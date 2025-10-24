Гашиш границу не прошёл!

Во время наблюдения в волости Шкильбени сотрудники погранохраны заметили группу людей, двигавшихся в сторону границы с сумками. При попытке задержания они не подчинились требованиям и попытались скрыться.

«Прибывший на место кинолог со служебной собакой обнаружил в ста метрах от границы три сумки с контрабандой», — сообщили в Государственной погранохране.

Позднее на дороге Церпене–Балви были остановлены два автомобиля, принадлежащие участникам группы, а также задержан ещё один автомобиль Volkswagen Passat, в котором находились предполагаемые перевозчики найденных сумок.

В сумках находилось тёмное твёрдое вещество, предположительно гашиш. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде в крупном размере. Материалы переданы в Налогово-таможенную полицию Службы государственных доходов.

По данным правоохранителей, речь идёт о попытке вывоза наркотиков из Латвии в направлении российской границы, однако окончательные выводы будут сделаны после экспертизы и расследования.