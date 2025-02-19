Мне придётся вам врезать: Шлесерс на дебатах взорвался и пообещал «вздуть» оппонента

В начале дискуссии все её участники были единодушны: Риге нужны инвестиции, вопрос - где их взять?

После того, как Мартиньш Коссович указал на то, что в эпоху Шлесерса/Ушакова в Риге появлялось все больше инвесторов из России и что 70% иностранцев в Риге покупали квартиры, потому что хотели получить вид на жительство, Айнарс Шлесерс взорвался:

«Я надеялся, что Клейнбергс не придет и я смогу промолчать, но, к сожалению, мне придется врезать вам и всем остальным» (Виестурс Клейнбергс - кандидаты в мэры Риги от "Прогрессивных", - прим. press.lv).

Коссович немедленно отреагировал: «Вы всегда можете это сделать, на словах вы обещает дать половине города по роже! Я говорю о ваших фактах – 70% людей покупают недвижимость, чтобы купить вид на жительство…»

Назвав своего оппонента идиотом и указав, что нужно сделать все возможное, чтобы такие люди не оказались у власти в Риге, Шлесерс, после обмена ругательствами, отметил, что ни эстонцам, ни литовцам, ни гражданам других стран Евросоюза не нужен вид на жительство, все они покупают здесь недвижимость, потому что цены ниже. Он также подчеркнул, что не делает из этого секрета — Риге нужно привлекать богатых людей, которые будут путешествовать и тратить здесь деньги: «Я хочу, чтобы здесь появились деньги, чтобы люди могли работать!».