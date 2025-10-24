Мальчик сначала застрелил друга: подробности трагедии в Плявниеках

До сих пор правоохранительные органы не раскрывали точные обстоятельства гибели детей. Теперь прокуратура сообщила LETA, что одному лицу предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного закона: за хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов с нарушением нормативных актов, если это привело к тяжким последствиям, а также за хранение боеприпасов без соответствующего разрешения.

Обвинение было предъявлено на этой неделе. В прокуратуре уточнили, что обвиняемый имел необходимые разрешения на хранение оружия и боеприпасов, однако были обнаружены две пули, предназначенные для других видов оружия, на хранение которых разрешения не было.

По мнению прокуратуры, обвиняемый, зная, что выданное ему разрешение на хранение оружия обязывает соблюдать установленные государством правила безопасности, нарушил нормы Закона об обороте оружия и постановления Кабинета министров о порядке обращения с оружием и боеприпасами.

Он оставил в квартире в неустановленном месте ключи от сейфа, не обеспечив их недоступность для других лиц. В результате ключи попали в руки несовершеннолетних — его сына и одноклассника сына, — которые смогли достать из сейфа оружие и боеприпасы, пишет прокуратура.

В ходе предварительного расследования было установлено, что мальчик, небрежно и неосторожно обращаясь с оружием, произвёл выстрел в сторону одноклассника, после чего направил ствол себе в лоб и выстрелил, в результате чего оба ребёнка погибли.

Ранее сообщалось, что до передачи дела в прокуратуру расследование вело Бюро внутренней безопасности (IDB).

В пресс-релизе IDB отмечалось, что в сотрудничестве с надзирающим прокурором была проведена масштабная работа по сбору доказательств и выяснению фактических обстоятельств происшествия. Проведено несколько сложных и длительных экспертиз. Сначала следователи не имели полной картины случившегося, но в ходе расследования смогли восстановить хронологию дня и обстоятельства гибели детей.

По завершении расследования было принято решение прекратить уголовное производство в части, касающейся убийства, поскольку были установлены обстоятельства, исключающие уголовное преследование — в частности, смерть лица, которое могло быть привлечено к ответственности.

Напомним, что 7 февраля 2025 года в одной из квартир многоэтажного дома в Плявниеках (Рига) были обнаружены тела двух мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями.