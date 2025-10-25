«Мэр Риги будет щупать каждый лист»: новость от Рижской думы развеселила соцсеть

Вот что пишет журналист и ведущая Байба Страутмане на платформе "Х":

"Сегодняшняя новость №1: рижанам разрешается сдавать только такие листья, в которых нет слизней. Пожалуйста, Клейнбергс, просветите, как это будет контролироваться; как будут решать ситуацию в момент выявления нарушения?! Ну так - в реальности (предполагаю, что вы в процессе практически не разбираетесь. :))"

Этот пост изрядно повеселил публику:

- Да. Горожанин такой спокойно косит свой газон, пьёт кофе в саду и вообще не в курсе, что на селе кое у кого в огороде эти слизни жрут клубнику и огурцы вместе с листьями. А ещё редиску и морковку!

- Найденных слизней публично расстреляют.

- Ого! А как отсортировать перед сдачей, если есть подозрения, что могут быть? Золушки XXI века будут собирать слизней с листьев.

- Я разочарован, что нет требования рассортировать листья по цвету!

- Кажется, у "Иксика" есть чувство юмора - по крайней мере, у меня ответ от http://riga.lv показывает как propable spam (вероятный спам - Ред.)...

- Надо бы как раз наоборот - в таких местах сбора удобно применять лимациды для ограничения (уничтожения) вредителей. Можно контролировать, кто будет применять, дозы, повторы. Если в самом деле волнуют слизни.

- По этому вопросу Сейм тоже мог бы порассуждать - сразу после абортов.

- Очередная бюрократия Рижской думы. В правила вписать всё возможное, хотя контролировать даже не собираются или сделать это невозможно... Разве что в Рижской думе изобрели детектор моллюсков.

- А как насчёт яиц слизней? Листья надо по одному перебирать?

- Ну, превосходно. Технически надо бы именно доплачивать, если люди принесут на уничтожение килограммы собранных испанских слизней. Есть опыт, никому не пожелаю!

- Открывает мешок (первый, что под руку попался), видит слизня, бросает мешок и уезжает. Очень просто, но практически никак контролировать не будут.

- Самый глупый мэр Риги всех времён. С Ride тоже обосрался и себя опозорил.

- Клейнбергс будет каждый лист ощупывать.

- Каждый листочек тщательно осмотреть с обеих сторон. Решение - разрешить жечь листья на месте, исключая безветренную погоду.

А что же ответила Рижская дума: "Добрый день! При приёмке листьев проверяют, нет ли в них различных нежелательных примесей. Если таковые будут обнаружены, листья приняты не будут".