Это часть новой стратегии, цель которой также — изменить представление жителей о муниципальном предприятии. Председатель правления RNP Марис Озолиньш рассказал, что речь идёт не только о смене бренда, поскольку логотип «очень даже ничего, и с ним нет никаких проблем».

«Самая большая проблема сейчас — это наше название, Rīgas namu pārvaldnieks, в котором закодировано несколько проблем уже в корне. Мы привязаны к Риге. В Саласпилсе мы столкнулись с сопротивлением, мол нет-нет, вы же из Риги, что вы здесь будете делать», — рассказал Озолиньш.

Вторая проблема в названии, по его словам, — это «домоуправление», «то есть наша деятельность ограничивается только управлением домами, хотя на самом деле мы можем делать гораздо больше. В-третьих, "домоуправление" сохранилось в памяти как нечто старое с советских времён, когда обо всём заботилось государство — мне ни о чём не нужно было заботиться, всё сделают», — объяснил Озолиньш.

Чтобы разработать новую идентичность бренда, уже объявлен конкурс, получены предложения, и в настоящее время началось их рассмотрение. В RNP хотят сохранить узнаваемость, но в то же время способствовать повышению ценности предприятия. Кроме того, сходство с названием Rīgas namu pārvaldnieks используют конкуренты.

Представители RNP сообщили, что предварительно создание новой идентичности может стоить около 250 000 евро.

По мнению RNP, у предприятия в будущем есть возможности развиваться в нескольких направлениях. Во-первых, регионально, так как можно предлагать услуги по управлению домами не только в Латвии, но и за её пределами, например, в странах Балтии. Во-вторых, современные услуги управления могут включать, например, строительство и содержание домов для аренды, а также внедрение умных и зелёных технологий — ультразвуковые счётчики воды, зарядные станции для электромобилей во дворах многоквартирных домов, замену лифтов, устойчивую реновацию зданий и сохранение культурно-исторического наследия.

Также смена бренда связана с изменениями в нормативных актах страны и необходимостью думать об устойчивой бизнес-модели RNP в будущем. В частности, в мае вступили в силу поправки к Закону о завершении приватизации государственных и муниципальных жилых домов, которые предусматривают, что с 1 января 2026 года управление жилыми домами переходит в руки собственников, которые вступают в прямые отношения с управляющим, если таковой имеется.

Оборот RNP в 2024 году составил 80,569 миллиона евро, что на 8,55% больше, чем в 2023 году. Кроме того, RNP обеспечивает Рижскому самоуправлению стабильный поток дивидендов. RNP работает без муниципальных дотаций. В RNP работает около 2000 человек, предприятие управляет примерно 3500 зданиями.