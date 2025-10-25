«Из каких архивов эта карта?» В соцсети обсуждают очередной шедевр латвийского образования

В учебнике дано задание - перечислить культурно-исторические области Латвии, названные здесь для пущей путаницы краями (novads). При этом в тексте задания сказано, что этих областей четыре, а на карте чётко видно пять - Видземе, Земгале, Курземе, Латгалия и Селия.
"Как заморочить ребёнку голову... Сколько краёв в Латвии?" - озадачивается вопросом автор поста.
В ответ пишут:
- Краёв очень много. Культурно-исторических областей всего 5 (пять).
- Все же знают, что герцогство Курляндско-Семигальское - это один край.
- Нас тоже этому в школе учили, и как-то не очень мозги заморочили.
- 5 краёв. Наконец и Селия появилась.
- Латвийская система образования - всё равно что русский бунт (бессмысленный и беспощадный).
- За Селию надо бы глаз подбить этим решалам.
- Какое издательство это опубликовало?
- Эта Селия - высосанная из пальца фигня. Нет никакой Селии.
- Из каких архивов эту карту вытащили? У Земгале нет ни одного метра морского пляжа. И Рижский залив уже давно называется Rīgas lîcis, а не Rīgas jūras līcis.