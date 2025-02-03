Муниципальная полиция Риги вместе с начальством переезжает в бывшее здание школы

Он отметил, что создание единого центра управления позволит сократить время реагирования на вызовы и эффективнее использовать ресурсы полиции.

Заместитель председателя Рижской думы Линда Озола отметила, что нынешний центр управления ПСР себя исчерпал, в связи с чем нужно было искать возможности для развития.

Бывшее здание 29-й Рижской средней школы сейчас перестраивается под нужды муниципальной полиции. В здании проведена перепланировка, сообщил агентству ЛЕТА начальник строительного управления департамента имущества Рижской думы Марис Межзиле.

Как сообщил на пресс-конференции вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, работа по перестройке здания начата еще в сентябре. Сейчас идет процесс демонтажа, заменены все инженерные коммуникации.

Центр управления будет многофункциональным зданием, сюда будет перенесен и центр видеонаблюдения.

Общее финансирование проекта составит до 7,73 млн евро, в том числе заем из госбюджета составляет 6,57 млн евро, финансирование самоуправления - 1,16 млн евро.

Как сообщила на пресс-конференции Озола, на оснащение центра планируется потратить еще примерно миллион евро.

Строительный проект разработало АО "Palast Architekts", строительным подрядчиком является "BCC Litana", в которое входят ООО "Baltic construction Company" (BCC) и литовское предприятие "Litana Ko".