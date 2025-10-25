Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 25. Октября Завтра: Beatrise, Beate
Доступность

«Министр перешла предел»: Депутат Сейма считает, что Байбе Браже пора в отставку (5)

Редакция PRESS 25 октября, 2025 16:20

Важно 5 комментариев

Фото LETA

Недавние высказывания Байбы Браже в адрес противников Стамбульской конвенции депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш в своём посте в "Фейсбуке" назвал "скандальными и очень вредными для государства". Он считает, что ей недопустимо оставаться министром.

По его мнению, "министр перешла предел, разделяющий дипломатическое должностное лицо и политическую пропагандистку".

"Такие высказывания - это не просто неуклюжая фраза или наплыв эмоций, это серьёзные и сознательные удары по демократической культуре Латвии. Министр иностранных дел, чья обязанность - сохранять нейтралитет, государственность и дипломатическую сдержанность, воспользовалась своей должностью для идеологической атаки на другие политические силы, дискредитируя их в глазах общественности как "антигосударственные" или "пророссийские". Это бесчестный и аморальный поступок, не соответствующий должности министра и подрывающий доверие общественности государственному управлению.

Тот факт, что Байба Браже не избрана, а назначена на должность, ещё более усугубляет ситуацию: она говорит от имени народа. но без мандата от народа, позволяя себе судить о том, какие политические силы "правильные", а какие - "неправильные". Подобная лексика недемократична, вносит раскол и вредна для интересов общества. Она разрушает политическую культуру и создаёт впечатление, что латвийская внешняя политика используется для внутриполитических интриг.

Дипломатия требует уважения, деловитости и способности объединять общество. Поступок Байбы Браже противоположен этим принципам. Он демонстрирует высокомерие и идеологическую предубеждённость, непростительную для главы МИД.

Поэтому в правовой и моральной перспективе вывод однозначен: поступок Байбы Браже подлежит осуждению с политической и этической точек зрения.

Она дискредитировала свою должность и нарушила границы общественного доверия.

Министр должна взять на себя ответственность и уйти с должности.

Глава МИД, не умеющий уважать демократию, недостоин быть её представителем.

Имя латвийского государства в мире нужно защищать уважением, а не идеологизированным презрением к собственному народу.

Это не просто нарушение - это непорядочность по отношению к демократическому духу латвийского государства".

Этот пост удостоился множества комментариев. Кто-то - полностью на стороне министра, но немало и тех, кто поддерживает депутата и согласен с ним, что Байбе Браже не место на этом посту.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (5)
Комментарии (5)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:20 25.10.2025
Латвия: почувствуй себя помещиком
Sfera.lv 7 часов назад
Дания: каждый шестой автомобиль – электрический
Sfera.lv 8 часов назад
Испания: Пикассо нашёлся
Sfera.lv 8 часов назад
Кино: Коппола распродаст часть своих вещей
Sfera.lv 8 часов назад
Швеция отправит в Латвию батальон с зенитными машинами
Bitnews.lv 8 часов назад
ПВС: в польских куриных окорочках обнаружен возбудитель сальмонеллёза
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: «и пряников, кстати, всегда не хватает на всех»*
Sfera.lv 11 часов назад
День под дождем
Bitnews.lv 1 день назад

Экономист: «Строительство надо вообще запретить, тогда и теневой экономики не будет!» (5)

Важно 18:17

Важно 5 комментариев

Экономист и политик Гунтарс Витолс опубликовал в соцсетях и на портале pietiek.com свои размышления по поводу бюрократии, благих намерений и того, что происходит в Латвии.

Экономист и политик Гунтарс Витолс опубликовал в соцсетях и на портале pietiek.com свои размышления по поводу бюрократии, благих намерений и того, что происходит в Латвии.

Читать
Загрузка

Большинство жителей Латвии не планирует праздновать Хэллоуин; почему? (5)

Важно 16:38

Важно 5 комментариев

31 октября Хэллоуин не будут отмечать 73% жителей Латвии, праздновать собираются всего 19%, о чём агентству LETA сообщило предприятие интернет-технологий и исследований SIA Gemius Latvia, сославшись на проведённый опрос.

31 октября Хэллоуин не будут отмечать 73% жителей Латвии, праздновать собираются всего 19%, о чём агентству LETA сообщило предприятие интернет-технологий и исследований SIA Gemius Latvia, сославшись на проведённый опрос.

Читать

ПВС: в польских куриных окорочках обнаружен возбудитель сальмонеллёза (5)

Новости Латвии 14:55

Новости Латвии 5 комментариев

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Читать

Кинолог — о собаках, убитых в Бауском крае: должны быть наказаны и стрелок, и хозяин (5)

Важно 14:22

Важно 5 комментариев

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

Читать

Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram (5)

Мир 14:08

Мир 5 комментариев

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе.

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе.

Читать

ХАМАС правил в Газе железной рукой. Неужели он и вправду готов отказаться от власти в секторе? (5)

Мир 14:04

Мир 5 комментариев

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

Читать