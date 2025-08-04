Минздрав передал на общественное обсуждение план по улучшениям в сфере сердечно-сосудистых заболеваний

Минздрав отмечает, что план разработан в сотрудничестве с профессиональными отраслевыми организациями. По подсчетам министерства, на реализацию включенных в план мероприятий в следующем году потребуется дополнительно 41 342 157 евро, в 2027 году - 46 198 636 евро, а в 2028 году - 47 128 222 евро.

План предусматривает улучшение профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в сфере сердечно-сосудистых заболеваний, а также развитие компетенций медперсонала для обеспечения нацеленного, интегрированного и всеобъемлющего медицинского обслуживания пациентов.

План предусматривает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и снижение факторов риска - стимулирование здоровья, информирование общества, а также увеличение охвата вакцинацией в группах риска.

Мероприятия включают своевременную диагностику, лечение и реабилитацию путем расширения оплачиваемой государством программы профилактики "Score" и внедрения новых диагностических услуг. Минздрав также хочет повысить доступность медикаментов и оптимизировать возможности ухода и реабилитации.

В Минздраве пояснили, что время ожидания на получение консультаций специалистов для динамичного наблюдения или диагностики заболеваний сердца, сосудов и связанных с ними заболеваний на 1 апреля 2025 года было разным. Консультации эндокринолога в 68% случаев приходится ждать более трех месяцев. Время ожидания консультации кардиолога в 44% случаев составляет более трех месяцев. При этом консультации нефролога более трех месяцев приходится ждать в 40,5% случаев, невролога - в 33,6%, сосудистого хирурга - в 87,5% случаев.

По данным Минздрава, в прошлом году достаточное количество специалистов трудоспособного возраста из числа работающих на основной работе было в кардиологии и неврологии, а также в сосудистой хирургии. Недостаточное количество врачей в 2024 году и ранее наблюдалось в семейной медицине, эндокринологии и нефрологии. Поэтому в 2028 году в эндокринологии и нефрологии планируется увеличить это количество до числа рекомендованных врачей.

В семейной медицине прогноз Минздрава остается неизменно негативным как из-за недостаточной смены поколений семейных врачей, так и из-за низкого интереса претендентов на обучение в резидентуре. В прошлом году места в резидентуре по профилю семейной медицины не были заполнены. Это означает, что определенный объем услуг по наблюдению за хроническими пациентами может быть передан специалистам секундарного здравоохранения, если вовремя не будут приняты меры по оптимизации обслуживания пациентов практиками семейных врачей, подчеркивает Минздрав.

При этом планируется расширение компетенции медицинского персонала путем проведения обучения по клиническим алгоритмам, картам пути пациентов, навыкам коммуникации и оптимизации назначения медикаментов. Ни в области эндокринологии, ни нефрологии, ни в области лечения заболеваний сосудов (кроме коронарных) клинических алгоритмов и карт путей пациентов нет, поэтому можно наблюдать нескоординированный поток пациентов, перегрузку имеющихся специалистов и применение различного объема знаний в практиках семейных врачей. Это, в свою очередь, приводит к тому, что пациенты с заболеваниями различной степени тяжести в очереди на получение услуги ждут одинаковое время, отмечает Минздрав.

План предусматривает расширение программы "Score" и определение уровня липопротеина хотя бы раз в жизни у населения в возрасте от 40 до 75 лет. Наряду с этим планируется создать семейный центр гиперхолестеринемической диагностики, а также разработать законодательные инициативы по установлению более жестких ограничений на продажу и рекламу алкогольной и табачной продукции.

Кроме того, в пяти медицинских учреждениях предполагается реализовать пилотный проект динамического наблюдения за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также увеличить размер компенсации медикаментов этим пациентам до 100%.

В мероприятия плана также включено развитие услуг арифмологии и инвазивной кардиологии, повышение доступности реабилитации после инсульта и острого коронарного синдрома. При этом предполагается ввести критерии качества и проведение аудита качества свидетельств причин смерти.

Как отметил министр здравоохранения Хосам Абу Мери, план действий и включенные в него меры позволят "сделать важный шаг навстречу тому, чтобы каждому жителю Латвии была доступна своевременная диагностика, эффективное лечение и качественный уход". Министр отметил, что в дополнение в мероприятиям плана важную роль играют профилактика и изменение привычек в обществе - стремление к здоровому образу жизни и ответственное отношение к своему здоровью.

Минздрав обращает внимание, что в Латвии смертность от сердечно-сосудистых заболеваний существенно выше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС), особенно в трудоспособном возрасте. Показатели стандартизированной смертности из-за этих заболеваний у жителей Латвии в два раза выше, чем в среднем по ЕС. Как отметили в ведомстве, преждевременная смертность населения (до 64 лет) от сердечно-сосудистых заболеваний является одной из основных причин ухудшения показателей общественного здоровья.

Распространенность гипертензии в Латвии составляет 44%, и только у 17% пациентов она под контролем. Также высока распространенность сахарного диабета, ожирения и курения, подчеркнули в Минздраве.

Ежегодно в результате сердечно-сосудистых заболеваний умирают примерно 15 000 жителей Латвии, при этом 14% из них - преждевременно, то есть до 64 лет, свидетельствуют данные Минздрава за 2023 год. В три-четыре раза выше показатель смертности от этих заболеваний у мужчин.

Минздрав призывает отраслевые профессиональные организации и представителей пациентов принять участие в реализации плана. Представителей общественности могут подать свои предложения и комментарии к плану до 19 августа. Публичное обсуждение плана по предварительным заявкам состоится 27 августа с 13 до 15:30.