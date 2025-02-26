Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 26. Февраля Завтра: Aurelija, Evelina, Metra
Доступность

«Много песка и глины!» В соцсетях обсуждают, какими ресурсами Латвия может купить защиту от врага

Редакция PRESS 26 февраля, 2025 18:05

Важно 0 комментариев

Наблюдая за происходящим на мировой геополитической арене, многие невольно задумываются: что бы произошло, если бы и Латвия оказалась в незавидном положении? Если бы нам пришлось чем-то откупаться от врага – что мы могли бы предложить в обмен на помощь?

Именно об этом развернулась полу-серьёзная, полу-шутливая дискуссия в соцсети "X". Одни считают, что отсутствие у Латвии крупных природных богатств – это даже хорошо, так как делает нас менее интересными для мировых держав. Другие же возражают – не такие уж мы и бедные. Вот несколько мнений из обсуждения:

"Я сейчас думаю: это хорошо или плохо, что у нас нет в больших объёмах ни одного редкого полезного ископаемого? У нас много песка и глины. Вряд ли какая-то сверхдержава заинтересуется прорывом в керамике." – задается вопросом Инге.

В Латвии полезные ископаемые в основном связаны с производством строительных материалов и удовлетворением повседневных потребностей. В стране нет значительных залежей редких или дорогостоящих минералов. Самые распространённые ресурсы – песок и гравий, месторождения которых встречаются практически по всей территории страны, особенно в четвертичных отложениях, сформировавшихся в результате таяния ледников.

Их общий объём исчисляется миллионами кубометров в год, и они используются в дорожном строительстве, производстве бетона и инфраструктурных проектах.

Другим широко используемым ресурсом является торф – его запасы в Латвии составляют примерно 1,2 миллиарда тонн. Добыча ведётся в болотах, в основном для использования в качестве топлива и в садоводстве.

К значимым полезным ископаемым также относятся гипс, известняк и доломит, залежи которых сосредоточены в определённых регионах.

Месторождения гипса – одни из крупнейших в Северной Европе – расположены в окрестностях Саласпилса и Скасткалне. Ежегодно здесь добывают около 300 000 тонн этого материала, который используется в строительстве для производства штукатурки и гипсокартонных плит.

Известняк и доломит встречаются на юге и юго-западе Латвии, например, в районах Салдуса и Добеле. Их применяют для производства цемента, извести и щебня. Добыча этих материалов строго регулируется для защиты окружающей среды, однако их объёмы достаточны для покрытия внутренних потребностей Латвии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Силиня продолжает болеть в разгар кризиса, когда партии ведут переговоры о «рестарте» правительства

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Поскольку премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") продолжает болеть, ее участие в запланированных на четверг и пятницу мероприятиях отменено, выяснило агентство ЛЕТА.

Поскольку премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") продолжает болеть, ее участие в запланированных на четверг и пятницу мероприятиях отменено, выяснило агентство ЛЕТА.

Читать
Загрузка

«Живут, как дети цветов»: армию чиновников предлагается превратить в армию солдат-резервистов

Важно 20:39

Важно 0 комментариев

Обсуждая безопасность Латвии в контексте России, Америки и Украины, председатель правления общества “Drone Force – Europe” Виестурс Силениекс подчеркнул, что представителям государственной власти необходимо глубже разбираться в вопросах угроз безопасности. Он заявил:

Обсуждая безопасность Латвии в контексте России, Америки и Украины, председатель правления общества “Drone Force – Europe” Виестурс Силениекс подчеркнул, что представителям государственной власти необходимо глубже разбираться в вопросах угроз безопасности. Он заявил:

Читать

«300 млрд евро в год». Как Европе обезопасить себя от России

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Заявления и действия новой администрации США заставляют Европу думать о резком увеличении инвестиций в свою обороноспособность. При правильном подходе такие вложения могут даже способствовать росту экономики, сообщает Deutsche Welle.

Заявления и действия новой администрации США заставляют Европу думать о резком увеличении инвестиций в свою обороноспособность. При правильном подходе такие вложения могут даже способствовать росту экономики, сообщает Deutsche Welle.

Читать

Хотят нами манипулировать и посеять панику! Главред портала рассказала о фейковых письмах «читателей»

Выбор редакции 20:31

Выбор редакции 0 комментариев

Журналист и главный редактор la.lv Линда Тунте работает в СМИ уже 25 лет, но говорит, что никогда раньше не сталкивалась с такой основательной информационной войной, которая происходит сейчас. В связи с этим она запросила комментарии у ряда чиновников и инстанций, и на основе этого написала свое мнение о происходящем.

Журналист и главный редактор la.lv Линда Тунте работает в СМИ уже 25 лет, но говорит, что никогда раньше не сталкивалась с такой основательной информационной войной, которая происходит сейчас. В связи с этим она запросила комментарии у ряда чиновников и инстанций, и на основе этого написала свое мнение о происходящем.

Читать

Мошенники «выписывают» штрафы за CSDD: на первый взгляд не отличить от настоящих

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

В последнее время активизировались мошенники, которые рассылают поддельные электронные письма от имени государственного Управления безопасности дорожного движения (CSDD) относительно применения административных штрафов, сообщили в CSDD.

В последнее время активизировались мошенники, которые рассылают поддельные электронные письма от имени государственного Управления безопасности дорожного движения (CSDD) относительно применения административных штрафов, сообщили в CSDD.

Читать

Вечная молодость Ирины Одоевцевой: рассказ о рижанке, рукописи которой, оказывается, не горят

История и культура 20:26

История и культура 0 комментариев

Недавно я сделала литературное открытие. В известной газете «Сегодня», выходившей в Риге в 1920-1930-е годы, я обнаружила 16 (!) рассказов Ирины Одоевцевой, которые писательница считала утраченными. Владелица авторских прав знаменитой рижанки Анна Колоницкая подтвердила, что эти рассказы видит впервые и что они не входили ни в одно из собраний сочинений Одоевцевой! Вот уж точно: рукописи не горят…

Недавно я сделала литературное открытие. В известной газете «Сегодня», выходившей в Риге в 1920-1930-е годы, я обнаружила 16 (!) рассказов Ирины Одоевцевой, которые писательница считала утраченными. Владелица авторских прав знаменитой рижанки Анна Колоницкая подтвердила, что эти рассказы видит впервые и что они не входили ни в одно из собраний сочинений Одоевцевой! Вот уж точно: рукописи не горят…

Читать

«Тысячу раз пожалела об этих алиментах»: Агата Муцениеце о своём бывшем, который счастлив в новом браке

Для настроения 20:21

Для настроения 0 комментариев

Бывший муж Агаты Муцениеце Павел Прилучный и его нынешняя жена Зепюр Брутян — одна из самых красивых и гармоничных пар в российском кино. Однако за дверями их уютного дома, как и в любой семье, порой вспыхивают ссоры. Но самое удивительное — они не держат обид! Все конфликты утихают буквально за несколько минут, пишут российские СМИ.

Бывший муж Агаты Муцениеце Павел Прилучный и его нынешняя жена Зепюр Брутян — одна из самых красивых и гармоничных пар в российском кино. Однако за дверями их уютного дома, как и в любой семье, порой вспыхивают ссоры. Но самое удивительное — они не держат обид! Все конфликты утихают буквально за несколько минут, пишут российские СМИ.

Читать