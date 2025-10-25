Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Из каких архивов эта карта?» В соцсети обсуждают очередной шедевр латвийского образования

Редакция PRESS 25 октября, 2025 13:24

Важно 0 комментариев

Далеко не первый раз в соцсетях публикуются "перлы" из учебников, вот и на этот раз родители в недоумении. 

В учебнике дано задание - перечислить культурно-исторические области Латвии, названные здесь для пущей путаницы краями (novads). При этом в тексте задания сказано, что этих областей четыре, а на карте чётко видно пять - Видземе, Земгале, Курземе, Латгалия и Селия. 

"Как заморочить ребёнку голову... Сколько краёв в Латвии?" - озадачивается вопросом автор поста.

В ответ пишут:

- Краёв очень много. Культурно-исторических областей всего 5 (пять).

- Все же знают, что герцогство Курляндско-Семигальское - это один край.

- Нас тоже этому в школе учили, и как-то не очень мозги заморочили.

- 5 краёв. Наконец и Селия появилась.

- Латвийская система образования - всё равно что русский бунт (бессмысленный и беспощадный).

- За Селию надо бы глаз подбить этим решалам.

- Какое издательство это опубликовало?

- Эта Селия - высосанная из пальца фигня. Нет никакой Селии.

- Из каких архивов эту карту вытащили? У Земгале нет ни одного метра морского пляжа. И Рижский залив уже давно называется Rīgas lîcis, а не Rīgas jūras līcis.

 

Кинолог — о собаках, убитых в Бауском крае: должны быть наказаны и стрелок, и хозяин

Важно 14:22

Важно 0 комментариев

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram

Мир 14:08

Мир 0 комментариев

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе.

«Поддержите женщин финансово, а не читайте мораль!» По сети гуляет ролик на тему абортов (ВИДЕО)

Важно 13:49

Важно 0 комментариев

Как сообщалось в начале недели, в Сейм был подан законопроект, предусматривающий обязательную консультацию для беременных женщин перед проведением аборта.

ПВС: в польских куриных окорочках обнаружен возбудитель сальмонеллёза

Важно 12:55

Важно 0 комментариев

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Ночной автобус, до свидания: в ночь на воскресенье в Риге состоятся последние рейсы

Важно 12:19

Важно 0 комментариев

Уже сообщалось, что Рижское самоуправление в тёплое время года восстановило движение ночного общественного транспорта в выходные и праздничные дни, а Комиссия по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок продлила лицензию ночного транспорта до конца октября.

ХАМАС правил в Газе железной рукой. Неужели он и вправду готов отказаться от власти в секторе?

Важно 12:04

Важно 0 комментариев

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

