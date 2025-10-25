Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 25. Октября Завтра: Beatrise, Beate
Доступность

Экономист: «Строительство надо вообще запретить, тогда и теневой экономики не будет!» (1)

Редакция PRESS 25 октября, 2025 18:17

Важно 1 комментариев

Экономист и политик Гунтарс Витолс опубликовал в соцсетях и на портале pietiek.com свои размышления по поводу бюрократии, благих намерений и того, что происходит в Латвии.

"На сей раз - о предпочтениях и о шапочках из фольги. Фундаментальная вещь, за изучение которой раздано несколько Нобелевских премий по экономике. Написать об этом меня побудила очередная чунга-чанга, иллюстрирующая, почему говорится, что благие намерения ведут в ад. Теперь вроде как введут ограничения советского времени - сколько квадратных метров разрешено в твоём жилище. Одно дело 199 квадратных метров, другое - 201 квадратный метр. Там вступает в действие бюрократия.

Один мой друг в советское время в сельской местности построил дом. Чтобы не превысить ограничение по квадратуре, подвал засыпал песком, сдал дом в эксплуатацию, потом выкопал этот песок и устроил баньку. Задуманный результат был достигнут, только бюрократия заставила поработать лопатой - закопать яму, потом откопать. Теперь внедряют то же самое.

Как возникают шапочки из фольги? Благодаря благим намерениям. Это изучили и установили. За это несколько человек получили Нобеля и миллион долларов в придачу.

Например, был такой Милтон Фридман, один из самых знаменитых экономистов всех времён. Он постоянно рассказывал, что политические инициативы надо оценивать не по прекрасным намерениям, а по результатам, которых можно ожидать. Но люди этого не понимают - упорно голосуют за благие намерения.

Вот, например, контроль стоимости аренды. Намерение просто чудесное - получишь дешёвое жильё. Бог весть сколько парламентов установили такие ограничения, но результат всегда одинаков - дешёвого жилья становится меньше. Это один из самых популярных примеров, который приводят и другие нобелевские лауреаты по экономике.

Но это ничего не меняет. Триумфальное шествие шапочки из фольги продолжается. Например, алкоголь обложен высоким акцизным налогом с доисторических времён, иногда это половина стоимости бутылки. Людям рассказывали, что внедряют для того, чтобы меньше пили (благое намерение). Результат - только наполнение госбюджет. Пьют на ура, и мы уже одни из мировых лидеров, если не рекордсмены. Раньше пьяных за рулём сажали в тюрьму, теперь конфискуют машину и т.п. Пьют меньше? Фактический результат таков, что Латвия - рекордсмен по выписыванию штрафов. Приехали футболисты, подрались, как обычно, мы тут придумали наказание - вокруг памятника на таких мероприятиях будет забор. Благое намерение, но наказали почему-то нас, футболисты давно укатили. Здорово.

Потом решили, что будут регулировать мировую температуру (благое намерение), а теперь мы уже платим налог на CO2 (фактический результат). Завтра, говорят, этот налог повысят, но мировая температура от этого не сдвинется ни на йоту.

Чего только ни выдумывают каждый год. Недавно строже ограничили время торговли алкоголем. Алкоголь - дико классная тема для обоснования наказания. Благое намерение, фактический результат которого - борьба с мелкими магазинчиками. Да здравствуют супермаркеты!

Теневая экономика, нате вам! Это вообще наилучшее обоснование наказаний, супераргумент - уровня "сенсей". Результат - стагнирующая экономика, потому что иного и не может быть. Тоже ведь давно исследован и награждён премией по миллиону долларов на нос.

А теперь - квадратура на нос. Теневой экономике от этого ни жарко, ни холодно. Это говорю я. Намерение благое, но результат таков, что только добавится бюрократии, тормозящей частное строительство. Закопай подвал, откопай подвал - то же самое, что и тогда. Да вообще строительство надо запретить! Тогда и теневой экономики не будет.

С наказаниями дело такое. Они дают эффект, но только до известного предела. После этого они - всего лишь способ для того, чтобы процветала бюрократия, деньги тратились на закапывание и откапывание. Суета идёт, но экономика и благосостояние от этого не растут.

Я предлагаю перестать тратить деньги на премирование нобельских лауреатов. Надо эту премию передать Жестяному бюро благих намерений".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:20 25.10.2025
Латвия: почувствуй себя помещиком
Sfera.lv 7 часов назад
Дания: каждый шестой автомобиль – электрический
Sfera.lv 8 часов назад
Кино: Коппола распродаст часть своих вещей
Sfera.lv 8 часов назад
Швеция отправит в Латвию батальон с зенитными машинами
Bitnews.lv 8 часов назад
ПВС: в польских куриных окорочках обнаружен возбудитель сальмонеллёза
Bitnews.lv 8 часов назад
Циклон накроет страну: сильные осадки и ветер
Bitnews.lv 9 часов назад
Явление: волны в атмосфере Солнца
Sfera.lv 16 часов назад
День под дождем
Bitnews.lv 1 день назад
Загрузка

Большинство жителей Латвии не планирует праздновать Хэллоуин; почему? (1)

Важно 16:38

Важно 1 комментариев

31 октября Хэллоуин не будут отмечать 73% жителей Латвии, праздновать собираются всего 19%, о чём агентству LETA сообщило предприятие интернет-технологий и исследований SIA Gemius Latvia, сославшись на проведённый опрос.

31 октября Хэллоуин не будут отмечать 73% жителей Латвии, праздновать собираются всего 19%, о чём агентству LETA сообщило предприятие интернет-технологий и исследований SIA Gemius Latvia, сославшись на проведённый опрос.

Читать

«Министр перешла предел»: Депутат Сейма считает, что Байбе Браже пора в отставку (1)

Важно 16:20

Важно 1 комментариев

Недавние высказывания Байбы Браже в адрес противников Стамбульской конвенции депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш в своём посте в "Фейсбуке" назвал "скандальными и очень вредными для государства". Он считает, что ей недопустимо оставаться министром.

Недавние высказывания Байбы Браже в адрес противников Стамбульской конвенции депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш в своём посте в "Фейсбуке" назвал "скандальными и очень вредными для государства". Он считает, что ей недопустимо оставаться министром.

Читать

ПВС: в польских куриных окорочках обнаружен возбудитель сальмонеллёза (1)

Новости Латвии 14:55

Новости Латвии 1 комментариев

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Читать

Кинолог — о собаках, убитых в Бауском крае: должны быть наказаны и стрелок, и хозяин (1)

Важно 14:22

Важно 1 комментариев

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

Читать

Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram (1)

Мир 14:08

Мир 1 комментариев

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе.

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе.

Читать

ХАМАС правил в Газе железной рукой. Неужели он и вправду готов отказаться от власти в секторе? (1)

Мир 14:04

Мир 1 комментариев

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

Читать