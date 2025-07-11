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Могут ли у жены отобрать квартиру в случае банкротства мужа: житейское

«Семь секретов» 11 июля, 2025 11:40

Юридическая консультация 0 комментариев

"Муж хочет подать на неплатежеспособность как физическое лицо из-за того, что не может расплатиться за набранные быстрые кредиты и постоянно растущие проценты. Но мне непонятно, что будет с квартирой в этом случае. Мы живем в моей квартире, которая мне досталась еще до нашего брака от моих родителей. Сразу после брака я зарегистрировала в Земельной книге запись, что эта квартира — мое отдельное имущество. Если муж подаст на неплатежеспособность, может ли администратор забрать мою квартиру для погашения долгов мужа? И хотелось бы еще знать: проценты будут продолжать расти, даже когда муж уже будет признан неплатежеспособным по суду?"

Процесс неплатежеспособности физического лица — это совокупность юридических мероприятий, целью которых является максимально полное удовлетворение требований кредиторов за счет имущества должника, а если имущества и доходов недостаточно для покрытия всех обязательств — должник получает возможность освободиться от невыполненных обязательств и восстановить свою платежеспособность.

Процесс состоит из двух последовательных этапов: процедуры банкротства и процедуры освобождения от обязательств. В рамках процедуры банкротства реализуется все имущество должника (за исключением имущества, указанного в Гражданско-процессуальном законе в качестве защищенного от принудительного исполнения), а вырученные средства направляются на удовлетворение требований кредиторов. 

По смыслу закона «О неплатежеспособности» под имуществом должника понимается, помимо прочего, движимое и недвижимое имущество должника, включая денежные средства (за исключением имущества, на которое в соответствии с нормативными актами невозможно наложить взыскание). Имущество, которое принадлежит другим лицам, но находится у должника, не включается в состав его имущества при процедуре неплатежеспособности, и администратор обязан сохранить это имущество до его возврата. Следовательно, если какое-либо имущество не является собственностью должника, то оно не может быть использовано для погашения его задолженностей перед кредиторами.

Общее и отдельное имущество супругов

Положения Гражданского закона устанавливают, что каждый из супругов сохраняет за собой имущество, которое принадлежало ему до брака, и имущество, которое он получил во время брака как отдельное имущество или признанное отдельным по брачному договору. Если недвижимость является отдельной собственностью одного из супругов, это должно быть записано в Земельной книге. 

Все, что супруги приобретают во время брака совместно или один из них — но за счет общих средств или с помощью другого супруга, считается их совместным имуществом. В случае сомнений предполагается, что такое имущество принадлежит обоим супругам в равных долях. 

Поскольку квартира, в которой вы живете, была получена вами до брака, она является вашим отдельным имуществом (что также подтверждено отметкой в Земельной книге), поэтому администратор не имеет права использовать принадлежащую вам квартиру для погашения долгов вашего мужа.

Рост процентов и штрафов

После объявления процедуры неплатежеспособности физического лица прекращается начисление процентов по кредитам, законных процентов, договорных штрафов (включая процентные неустойки), пеней, а в случае, если у должника есть неуплаченные налоги, приостанавливается начисление пеней, определенных как процентная плата за просрочку уплаты налогов, сборов и штрафов.

Судебное решение о признании физического лица неплатежеспособным является основанием для приостановления судебных процессов, начатых против должника, а также служит основанием для отмены мер по обеспечению иска в порядке, установленном Гражданско-процессуальным законом (например, арест имущества, заморозка банковских счетов, запрет на отчуждение недвижимости и т. д.), так как теперь все имущество должника контролирует администратор и нет необходимости в отдельных обеспечительных ограничениях — все требования рассматриваются централизованно.

Некоторые другие последствия объявления лица неплатёжеспособным

После объявления процедуры неплатежеспособности физического лица должник теряет право распоряжаться всем своим имуществом (это право переходит к администратору), право без согласия администратора чаще одного раза в месяц заключать сделки, сумма которых превышает одну минимальную месячную зарплату, а также право без согласия администратора брать на себя новые долговые обязательства.

Необходимо обратить внимание на следующее: если у должника есть долги, по которым срок возврата еще не наступил (например, по договору он должен вернуть деньги через полгода после начала процедуры неплатежеспособности), то после начала процедуры этот долг будет считаться уже подлежащим немедленному исполнению — как если бы срок уже наступил.

Другими словами, долги с будущей датой погашения могут увеличить сумму требований кредиторов и будут рассматриваться наряду с уже просроченными обязательствами, тем самым увеличивая общую сумму долгов.

Таким образом, проценты и штрафы по долгам мужа после признания неплатежеспособности перестанут начисляться, а все исполнительные производства будут  приостановлены.

Рекомендуем заранее проконсультироваться с квалифицированным юристом или адвокатом, чтобы максимально грамотно подготовиться к процедуре банкротства и защитить не только ваши личные имущественные интересы, но и по возможности имущественные интересы вашего мужа.

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