Кинолог — о собаках, убитых в Бауском крае: должны быть наказаны и стрелок, и хозяин

25 октября, 2025 14:22

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

У нас, в Латвии, к счастью, собаки не живут в природе на воле, они кому-то принадлежат или принадлежали. Клучниеце выразила надежду на то, что в нашем правовом государстве расследование будет проведено честно, будут выяснены все факты и виновные получат наказание - и владелец животного, и стрелок, который однозначно является убийцей (он может начать с собак и закончить людьми), и муниципальные полицейские.

"Мне хочется сказать, что в отношении муниципальных полицейских был изменён закон о защите животных и, если ранее в таких ситуациях условия содержания собак оценивала продовольственно-ветеринарная служба, то сейчас эта функция возложена и на плечи муниципальной полиции, но в муниципальной полиции нет ни одного обученного человека, я специально этим поинтересовалась, который вообще что-то понимает в собаках и кошках.

Это животные, с которыми часто больше всего проблем, и уже неоднократно бывали ситуации, когда приходилось признать, что муниципальные полицейские действовали не так, как следовало.

Но в любом случае я здесь усматриваю нарушение нескольких законов. Прежде всего - закона об охоте, потому что охотник может стрелять и охотиться на территории, если она заявлена как охотничьи угодья, а не в любом дворе по моей просьбе. Со мной рядом живут две большие собаки, они регулярно выламывают доску в заборе. Так что, я тогда вызову охотника, чтобы он этих собак застрелил, ведь голова-то с моей стороны забора. Ситуация однозначно очень печальная", - считает кинолог.

Но и хозяин собак, по её мнению, нарушил правила Кабмина, согласно которым спаривание животных допускается раз в году, а поскольку там была сука с двумя щенками - 9 и 4 месяцев, то год никак не получается. О каком хорошем содержании можно говорить в этом случае, если хозяин держит нестерилизованную суку, позволяет ей бродяжничать и беременеть при каждой течке - задаёт вопрос Клучниеце.

Что касается косули, то кинолог сказала, что многие сельские жители считают, будто собака сама может кого-то поймать и загрызть, но, как считает эксперт, тут нужно уделить внимание тому, чем собак кормили. Чтобы гнать косулю и рвать её, у собак этот инстинкт должен быть разработан, с первого раза у них это не получится, уверена специалист.

Насколько ей известно, собаки бродяжничали не первый раз, что нетипично для сук, если только они не в течке, но эти собаки в Брунавской волости бродяжничали регулярно.

Стрелок же, как заявляет кинолог, должен быть привлечён к уголовной ответственности, так как он сознательно убил собак, несмотря на то, что были вызваны профессиональные ловцы. А теперь никто не признаётся, кто отдал приказ стрелять.  Если это была инициатива самого охотника, он должен получить самое суровое наказание, считает эксперт. Увы, в Латвии уже бывали случаи, когда охотники убивали собак.

В свою очередь, политолог Филипп Раевский, который сам держит собак и занимается дрессировкой немецких овчарок, на этот случай смотрит с ужасом, поскольку с ним самим бывало такое, что его собак провоцировали. Он считает, что собак нужно учить, но хозяина не упрекает, поскольку собака есть собака, она может сбежать, у неё есть свои интересы, и тот, кто утверждает, что даёт стопроцентные гарантии насчёт своих собак, ничего в них не понимает, так как это живое существо со своими интересами и рефлексами, об этом всегда нужно помнить. Но это никому не даёт никакого права носиться и стрелять направо и налево.

