Мальчик сначала застрелил друга: подробности трагедии в Плявниеках

Редакция PRESS 24 октября, 2025 12:38

0 комментариев

В феврале этого года в Плявниеках произошла трагедия: один мальчик случайно застрелил другого из оружия, принадлежащего его отцу — сотруднику Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), — а затем выстрелил себе в голову, сообщает агентство LETA.

До сих пор правоохранительные органы не раскрывали точные обстоятельства гибели детей. Теперь прокуратура сообщила LETA, что одному лицу предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного закона: за хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов с нарушением нормативных актов, если это привело к тяжким последствиям, а также за хранение боеприпасов без соответствующего разрешения.

Обвинение было предъявлено на этой неделе. В прокуратуре уточнили, что обвиняемый имел необходимые разрешения на хранение оружия и боеприпасов, однако были обнаружены две пули, предназначенные для других видов оружия, на хранение которых разрешения не было.

По мнению прокуратуры, обвиняемый, зная, что выданное ему разрешение на хранение оружия обязывает соблюдать установленные государством правила безопасности, нарушил нормы Закона об обороте оружия и постановления Кабинета министров о порядке обращения с оружием и боеприпасами.

Он оставил в квартире в неустановленном месте ключи от сейфа, не обеспечив их недоступность для других лиц. В результате ключи попали в руки несовершеннолетних — его сына и одноклассника сына, — которые смогли достать из сейфа оружие и боеприпасы, пишет прокуратура.

В ходе предварительного расследования было установлено, что мальчик, небрежно и неосторожно обращаясь с оружием, произвёл выстрел в сторону одноклассника, после чего направил ствол себе в лоб и выстрелил, в результате чего оба ребёнка погибли.

Ранее сообщалось, что до передачи дела в прокуратуру расследование вело Бюро внутренней безопасности (IDB).

В пресс-релизе IDB отмечалось, что в сотрудничестве с надзирающим прокурором была проведена масштабная работа по сбору доказательств и выяснению фактических обстоятельств происшествия. Проведено несколько сложных и длительных экспертиз. Сначала следователи не имели полной картины случившегося, но в ходе расследования смогли восстановить хронологию дня и обстоятельства гибели детей.

По завершении расследования было принято решение прекратить уголовное производство в части, касающейся убийства, поскольку были установлены обстоятельства, исключающие уголовное преследование — в частности, смерть лица, которое могло быть привлечено к ответственности.

Напомним, что 7 февраля 2025 года в одной из квартир многоэтажного дома в Плявниеках (Рига) были обнаружены тела двух мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями.

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

20:22

0 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Загрузка

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

20:21

0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Читать

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

20:20

0 комментариев

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Азбука здоровья 19:03

0 комментариев

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

18:39

0 комментариев

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

18:38

0 комментариев

Лидер группы "Dzeltenie pastnieki" Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию "Privātā Dzīve" музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Новости Латвии 18:38

0 комментариев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

