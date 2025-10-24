Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 25. Октября Завтра: Beatrise, Beate
Доступность

Ну, если он ..осликов, то ты Байба — Жабре: Глава МИДа перешла уже все границы дозволенного в политике

Редакция PRESS 24 октября, 2025 21:59

Важно 0 комментариев

Голосование в Сейме, в котором большинством голосов депутаты концептуально утвердили выход из Стамбульской конвенции и перевели принятие решения по конвенции в разряд "в срочном порядке", то есть за два голосования, а не за три, как обычно, вызвало бурю в латвийском МИДе.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, лицо Латвии во внешний мир и руководитель дипломатического корпуса, обрушилась на противников конвенции с далеко непарламентскими выражениями публично, в социальной сети. И по состоянию на вечер пятницы пост продолжал находиться в открытом доступе. Предлагаем оценить слог латвийской дипломатии.

"

"Стамублированные осликовы (вероятно, госпожа министр иностранных дел имела в виду депутата латвийского Сейма Алексея Росликова - прим. press.lv), ЛПМ, ОС, НО, СЗК — те, кто пытаются вернуть Латвию от Европы. Тёмно-синий станет серым, как Россия, если их план удастся", — заявила госпожа министр, предоставив в распоряжение пользователей сети снимок карты. 

Мы не можем не поздравить Байбу Браже с тем, что она безусловно блестяще владеет русским языком и, пытаясь задеть Алексея Росликова, продемонстрировала это публично. Однако нельзя не заметить, что подобные нападки исполнительной власти на законодательную власть, выраженные публично и на весь мир, — это, безусловно, новое слово в латвийской дипломатии.

Надо отметить, что манеры министра не нашли большого отклика в социальной сети.

Kaspars Kalniņš отметил, что Турция тоже вышла из Стамбульской конвенции:

"Она окрашена в красный цвет, а не в серый.
Я прочитал упомянутую конвенцию.
Она не имеет никакого отношения к защите женщин и детей — их уже защищают наши законы.
Это выглядит как обязательство защищать иммигрантов и тех, кто воображает себя…"
Juris Pūce, руководитель партии "Развитию Латвии", указал на уязвимость ситуации для самого министра как представителя "Нового Единства":

"Уважаемая министр! Пока «Новое Единство» руководит правительством, а значит — коалицией или большинством Сейма, допущение такой недопустимой ситуации — прежде всего ответственность НЕ. Даже зная, что в рядах «стамбулят» много отдельных депутатов, не желающих голосовать за денонсацию, — ничего не делается!"

Jānis Suipe добавил:"Нет, остаётся красным цветом как государство со второй по величине армией НАТО — Турция! Которая тоже вышла из Стамбульской конвенции!"


"Хватит толкать демагогию!" — заключил Edgars Vidiņš.

Со своей стороны отметим, что госпожа министр уже отличилась воинственными заявлениями не только в отношении латвийских парламентариев, но и жителей страны, иски которых рассматривались ранее в Европейском суде по правам человека. Отказ суда в рассмотрении глава МИДа приписала победе Министерства иностранных дел.

Глава кампании по дерусификации, депутат Рижской думы, Лиана Ланга поблагодарила министра за "Победу Латвии у русских в пяти делах в Европейских судах, где рассматривался вопрос латышского языка".

Комментарий Press.lv: 

У граждан Латвии могут быть разные мнения по поводу политической деятельности гражданина Латвии Алексея Росликова. Как и по поводу деятельности других латвийских политиков. Лианы Ланги, Эдварда Ратниекса и т.д. Но когда глава МИДа Латвии, государственного учреждения, содержащегося на деньги налогоплательщиков Латвии, в том числе и латвийских РУССКИХ налогоплательщиков, позволяет себе оскорбительно пародировать РУССКУЮ  фамилию, то это выходит за рамки не только политических приличий, но и чисто человеческих приличий. Это плевок в лицо всем русским гражданам Латвии.

