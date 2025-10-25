"На сей раз - о предпочтениях и о шапочках из фольги. Фундаментальная вещь, за изучение которой раздано несколько Нобелевских премий по экономике. Написать об этом меня побудила очередная чунга-чанга, иллюстрирующая, почему говорится, что благие намерения ведут в ад. Теперь вроде как введут ограничения советского времени - сколько квадратных метров разрешено в твоём жилище. Одно дело 199 квадратных метров, другое - 201 квадратный метр. Там вступает в действие бюрократия.

Один мой друг в советское время в сельской местности построил дом. Чтобы не превысить ограничение по квадратуре, подвал засыпал песком, сдал дом в эксплуатацию, потом выкопал этот песок и устроил баньку. Задуманный результат был достигнут, только бюрократия заставила поработать лопатой - закопать яму, потом откопать. Теперь внедряют то же самое.

Как возникают шапочки из фольги? Благодаря благим намерениям. Это изучили и установили. За это несколько человек получили Нобеля и миллион долларов в придачу.

Например, был такой Милтон Фридман, один из самых знаменитых экономистов всех времён. Он постоянно рассказывал, что политические инициативы надо оценивать не по прекрасным намерениям, а по результатам, которых можно ожидать. Но люди этого не понимают - упорно голосуют за благие намерения.

Вот, например, контроль стоимости аренды. Намерение просто чудесное - получишь дешёвое жильё. Бог весть сколько парламентов установили такие ограничения, но результат всегда одинаков - дешёвого жилья становится меньше. Это один из самых популярных примеров, который приводят и другие нобелевские лауреаты по экономике.

Но это ничего не меняет. Триумфальное шествие шапочки из фольги продолжается. Например, алкоголь обложен высоким акцизным налогом с доисторических времён, иногда это половина стоимости бутылки. Людям рассказывали, что внедряют для того, чтобы меньше пили (благое намерение). Результат - только наполнение госбюджет. Пьют на ура, и мы уже одни из мировых лидеров, если не рекордсмены. Раньше пьяных за рулём сажали в тюрьму, теперь конфискуют машину и т.п. Пьют меньше? Фактический результат таков, что Латвия - рекордсмен по выписыванию штрафов. Приехали футболисты, подрались, как обычно, мы тут придумали наказание - вокруг памятника на таких мероприятиях будет забор. Благое намерение, но наказали почему-то нас, футболисты давно укатили. Здорово.

Потом решили, что будут регулировать мировую температуру (благое намерение), а теперь мы уже платим налог на CO2 (фактический результат). Завтра, говорят, этот налог повысят, но мировая температура от этого не сдвинется ни на йоту.

Чего только ни выдумывают каждый год. Недавно строже ограничили время торговли алкоголем. Алкоголь - дико классная тема для обоснования наказания. Благое намерение, фактический результат которого - борьба с мелкими магазинчиками. Да здравствуют супермаркеты!

Теневая экономика, нате вам! Это вообще наилучшее обоснование наказаний, супераргумент - уровня "сенсей". Результат - стагнирующая экономика, потому что иного и не может быть. Тоже ведь давно исследован и награждён премией по миллиону долларов на нос.

А теперь - квадратура на нос. Теневой экономике от этого ни жарко, ни холодно. Это говорю я. Намерение благое, но результат таков, что только добавится бюрократии, тормозящей частное строительство. Закопай подвал, откопай подвал - то же самое, что и тогда. Да вообще строительство надо запретить! Тогда и теневой экономики не будет.

С наказаниями дело такое. Они дают эффект, но только до известного предела. После этого они - всего лишь способ для того, чтобы процветала бюрократия, деньги тратились на закапывание и откапывание. Суета идёт, но экономика и благосостояние от этого не растут.

Я предлагаю перестать тратить деньги на премирование нобельских лауреатов. Надо эту премию передать Жестяному бюро благих намерений".