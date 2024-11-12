Мужчина вышел на ходу из машины через лобовое стекло. Что могло пойти не так? (ВИДЕО)

В социальных сетях появилось видео, демонстрирующая как молодежь "развлекается" на дорогах Латвии. На нем видно как одна машина буксирует другую. Неожиданно в разбитое лобовое окно машины на тросе со стороны водителя высовывается молодой человек. Не долго думая он с ногами оказывается на капоте, но соскальзывает и падает на дорогу. Кувыркаясь он катится по обочине в кювет и там его падение останавливается после столкновения со столбом.

Неизвестно как сильно пострадал легкомысленный мужчина, но учитывая, что при буксировке транспортных средств разрешена скорость до 50 км/ч, то травмы могут быть весьма серьезные.