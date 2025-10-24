Ну, если он ..осликов, то ты Байба — Жабре: Глава МИДа перешла уже все границы дозволенного в политике

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, лицо Латвии во внешний мир и руководитель дипломатического корпуса, обрушилась на противников конвенции с далеко непарламентскими выражениями публично, в социальной сети. И по состоянию на вечер пятницы пост продолжал находиться в открытом доступе. Предлагаем оценить слог латвийской дипломатии.

Stambulētāji osļikovi, LPV, AS, NA, ZZS - tie, kuri mēģina Latviju atgriezt no Eiropas. Tumši zilais kļūs par Krievijas pelēko, ja viņu plāns izdosies. https://t.co/EVqsBddo9E pic.twitter.com/pdat77iJg9 — Baiba Braže (@Braze_Baiba) October 23, 2025

"Стамублированные осликовы (вероятно, госпожа министр иностранных дел имела в виду депутата латвийского Сейма Алексея Росликова - прим. press.lv), ЛПМ, ОС, НО, СЗК — те, кто пытаются вернуть Латвию от Европы. Тёмно-синий станет серым, как Россия, если их план удастся", — заявила госпожа министр, предоставив в распоряжение пользователей сети снимок карты.

Мы не можем не поздравить Байбу Браже с тем, что она безусловно блестяще владеет русским языком и, пытаясь задеть Алексея Росликова, продемонстрировала это публично. Однако нельзя не заметить, что подобные нападки исполнительной власти на законодательную власть, выраженные публично и на весь мир, — это, безусловно, новое слово в латвийской дипломатии.

Надо отметить, что манеры министра не нашли большого отклика в социальной сети.

Kaspars Kalniņš отметил, что Турция тоже вышла из Стамбульской конвенции:

"Она окрашена в красный цвет, а не в серый.

Я прочитал упомянутую конвенцию.

Она не имеет никакого отношения к защите женщин и детей — их уже защищают наши законы.

Это выглядит как обязательство защищать иммигрантов и тех, кто воображает себя…"

Juris Pūce, руководитель партии "Развитию Латвии", указал на уязвимость ситуации для самого министра как представителя "Нового Единства":

"Уважаемая министр! Пока «Новое Единство» руководит правительством, а значит — коалицией или большинством Сейма, допущение такой недопустимой ситуации — прежде всего ответственность НЕ. Даже зная, что в рядах «стамбулят» много отдельных депутатов, не желающих голосовать за денонсацию, — ничего не делается!"

Jānis Suipe добавил:"Нет, остаётся красным цветом как государство со второй по величине армией НАТО — Турция! Которая тоже вышла из Стамбульской конвенции!"



"Хватит толкать демагогию!" — заключил Edgars Vidiņš.



Со своей стороны отметим, что госпожа министр уже отличилась воинственными заявлениями не только в отношении латвийских парламентариев, но и жителей страны, иски которых рассматривались ранее в Европейском суде по правам человека. Отказ суда в рассмотрении глава МИДа приписала победе Министерства иностранных дел.

Глава кампании по дерусификации, депутат Рижской думы, Лиана Ланга поблагодарила министра за "Победу Латвии у русских в пяти делах в Европейских судах, где рассматривался вопрос латышского языка".

Комментарий Press.lv:

У граждан Латвии могут быть разные мнения по поводу политической деятельности гражданина Латвии Алексея Росликова. Как и по поводу деятельности других латвийских политиков. Лианы Ланги, Эдварда Ратниекса и т.д. Но когда глава МИДа Латвии, государственного учреждения, содержащегося на деньги налогоплательщиков Латвии, в том числе и латвийских РУССКИХ налогоплательщиков, позволяет себе оскорбительно пародировать РУССКУЮ фамилию, то это выходит за рамки не только политических приличий, но и чисто человеческих приличий. Это плевок в лицо всем русским гражданам Латвии.

Надеемся, что Байба Б. это скоро поймёт. А если нет - мы тоже будем писать её фамилию так же, как она пишет русские фамилии. С творческой фантазией. С огоньком.