«Много песка и глины!» В соцсетях обсуждают, какими ресурсами Латвия может купить защиту от врага

Es tagad domāju, tas ir labi vai slikti, ka mums nav lielos apjomos neviena reta derīgā izrakteņa. Daudz smiltis un māla. Maz ticams, ka kādai lielvalstij interesē izrāviens keramikā.— Inge Allas Spriņķe (@IngaSPR) February 25, 2025
Именно об этом развернулась полу-серьёзная, полу-шутливая дискуссия в соцсети "X". Одни считают, что отсутствие у Латвии крупных природных богатств – это даже хорошо, так как делает нас менее интересными для мировых держав. Другие же возражают – не такие уж мы и бедные. Вот несколько мнений из обсуждения:
"Я сейчас думаю: это хорошо или плохо, что у нас нет в больших объёмах ни одного редкого полезного ископаемого? У нас много песка и глины. Вряд ли какая-то сверхдержава заинтересуется прорывом в керамике." – задается вопросом Инге.
В Латвии полезные ископаемые в основном связаны с производством строительных материалов и удовлетворением повседневных потребностей. В стране нет значительных залежей редких или дорогостоящих минералов. Самые распространённые ресурсы – песок и гравий, месторождения которых встречаются практически по всей территории страны, особенно в четвертичных отложениях, сформировавшихся в результате таяния ледников.
Их общий объём исчисляется миллионами кубометров в год, и они используются в дорожном строительстве, производстве бетона и инфраструктурных проектах.
Другим широко используемым ресурсом является торф – его запасы в Латвии составляют примерно 1,2 миллиарда тонн. Добыча ведётся в болотах, в основном для использования в качестве топлива и в садоводстве.
К значимым полезным ископаемым также относятся гипс, известняк и доломит, залежи которых сосредоточены в определённых регионах.
Месторождения гипса – одни из крупнейших в Северной Европе – расположены в окрестностях Саласпилса и Скасткалне. Ежегодно здесь добывают около 300 000 тонн этого материала, который используется в строительстве для производства штукатурки и гипсокартонных плит.
Известняк и доломит встречаются на юге и юго-западе Латвии, например, в районах Салдуса и Добеле. Их применяют для производства цемента, извести и щебня. Добыча этих материалов строго регулируется для защиты окружающей среды, однако их объёмы достаточны для покрытия внутренних потребностей Латвии.