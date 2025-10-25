8% респондентов ещё не определились с выбором.

Среди тех, кто праздновать будет, 47% собираются надеть маски или костюмы и пойти выпрашивать сладости, 46% задумали украсить дом или квартиру, 27% планируют посетить праздничные мероприятия. 26% отметили, что праздновать будут в основном их дети, 15% проведут Хэллоуин в кругу близких, устроят тематический вечер или пойдут в гости.

Опрошенные также дали ответы, что в праздник будут раздавать сладости, будут наряжаться на работе, смотреть фильмы ужасов. Были и те, кто 31 октября отметит другие праздники - день рождения или именины.

Те, кто предпочитает не праздновать, чаще всего упоминали, что традиции праздника их не привлекают (47%). 46% вообще не считают Хэллоуин праздником, 35% его не празднует, потому что так не делают их семья или друзья. 5% также отметили, что слишком мало знают о традициях Хэллоуина.

Были и такие ответы, что Хэллоуин праздновать не будут, так как этот праздник не соответствует религиозным ценностям, некоторых он просто не интересует или не нравится, кто-то писал, что это не латышский праздник. Часть опрошенных перестали отмечать Хэллоуин, потому что сами или их дети вышли из этого возраста.

Активнее всего отмечают Хэллоуин в Пририжье - 28% опрошенных, ещё 24% любителей его праздновать живут в Риге, 16% - в Видземе. Меньше всего Хэллоуин любят в Латгалии - 80% респондентов оттуда заявили, что праздновать не будут.

В опросе приняли участие 1659 латвийских пользователей интернета.