«Много песка и глины!» В соцсетях обсуждают, какими ресурсами Латвия может купить защиту от врага

Именно об этом развернулась полу-серьёзная, полу-шутливая дискуссия в соцсети "X". Одни считают, что отсутствие у Латвии крупных природных богатств – это даже хорошо, так как делает нас менее интересными для мировых держав. Другие же возражают – не такие уж мы и бедные. Вот несколько мнений из обсуждения:

"Я сейчас думаю: это хорошо или плохо, что у нас нет в больших объёмах ни одного редкого полезного ископаемого? У нас много песка и глины. Вряд ли какая-то сверхдержава заинтересуется прорывом в керамике." – задается вопросом Инге.

В Латвии полезные ископаемые в основном связаны с производством строительных материалов и удовлетворением повседневных потребностей. В стране нет значительных залежей редких или дорогостоящих минералов. Самые распространённые ресурсы – песок и гравий, месторождения которых встречаются практически по всей территории страны, особенно в четвертичных отложениях, сформировавшихся в результате таяния ледников.

Их общий объём исчисляется миллионами кубометров в год, и они используются в дорожном строительстве, производстве бетона и инфраструктурных проектах.

Другим широко используемым ресурсом является торф – его запасы в Латвии составляют примерно 1,2 миллиарда тонн. Добыча ведётся в болотах, в основном для использования в качестве топлива и в садоводстве.

К значимым полезным ископаемым также относятся гипс, известняк и доломит, залежи которых сосредоточены в определённых регионах.

Месторождения гипса – одни из крупнейших в Северной Европе – расположены в окрестностях Саласпилса и Скасткалне. Ежегодно здесь добывают около 300 000 тонн этого материала, который используется в строительстве для производства штукатурки и гипсокартонных плит.

Известняк и доломит встречаются на юге и юго-западе Латвии, например, в районах Салдуса и Добеле. Их применяют для производства цемента, извести и щебня. Добыча этих материалов строго регулируется для защиты окружающей среды, однако их объёмы достаточны для покрытия внутренних потребностей Латвии.