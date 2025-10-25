По его мнению, "министр перешла предел, разделяющий дипломатическое должностное лицо и политическую пропагандистку".

"Такие высказывания - это не просто неуклюжая фраза или наплыв эмоций, это серьёзные и сознательные удары по демократической культуре Латвии. Министр иностранных дел, чья обязанность - сохранять нейтралитет, государственность и дипломатическую сдержанность, воспользовалась своей должностью для идеологической атаки на другие политические силы, дискредитируя их в глазах общественности как "антигосударственные" или "пророссийские". Это бесчестный и аморальный поступок, не соответствующий должности министра и подрывающий доверие общественности государственному управлению.

Тот факт, что Байба Браже не избрана, а назначена на должность, ещё более усугубляет ситуацию: она говорит от имени народа. но без мандата от народа, позволяя себе судить о том, какие политические силы "правильные", а какие - "неправильные". Подобная лексика недемократична, вносит раскол и вредна для интересов общества. Она разрушает политическую культуру и создаёт впечатление, что латвийская внешняя политика используется для внутриполитических интриг.

Дипломатия требует уважения, деловитости и способности объединять общество. Поступок Байбы Браже противоположен этим принципам. Он демонстрирует высокомерие и идеологическую предубеждённость, непростительную для главы МИД.

Поэтому в правовой и моральной перспективе вывод однозначен: поступок Байбы Браже подлежит осуждению с политической и этической точек зрения.

Она дискредитировала свою должность и нарушила границы общественного доверия.

Министр должна взять на себя ответственность и уйти с должности.

Глава МИД, не умеющий уважать демократию, недостоин быть её представителем.

Имя латвийского государства в мире нужно защищать уважением, а не идеологизированным презрением к собственному народу.

Это не просто нарушение - это непорядочность по отношению к демократическому духу латвийского государства".

Этот пост удостоился множества комментариев. Кто-то - полностью на стороне министра, но немало и тех, кто поддерживает депутата и согласен с ним, что Байбе Браже не место на этом посту.