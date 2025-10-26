Мошенники орудуют в торговых центрах Литвы; старая схема вновь в ходу

Новая попытка мошенничества имела место в торговом центре Norfa. Как написала в соцсетях жительница Кедайняя, к ней подошла девушка и вручила на подпись красочный лист бумаги, где было написано об учреждении общества глухонемых и высказывалась просьба о поддержке.

"Подписав следующую графу, дадите ей 20 евро", - было написано на листе. Женщина писала, что девушка не отвечала ни на какие вопросы, показывала жестами, что она не слышит и не говорит.

Заподозрив мошенничество, покупательница решила подойти к сотрудникам магазина. Сборщица пожертвований сразу обрела слух и, не дожидаясь дальнейших событий, убежала из торгового центра. Работник магазина подтвердил, что любой сбор денег в помещении торгового центра строго запрещён и является незаконным.

Этот случай в Кедайняе - далеко не первый. Мошенники, якобы собирающие пожертвования для инвалидов, были неоднократно замечены в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и других городах. Действуют они почти всегда одинаково.

Обычно они орудуют в оживлённых местах - в торговых центрах, на парковках рядом с ними, на центральных улицах. Подходят к людям, вручают папку или заламинированный лист с логотипом несуществующей организации, просят подписаться и требуют денег.

Мошенники не отвечают на вопросы, жестами показывают, что они глухонемые. Но, как только им оказывают сопротивление, грозят вызвать полицию или охрану, они, как правило, сразу всё слышат и убегают прочь.

Автор статьи в Lietuvos Rytas подчёркивает, что обычно эти преступники не являются гражданами Литвы и принадлежат к организованным группам, которые путешествуют по всей Европе.

Сотрудники полиции напоминают, что официальные организации инвалидов никогда не собирают пожертвования таким способом. Полиция также призывает не поддаваться давлению мошенников, не бояться говорить им "нет" и никогда не жертвовать наличные, а при появлении подозрительных сборщиков пожертвований сразу же сообщать сотрудникам охраны торговых центров или звонить по номеру 112.

Мы также призываем уважаемых читателей быть бдительными при совершении поездок в Литву с целью шопинга. Кроме того, не исключено, что схема, о которой говорится здесь, может быть задействована и в Латвии.