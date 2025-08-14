«Мир на Кавказе: кто заплатил, а кто заработает 45 миллиардов долларов?» Нил Ушаков

Нил Ушаков отмечает несколько аспектов, которые характеризуют непростую обстановку в этом регионе:

Главное – мир. Парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном ставит точку в конфликте, длившемся десятилетиями. Больше не будут гибнуть люди, и в регионе может в свое ближайшее время начаться стремительное экономическое развитие. Мир – это абсолютная ценность!

Подход США. Мир был достигнут благодаря Соединённым Штатам, которые использовали скажем так, "прагматичный" подход. Он оказался гораздо эффективнее подхода, который использовал ЕС.

Особый приз. Главный приз сделки — новый транспортный коридор «Маршрут Трампа», который соединит Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении. США получили эксклюзивное право на его развитие на 99 лет. Потенциал этого проекта оценивается в 45 миллиардов долларов.

Роль ЕС. Пока США получали приз стоимостью 45 миллиардов долларов, ЕС, к сожалению, не был даже за столом переговоров.

Вклад Европы. Эта ситуация особенно неприятна, потому что именно Евросоюз годами инвестировал в стабильность и базовую инфраструктуру. ЕС финансировал миссию по безопасности EUMA на границе и выделял сотни миллионов евро помощи.

Также Нил Ушаков делает выводы: "Это продолжение истории с тарифами на переговорах с США, которая показала, что с ЕС можно разговаривать с позиции силы. В контексте Южного Кавказа ЕС вообще не было за столом. Это очень плохо, потому что подтверждает снижение глобальной роли ЕС. В интересах Европы и особенно Латвии — сильный Евросоюз, который способен защищать свои интересы, а не ЕС, с которым все говорят как с маленьким ребёнком".