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Адвокат: «Тимме передали компромат на Седокову. Мы знаем, какие обвинения поступали от него Анне»^

СтарХит 12 февраля, 2025 20:33

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Расследование по делу смерти Яниса Тиммы продолжается. Этого добилась адвокат Катя Гордон по просьбе родственников баскетболиста.

Главными подозреваемыми в громком деле пока являются бывшая жена 32-летнего спортсмена Анна Седокова, а также его друзья. Юрист Катя Гордон высказалась по этому поводу.

«Дело по ходатайству нашей команды вернули на дополнительную проверку. Прежнее решение о прекращении было связано со сроками, многие процессуальные действия не были завершены. По итогам нашего личного расследования Янису передали компромат на Анну. Мы также знаем, какого рода обвинения поступали от него Анне. При этом полагаю, что говорить о том, что его убили, ни одного основания нет. В любом случае должны быть результаты экспертиз, в частности, его телефона. Должна быть опрошена родня. Этим сейчас следователи и должны заняться», — поделилась Гордон в личном блоге.

Такому стечению обстоятельств рад и друг Яниса Тиммы, бизнесмен Марк Пугачев. Предприниматель уверен — Седоковой от Тиммы в свое время нужны были только деньги.

«Я же говорил, что мы добьемся проверки — и вот результат. Жалоба Александру Бастрыкину подана, и он ее получил. Петиции отправлены, несколько депутатских обращений направлены в Следственный комитет. Держим дело на контроле, и это еще не конец! Молчание не означает бездействие. Теперь — меньше слов, больше действий. Полоскать грязное белье больше нет смысла. Теперь все поняли, кто есть кто», — написал Пугачев в соцсети.

Что касается 43-летней певицы, то недавно она вернулась в медийное пространство. Стало заметно, что Анна прилично похудела — от ее былых форм, кажется, не осталось и следа. И это неудивительно. После смерти Яниса Седокова не скрывала слез и переживаний. Правда, близкие спортсмена почему-то не верили ей.

«Все это время вы были свидетелями моих взлетов и падений. Теперь вы свидетели самого сложного периода в моей жизни, который я бы не пожелала никому. Каждый день все это время я пыталась просто встать, просто не упасть, просто пробовать жить дальше. Благодарю вас за то, что вы поддерживали, не сдавались, даже когда сдалась я. Я очень благодарна. Попробую делать то, что удавалось мне больше всего — писать песни, давать концерты. И маленькими шагами буду идти вперед. Даже если я буду нужна одному человеку в этом мире, буду пробовать это делать», — откровенничала звезда на днях.

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