Продовольственно-ветеринарную службу (PVD) был направлен запрос о возможном присутствии сальмонеллы в продаваемой в Rimi чернике. Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в январе было зарегистрировано только 7 случаев сальмонеллёза, а в декабре – 46, при этом опрошенные пациенты не подтвердили связь инфекции с употреблением черники.

“В распоряжении PVD нет информации о партиях черники, лабораторно подтверждённых как заражённые Salmonella, которые были бы проданы и распространены в Латвии. Если бы такие данные были, служба немедленно приняла бы меры по изъятию заражённой партии из продажи”, – заявляет PVD.

Представитель Rimi также опроверг распространённые слухи, подчеркнув, что черника является одним из самых востребованных товаров в магазине, а поставщики проходят тщательный отбир.

Симптомы сальмонеллёза могут появиться через 6–72 часа после заражения и включают тошноту, рвоту, спазмы, диарею, лихорадку и головную боль. Чтобы снизить риск инфицирования, рекомендуется соблюдать гигиенические нормы. При подозрении на заражение следует обратиться к врачу.