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Мужчина вышел на ходу из машины через лобовое стекло. Что могло пойти не так? (ВИДЕО)

Редакция PRESS 12 ноября, 2024 16:18

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Хотя ежедневно полицейские сводки сообщают об ужасных авариях на дорогах Латвии, все равно находятся те, кто легкомысленно относится к безопасности на дороге - своей и окружающих. Остается только гадать, чем вызвано такое желание творить "дичь": жажда острых ощущение, модная забава для хайпа в соцсетях, или просто глупость?

В социальных сетях появилось видео, демонстрирующая как молодежь "развлекается" на дорогах Латвии. На нем видно как одна машина буксирует другую. Неожиданно в разбитое лобовое окно машины на тросе со стороны водителя высовывается молодой человек. Не долго думая он с ногами оказывается на капоте, но соскальзывает и падает на дорогу. Кувыркаясь он катится по обочине в кювет и там его падение останавливается после столкновения со столбом.

Неизвестно как сильно пострадал легкомысленный мужчина, но учитывая, что при буксировке транспортных средств разрешена скорость до 50 км/ч, то травмы могут быть весьма серьезные.

 
 
 
 
 
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Публикация от Sadursme | Ceļu satiksmes negadījumi | Drošība uz ceļa (@sadursme)

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