Мошенники орудуют в торговых центрах Литвы; старая схема вновь в ходу

Редакция PRESS 26 октября, 2025 10:55

Жителей Литвы снова предупреждают о мошенниках, выдающих себя за глухонемых и пытающихся выманить деньги у населения. Это не новая, но всё ещё эффективная схема, о которой пишет lrytas.lt.

Новая попытка мошенничества имела место в торговом центре Norfa. Как написала в соцсетях жительница Кедайняя, к ней подошла девушка и вручила на подпись красочный лист бумаги, где было написано об учреждении общества глухонемых и высказывалась просьба о поддержке.

"Подписав следующую графу, дадите ей 20 евро", - было написано на листе. Женщина писала, что девушка не отвечала ни на какие вопросы, показывала жестами, что она не слышит и не говорит.

Заподозрив мошенничество, покупательница решила подойти к сотрудникам магазина. Сборщица пожертвований сразу обрела слух и, не дожидаясь дальнейших событий, убежала из торгового центра. Работник магазина подтвердил, что любой сбор денег в помещении торгового центра строго запрещён и является незаконным.

Этот случай в Кедайняе - далеко не первый. Мошенники, якобы собирающие пожертвования для инвалидов, были неоднократно замечены в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и других городах. Действуют они почти всегда одинаково.

Обычно они орудуют в оживлённых местах - в торговых центрах, на парковках рядом с ними, на центральных улицах. Подходят к людям, вручают папку или заламинированный лист с логотипом несуществующей организации, просят подписаться и требуют денег.

Мошенники не отвечают на вопросы, жестами показывают, что они глухонемые. Но, как только им оказывают сопротивление, грозят вызвать полицию или охрану, они, как правило, сразу всё слышат и убегают прочь.

Автор статьи в Lietuvos Rytas подчёркивает, что обычно эти преступники не являются гражданами Литвы и принадлежат к организованным группам, которые путешествуют по всей Европе.

Сотрудники полиции напоминают, что официальные организации инвалидов никогда не собирают пожертвования таким способом. Полиция также призывает не поддаваться давлению мошенников, не бояться говорить им "нет" и никогда не жертвовать наличные, а при появлении подозрительных сборщиков пожертвований сразу же сообщать сотрудникам охраны торговых центров или звонить по номеру 112.

Мы также призываем уважаемых читателей быть бдительными при совершении поездок в Литву с целью шопинга. Кроме того, не исключено, что схема, о которой говорится здесь, может быть задействована и в Латвии.

«У власти мягкие уклоняющиеся люди»: экс-президент критикует правительство

Бывший президент Латвии Валдис Затлерс в эфире TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum выступил с критикой работы правительства, отметив нехватку политических идей.

Строишь дом — будь добр указать, откуда средства; как это нужно будет делать

С 1 ноября каждое физическое лицо перед началом строительных работ будет обязано указать в Строительной информационной системе (Būvniecības informācijas sistēma, сокращённо - BIS) источник финансов на проведение этих работ, поскольку вступят в силу утверждённые правительством в апреле Правила строительства зданий.

«Государство меня бросило»: история одного пациента с редким заболеванием

55-летний Айгарс (имя изменено) родился и вырос в Латвии, 24 года проработал в одном и том же госучреждении на благо общества. Он и теперь не сидит дома, а занимается бизнесом и исправно платит налоги, но чувствует, что государство покинуло его, предоставив самому разбираться с медицинскими проблемами, решить которые ему не под силу, сообщает портал TV3 Ziņas.

Маэстро снова на сцене! Внучка поделилась душевным роликом (ВИДЕО)

В субботу, 25 октября, внучка знаменитого композитора Аннамария Паула опубликовала в "Инстаграм" ролик, демонстрирующий, что Раймонд Паулс по-прежнему в отличной форме. На видео он энергичен и улыбается.

В парижском аэропорту задержан подозреваемый в ограблении Лувра

На прошлой неделе из всемирно известного музея в Париже были украдены восемь драгоценностей короны, что вызвало возмущение общественности и поставило под сомнение безопасность музея.
Подозреваемый в дерзком ограблении Лувра неделю назад был арестован, когда собирался сесть на самолет, вылетавший в Алжир. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Paris Match.

Путин: Испытали ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

Владимир Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения ракеты "Буревестник" в армии РФ после успешных испытаний. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, крылатая ракета преодолела 14 000 км.

Ученые разработали имплант, с помощью которого ослепшие пациенты снова могут читать

Ученые вставили импланты в глаза слепым пациентам, и теперь они снова могут читать. Хирург из лондонской больницы Мурфилдс, сделавший эту операцию пяти людям, называет результаты эксперимента «поразительными».

