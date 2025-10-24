Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Служба госдоходов в режиме экономии: бюджет урежут, людей уволят

© LETA 24 октября, 2025 15:42

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA

Бюджет Государственной налоговой службы (VID) на следующий год будет сокращён на 10%, а численность сотрудников — на 13,2%, сообщила в пятницу на встрече с прессой генеральный директор VID Байба Шмите-Роке.

Она подчеркнула, что перед VID стоит сложная задача — сохранить прежние функции, располагая меньшими ресурсами.

Шмите-Роке напомнила, что базовый бюджет VID уже в этом году был уменьшен на 4% — до 156,8 млн евро по сравнению с 163,6 млн евро годом ранее. В 2026 году бюджет службы сократится ещё на 15,7 млн евро, или на 10%, — до 121,2 млн евро. В эту сумму входит и бюджет Налоговой и таможенной полиции (NMP) в размере 19,7 млн евро — она станет отдельным учреждением в подчинении министра внутренних дел.

По словам Шмите-Роке, в следующем году фонд оплаты труда VID уменьшится на 9%, в NMP — на 7%, расходы на информационные технологии (IT) — на 8%, а прочие расходы — на 11%.

Директор Департамента обеспечения VID Антра Гремзде, которая с будущей недели займёт пост заместителя генерального директора и руководителя Административного управления, отметила, что сокращение бюджета в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) не затронет проекты, связанные с развитием и безопасностью.

По её словам, расходы на ИКТ сократятся на 2,6 млн евро, в том числе на 2 млн — за счёт адаптации информационных систем. Гремзде пояснила, что в будущем при изменениях нормативных актов необходимо будет предусматривать и источник финансирования для адаптации ИТ-систем VID.

Кроме того, на 330 тыс. евро сократят расходы на совершенствование процессов — за счёт более активного использования искусственного интеллекта. Ещё 250 тыс. евро урежут на обеспечение рабочих мест компьютерами, принтерами, телефонами и лицензиями на «MS Office».

До 2029 года развитие ИКТ в VID будет продолжаться при поддержке Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) — всего на сумму около 20 млн евро, из которых 11 млн направят на третий этап проекта «Электронная таможня».

Прочие хозяйственные расходы в 2026 году уменьшатся на 2,4 млн евро. В частности, за счёт сокращения занимаемых площадей планируется сэкономить 675 тыс. евро — это станет возможным благодаря уничтожению большого количества архивных дел ликвидированных налогоплательщиков. Также уменьшится арендная плата, которую VID выплачивает государственному предприятию «Valsts nekustamie īpašumi».

Ещё 505 тыс. евро удастся сэкономить на командировках, обучении и переводах, 227 тыс. — на парадной форме сотрудников. На техническом обслуживании таможенного оборудования планируется сэкономить 549 тыс. евро, поскольку в пунктах пропуска Силене и Вентули, где работа приостановлена, оборудование больше не будет содержаться. Возобновление их работы в настоящее время не планируется.

Дополнительно 200 тыс. евро планируется сэкономить на автопарке, 155 тыс. — на канцелярских товарах, услугах и мебели, а ещё 130 тыс. — на акцизных марках, которых потребуется меньше.

Шмите-Роке отметила, что основная часть сокращений будет достигнута за счёт уменьшения численности штата. В этом году количество штатных единиц уже сокращено на 93 — до 3595 сотрудников по сравнению с 3688 в начале года.

«У нас не так много возможностей экономить на хозяйственных расходах, поэтому приходится сокращать штат. Мы проанализировали эффективность функций, выявили задачи с чрезмерной административной нагрузкой, от которых можно отказаться. Многие из них существовали годами, хотя уже не были необходимы — например, можно требовать меньше документов от предпринимателей и не тратить на это время», — пояснила она.

VID также пересмотрела пороговые значения оценки рисков. Например, теперь возврат НДС до определённой суммы может осуществляться автоматически без дополнительной проверки. Также сокращены должности, связанные с поддерживающими функциями.

Шмите-Роке добавила, что готовятся поправки в нормативные акты, чтобы отказаться от функций, которые не окупаются и не несут значительных финансовых рисков. Пересмотрены и цифровые услуги — оценивается, действительно ли их внедрение снижает административную нагрузку.

В результате в следующем году численность сотрудников в некоторых подразделениях сократится ещё на 393 человека — до 2820 в 2026 году. При этом NMP будет отдельным учреждением с 382 сотрудниками.

В частности, будут ликвидированы 98 вакантных должностей и 54 руководящие поста. Оценка персонала уже начата и завершится к концу ноября.

Сокращение штата, по словам Шмите-Роке, приведёт к дальнейшей цифровизации процессов, консолидации функций, автоматизации и более целенаправленному контролю на основе оценки рисков. Также будет расширено предоставление услуги «сначала консультируем» в цифровом формате.

Среди рисков она назвала возможное снижение собираемости налогов, ухудшение доступности услуг, рост теневой экономики, перегрузку и демотивацию сотрудников, а также невыполнение стратегических целей VID.

Однако все эти риски будут отслеживаться, и будут разработаны алгоритмы для их минимизации.

«Первые месяцы следующего года, вероятно, будут тяжёлыми, но я считаю, что это путь, по которому должна идти вся государственная система», — сказала Шмите-Роке.

Она признала, что наибольшее беспокойство вызывает сокращение числа сотрудников таможни и не исключила, что через несколько месяцев часть из них придётся вернуть на службу.

Руководитель Таможенного управления VID Раймонд Зукулс сообщил, что в следующем году фонд заработной платы таможни сократится на 2,46 млн евро, а количество должностей уменьшится на 105, включая девять руководящих постов. Примерно половина из этих должностей уже вакантны.

Зукулс выразил обеспокоенность таким сокращением, отметив, что таможня не может позволить себе ослабление контроля. В дальнейшем в ряде круглосуточных пунктов пропуска контроль будет осуществляться только в дневные смены — с 8:00 до 20:00. Исключение составят восточные пограничные пункты, где контроль останется круглосуточным.

Он также сообщил, что в пунктах Резекне II и Даугавпилс (товарная станция), где ранее работа велась круглосуточно, обработка грузов теперь будет проводиться только в дневное время. Это может привести к очередям, хотя объёмы перевозок сократятся.

Кроме того, будет пересмотрен уровень допустимого риска и увеличено время обслуживания клиентов. Зукулс допустил, что расходы предпринимателей могут возрасти, поскольку оформление грузов, не завершённое до 20:00, будет продолжаться на следующий день.

