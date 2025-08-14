Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мир на Кавказе: кто заплатил, а кто заработает 45 миллиардов долларов?» Нил Ушаков

Редакция PRESS 14 августа, 2025 20:14

Мнения

Депутат Европарламента Нил Ушаков ("Согласие", PES) высказался о ситуации на Южном Кавказе. Он отмечает, что в ЕП этот регион входит в одну из зон его ответственности, ведь политик руководит делегацией по отношениям с Южным Кавказом.

Нил Ушаков отмечает несколько аспектов, которые характеризуют непростую обстановку в этом регионе:

  • Главное – мир. Парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном ставит точку в конфликте, длившемся десятилетиями. Больше не будут гибнуть люди, и в регионе может в свое ближайшее время начаться стремительное экономическое развитие. Мир – это абсолютная ценность!
  • Подход США. Мир был достигнут благодаря Соединённым Штатам, которые использовали скажем так, "прагматичный" подход. Он оказался гораздо эффективнее подхода, который использовал ЕС.
  • Особый приз. Главный приз сделки — новый транспортный коридор «Маршрут Трампа», который соединит Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении. США получили эксклюзивное право на его развитие на 99 лет. Потенциал этого проекта оценивается в 45 миллиардов долларов.
  • Роль ЕС. Пока США получали приз стоимостью 45 миллиардов долларов, ЕС, к сожалению, не был даже за столом переговоров.
  • Вклад Европы. Эта ситуация особенно неприятна, потому что именно Евросоюз годами инвестировал в стабильность и базовую инфраструктуру. ЕС финансировал миссию по безопасности EUMA на границе и выделял сотни миллионов евро помощи.

Также Нил Ушаков делает выводы: "Это продолжение истории с тарифами на переговорах с США, которая показала, что с ЕС можно разговаривать с позиции силы. В контексте Южного Кавказа ЕС вообще не было за столом. Это очень плохо, потому что подтверждает снижение глобальной роли ЕС. В интересах Европы и особенно Латвии — сильный Евросоюз, который способен защищать свои интересы, а не ЕС, с которым все говорят как с маленьким ребёнком".

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать