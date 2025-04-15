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«Может, нужно признать, что введение 2-го пенсионного уровня с самого начала было ошибкой?»: топ-менеджер (3)

Редакция PRESS 15 апреля, 2025 08:10

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LETA

"Банк Латвии и председатель Бюджетной и финансовой комиссии Сейма вынуждены признать проблемы с доходностью второго пенсионного уровня", пишет на pietiek.com бывший вице-президент VAS "Latvijas Dzelzceļš", экономист Айварс Стракшас.

"К сожалению, вместо того чтобы сделать второй пенсионный уровень добровольным, предлагается лишь сделать механизмы его изъятия более гибкими. То есть наложить косметическую "нашлепку" на искалеченную схему.

Может быть, уже пришло время признать, что введение второго пенсионного уровня было ошибкой — и притом с самого начала?

О том, почему инвестиции в спекулятивный рынок рискованны и в долгосрочной перспективе не могут обогнать даже инфляцию по доходности, я писал достаточно и повторяться не стану. На этот раз хочу обратить внимание на влияние на экономику страны.

Если бы второй пенсионный уровень не был введён, то эти миллиарды остались бы в Латвии и стимулировали бы нашу экономику. Затраты на рабочую силу у нас были бы значительно более конкурентоспособными, а зарплаты — выше.

Напомним, что в данный момент 6% от заработной платы принудительно направляется во второй пенсионный уровень.

Кроме того, без расходов на второй пенсионный уровень Латвия была бы значительно более привлекательной для инвестиций. Возможно, у нас было бы на одну фабрику больше, и часть уехавших за границу нашли бы работу прямо здесь, на месте.

Также расходы государственного управления на зарплаты могли бы быть на 6% меньше, а налоговые поступления — выше.

На сегодняшний день Латвия стала дорогой страной, и значительный вклад в это внесли высокие затраты на рабочую силу, которых могло бы и не быть", - рассуждает Стракшас.

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