«Мэр Риги будет щупать каждый лист»: новость от Рижской думы развеселила соцсеть

Редакция PRESS 25 октября, 2025 10:29

Важно 0 комментариев

Бурную реакцию вызвало сообщение на сайте Рижской думы о приёме с 1 ноября опавших листьев. Однако есть нюанс: принимать будут только листья, в которых нет слизней. О том, как это будут контролировать, не сказано ни слова. В результате мэр Виестурс Клейнбергс получил очередные проявления "народной любви" в свой адрес.

Вот что пишет журналист и ведущая Байба Страутмане на платформе "Х":

"Сегодняшняя новость №1: рижанам разрешается сдавать только такие листья, в которых нет слизней. Пожалуйста, Клейнбергс, просветите, как это будет контролироваться; как будут решать ситуацию в момент выявления нарушения?! Ну так - в реальности (предполагаю, что вы в процессе практически не разбираетесь. :))"

Этот пост изрядно повеселил публику:

- Да. Горожанин такой спокойно косит свой газон, пьёт кофе в саду и вообще не в курсе, что на селе кое у кого в огороде эти слизни жрут клубнику и огурцы вместе с листьями. А ещё редиску и морковку!

- Найденных слизней публично расстреляют.

- Ого! А как отсортировать перед сдачей, если есть подозрения, что могут быть? Золушки XXI века будут собирать слизней с листьев.

- Я разочарован, что нет требования рассортировать листья по цвету!

- Кажется, у "Иксика" есть чувство юмора - по крайней мере, у меня ответ от http://riga.lv показывает как propable spam (вероятный спам - Ред.)...

- Надо бы как раз наоборот - в таких местах сбора удобно применять лимациды для ограничения (уничтожения) вредителей. Можно контролировать, кто будет применять, дозы, повторы. Если в самом деле волнуют слизни.

- По этому вопросу Сейм тоже мог бы порассуждать - сразу после абортов.

- Очередная бюрократия Рижской думы. В правила вписать всё возможное, хотя контролировать даже не собираются или сделать это невозможно... Разве что в Рижской думе изобрели детектор моллюсков.

- А как насчёт яиц слизней? Листья надо по одному перебирать?

- Ну, превосходно. Технически надо бы именно доплачивать, если люди принесут на уничтожение килограммы собранных испанских слизней. Есть опыт, никому не пожелаю!

- Открывает мешок (первый, что под руку попался), видит слизня, бросает мешок и уезжает. Очень просто, но практически никак контролировать не будут.

- Самый глупый мэр Риги всех времён. С Ride тоже обосрался и себя опозорил.

- Клейнбергс будет каждый лист ощупывать.

- Каждый листочек тщательно осмотреть с обеих сторон. Решение - разрешить жечь листья на месте, исключая безветренную погоду.

А что же ответила Рижская дума: "Добрый день! При приёмке листьев проверяют, нет ли в них различных нежелательных примесей. Если таковые будут обнаружены, листья приняты не будут". 

 

Кинолог — о собаках, убитых в Бауском крае: должны быть наказаны и стрелок, и хозяин

Важно 14:22

Важно 0 комментариев

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram

Мир 14:08

Мир 0 комментариев

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе.

«Поддержите женщин финансово, а не читайте мораль!» По сети гуляет ролик на тему абортов (ВИДЕО)

Важно 13:49

Важно 0 комментариев

Как сообщалось в начале недели, в Сейм был подан законопроект, предусматривающий обязательную консультацию для беременных женщин перед проведением аборта.

«Из каких архивов эта карта?» В соцсети обсуждают очередной шедевр латвийского образования

Важно 13:24

Важно 0 комментариев

Далеко не первый раз в соцсетях публикуются "перлы" из учебников, вот и на этот раз родители в недоумении. 

ПВС: в польских куриных окорочках обнаружен возбудитель сальмонеллёза

Важно 12:55

Важно 0 комментариев

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Ночной автобус, до свидания: в ночь на воскресенье в Риге состоятся последние рейсы

Важно 12:19

Важно 0 комментариев

Уже сообщалось, что Рижское самоуправление в тёплое время года восстановило движение ночного общественного транспорта в выходные и праздничные дни, а Комиссия по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок продлила лицензию ночного транспорта до конца октября.

ХАМАС правил в Газе железной рукой. Неужели он и вправду готов отказаться от власти в секторе?

Важно 12:04

Важно 0 комментариев

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