Надеемся, что Байба Б. это скоро поймёт. А если нет - мы тоже будем писать её фамилию так же, как она пишет русские фамилии. С творческой фантазией. С огоньком. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 07:05 25.10.2025
Саммит: встреча во Флориде
Sfera.lv 28 минут назад
Бельгия: Россия – это риск
Sfera.lv 36 минут назад
Хорватия: вернуть призыв
Sfera.lv 55 минут назад
Прощай, жирная салака? Латвии «обрубают» салаку и треску
Bitnews.lv 14 часов назад
Дети нашли пистолет и погибли: отцу предъявлено обвинение
Bitnews.lv 14 часов назад
СГД урежет бюджет и сократит штат на 13 процентов
Bitnews.lv 16 часов назад
«Проживание в Латвии — это привилегия». И ее могут отнять
Bitnews.lv 16 часов назад
Завтрак со «Сферой»: турецкий салат
Sfera.lv 1 день назад

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Новости Латвии 22:08

Новости Латвии 0 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Читать

Сливочное масло из пальмы? ПВС «не смогла» определить состав добавки масла из индийского магазина в Риге

Бизнес 21:58

Бизнес 0 комментариев

Житель Риги купил в индийском магазине продукт под названием «Desi Ghee», характерный для индийской кухни — топлёное и очищенное сливочное масло из коровьего молока. Однако у покупателя возникли подозрения, что в нём может быть пальмовое масло. После проверки Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) действительно обнаружила в образце не-молочные жиры, которые не допускаются в настоящем гхи. В результате продажа конкретной партии была приостановлена, сообщила программа LTV “4. studija”.

Житель Риги купил в индийском магазине продукт под названием «Desi Ghee», характерный для индийской кухни — топлёное и очищенное сливочное масло из коровьего молока. Однако у покупателя возникли подозрения, что в нём может быть пальмовое масло. После проверки Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) действительно обнаружила в образце не-молочные жиры, которые не допускаются в настоящем гхи. В результате продажа конкретной партии была приостановлена, сообщила программа LTV “4. studija”.

Читать

Переход на «зимнее время» уже в ночь на воскресенье. Как он повлияет на вас?

Важно 21:19

Важно 0 комментариев

Переход на зимнее время, который состоится в воскресенье, 26 октября, считается менее стрессовым для организма, чем весенний. Но, по словам врачей, и он не проходит бесследно. Осенний сдвиг часов нарушает естественный ритм сна, концентрации и гормонального баланса.

Переход на зимнее время, который состоится в воскресенье, 26 октября, считается менее стрессовым для организма, чем весенний. Но, по словам врачей, и он не проходит бесследно. Осенний сдвиг часов нарушает естественный ритм сна, концентрации и гормонального баланса.

Читать

Кто хороший мальчик? Полицейская с собакой из Латвии стали чемпионами мира

Для настроения 21:19

Для настроения 0 комментариев

Начальница Кинологического отдела Государственной полиции Гунда Шабанова со своей собакой Тором завоевала золотую и серебряную медали на чемпионате мира IFSS по ездовому спорту, который проходит в США.

Начальница Кинологического отдела Государственной полиции Гунда Шабанова со своей собакой Тором завоевала золотую и серебряную медали на чемпионате мира IFSS по ездовому спорту, который проходит в США.

Читать

Голосовать только получив справку от «органов»: новая версия демократии от лидера «Единства»

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Когда демократия нуждается в справках, это уже не демократия. [Эдмунд] Юревицс (новый руководитель "Нового единства") призывает установить, что денонсация Стамбульской конвенции возможна только после вердикта служб безопасности. Спецслужбы должны подтвердить, что в процессе денонсации не выявлены элементы дезинформационной кампании России. Такая вот защита демократических процессов, - пишет экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин в ФБ.

Когда демократия нуждается в справках, это уже не демократия. [Эдмунд] Юревицс (новый руководитель "Нового единства") призывает установить, что денонсация Стамбульской конвенции возможна только после вердикта служб безопасности. Спецслужбы должны подтвердить, что в процессе денонсации не выявлены элементы дезинформационной кампании России. Такая вот защита демократических процессов, - пишет экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин в ФБ.

Читать

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Мнения 20:48

Мнения 0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Читать