«Мы можем делать гораздо больше»: RNP собирается сменить название и выйти за пределы Риги (1)

© Lsm.lv 5 августа, 2025 20:46

Бизнес 1 комментариев

Фото riga.lv

Крупнейший в столице управляющий многоквартирными домами Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) планирует расширить свою деятельность за пределы Риги, изменить название и визуальный образ. Эти планы компания представила сегодня депутатам Рижской думы, передает LETA.

Это часть новой стратегии, цель которой также — изменить представление жителей о муниципальном предприятии. Председатель правления RNP Марис Озолиньш рассказал, что речь идёт не только о смене бренда, поскольку логотип «очень даже ничего, и с ним нет никаких проблем».

«Самая большая проблема сейчас — это наше название, Rīgas namu pārvaldnieks, в котором закодировано несколько проблем уже в корне. Мы привязаны к Риге. В Саласпилсе мы столкнулись с сопротивлением, мол нет-нет, вы же из Риги, что вы здесь будете делать», — рассказал Озолиньш.

Вторая проблема в названии, по его словам, — это «домоуправление»,  «то есть наша деятельность ограничивается только управлением домами, хотя на самом деле мы можем делать гораздо больше. В-третьих, "домоуправление" сохранилось в памяти как нечто старое с советских времён, когда обо всём заботилось государство — мне ни о чём не нужно было заботиться, всё сделают», — объяснил Озолиньш.

Чтобы разработать новую идентичность бренда, уже объявлен конкурс, получены предложения, и в настоящее время началось их рассмотрение. В RNP хотят сохранить узнаваемость, но в то же время способствовать повышению ценности предприятия. Кроме того, сходство с названием Rīgas namu pārvaldnieks используют конкуренты.

Представители RNP сообщили, что предварительно создание новой идентичности может стоить около 250 000 евро.

По мнению RNP, у предприятия в будущем есть возможности развиваться в нескольких направлениях. Во-первых, регионально, так как можно предлагать услуги по управлению домами не только в Латвии, но и за её пределами, например, в странах Балтии. Во-вторых, современные услуги управления могут включать, например, строительство и содержание домов для аренды, а также внедрение умных и зелёных технологий — ультразвуковые счётчики воды, зарядные станции для электромобилей во дворах многоквартирных домов, замену лифтов, устойчивую реновацию зданий и сохранение культурно-исторического наследия.

Также смена бренда связана с изменениями в нормативных актах страны и необходимостью думать об устойчивой бизнес-модели RNP в будущем. В частности, в мае вступили в силу поправки к Закону о завершении приватизации государственных и муниципальных жилых домов, которые предусматривают, что с 1 января 2026 года управление жилыми домами переходит в руки собственников, которые вступают в прямые отношения с управляющим, если таковой имеется.

Оборот RNP в 2024 году составил 80,569 миллиона евро, что на 8,55% больше, чем в 2023 году. Кроме того, RNP обеспечивает Рижскому самоуправлению стабильный поток дивидендов. RNP работает без муниципальных дотаций. В RNP работает около 2000 человек, предприятие управляет примерно 3500 зданиями.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Важно 14:53

Важно 1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

