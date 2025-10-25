Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Большинство жителей Латвии не планирует праздновать Хэллоуин; почему?

25 октября, 2025 16:38

Важно 3 комментариев

31 октября Хэллоуин не будут отмечать 73% жителей Латвии, праздновать собираются всего 19%, о чём агентству LETA сообщило предприятие интернет-технологий и исследований SIA Gemius Latvia, сославшись на проведённый опрос.

8% респондентов ещё не определились с выбором.

Среди тех, кто праздновать будет, 47% собираются надеть маски или костюмы и пойти выпрашивать сладости, 46% задумали украсить дом или квартиру, 27% планируют посетить праздничные мероприятия. 26% отметили, что праздновать будут в основном их дети, 15% проведут Хэллоуин в кругу близких, устроят тематический вечер или пойдут в гости.

Опрошенные также дали ответы, что в праздник будут раздавать сладости, будут наряжаться на работе, смотреть фильмы ужасов. Были и те, кто 31 октября отметит другие праздники - день рождения или именины.

Те, кто предпочитает не праздновать, чаще всего упоминали, что традиции праздника их не привлекают (47%). 46% вообще не считают Хэллоуин праздником, 35% его не празднует, потому что так не делают их семья или друзья. 5% также отметили, что слишком мало знают о традициях Хэллоуина.

Были и такие ответы, что Хэллоуин праздновать не будут, так как этот праздник не соответствует религиозным ценностям, некоторых он просто не интересует или не нравится, кто-то писал, что это не латышский праздник. Часть опрошенных перестали отмечать Хэллоуин, потому что сами или их дети вышли из этого возраста.

Активнее всего отмечают Хэллоуин в Пририжье - 28% опрошенных, ещё 24% любителей его праздновать живут в Риге, 16% - в Видземе. Меньше всего Хэллоуин любят в Латгалии - 80% респондентов оттуда заявили, что праздновать не будут.

В опросе приняли участие 1659 латвийских пользователей интернета.

Комментарии (3)
Комментарии (3)
Обновлено: 23:20 25.10.2025
Экономист: «Строительство надо вообще запретить, тогда и теневой экономики не будет!»

Экономист и политик Гунтарс Витолс опубликовал в соцсетях и на портале pietiek.com свои размышления по поводу бюрократии, благих намерений и того, что происходит в Латвии.

Экономист и политик Гунтарс Витолс опубликовал в соцсетях и на портале pietiek.com свои размышления по поводу бюрократии, благих намерений и того, что происходит в Латвии.

«Министр перешла предел»: Депутат Сейма считает, что Байбе Браже пора в отставку

Недавние высказывания Байбы Браже в адрес противников Стамбульской конвенции депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш в своём посте в "Фейсбуке" назвал "скандальными и очень вредными для государства". Он считает, что ей недопустимо оставаться министром.

Недавние высказывания Байбы Браже в адрес противников Стамбульской конвенции депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш в своём посте в "Фейсбуке" назвал "скандальными и очень вредными для государства". Он считает, что ей недопустимо оставаться министром.

ПВС: в польских куриных окорочках обнаружен возбудитель сальмонеллёза

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Кинолог — о собаках, убитых в Бауском крае: должны быть наказаны и стрелок, и хозяин

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе.

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе.

ХАМАС правил в Газе железной рукой. Неужели он и вправду готов отказаться от власти в секторе?

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

