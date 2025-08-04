Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Минздрав передал на общественное обсуждение план по улучшениям в сфере сердечно-сосудистых заболеваний

Редакция PRESS 4 августа, 2025 12:33

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство здравоохранения передало на общественное обсуждение план действий по улучшению здравоохранения в сфере сердечно-сосудистых заболеваний, на реализацию которого с 2026 по 2028 год дополнительно необходимы свыше 134 млн евро, из них 41,3 млн евро - в следующем году, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

Минздрав отмечает, что план разработан в сотрудничестве с профессиональными отраслевыми организациями. По подсчетам министерства, на реализацию включенных в план мероприятий в следующем году потребуется дополнительно 41 342 157 евро, в 2027 году - 46 198 636 евро, а в 2028 году - 47 128 222 евро.

План предусматривает улучшение профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в сфере сердечно-сосудистых заболеваний, а также развитие компетенций медперсонала для обеспечения нацеленного, интегрированного и всеобъемлющего медицинского обслуживания пациентов.

План предусматривает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и снижение факторов риска - стимулирование здоровья, информирование общества, а также увеличение охвата вакцинацией в группах риска.

Мероприятия включают своевременную диагностику, лечение и реабилитацию путем расширения оплачиваемой государством программы профилактики "Score" и внедрения новых диагностических услуг. Минздрав также хочет повысить доступность медикаментов и оптимизировать возможности ухода и реабилитации.

В Минздраве пояснили, что время ожидания на получение консультаций специалистов для динамичного наблюдения или диагностики заболеваний сердца, сосудов и связанных с ними заболеваний на 1 апреля 2025 года было разным. Консультации эндокринолога в 68% случаев приходится ждать более трех месяцев. Время ожидания консультации кардиолога в 44% случаев составляет более трех месяцев. При этом консультации нефролога более трех месяцев приходится ждать в 40,5% случаев, невролога - в 33,6%, сосудистого хирурга - в 87,5% случаев.

По данным Минздрава, в прошлом году достаточное количество специалистов трудоспособного возраста из числа работающих на основной работе было в кардиологии и неврологии, а также в сосудистой хирургии. Недостаточное количество врачей в 2024 году и ранее наблюдалось в семейной медицине, эндокринологии и нефрологии. Поэтому в 2028 году в эндокринологии и нефрологии планируется увеличить это количество до числа рекомендованных врачей.

В семейной медицине прогноз Минздрава остается неизменно негативным как из-за недостаточной смены поколений семейных врачей, так и из-за низкого интереса претендентов на обучение в резидентуре. В прошлом году места в резидентуре по профилю семейной медицины не были заполнены. Это означает, что определенный объем услуг по наблюдению за хроническими пациентами может быть передан специалистам секундарного здравоохранения, если вовремя не будут приняты меры по оптимизации обслуживания пациентов практиками семейных врачей, подчеркивает Минздрав.

При этом планируется расширение компетенции медицинского персонала путем проведения обучения по клиническим алгоритмам, картам пути пациентов, навыкам коммуникации и оптимизации назначения медикаментов. Ни в области эндокринологии, ни нефрологии, ни в области лечения заболеваний сосудов (кроме коронарных) клинических алгоритмов и карт путей пациентов нет, поэтому можно наблюдать нескоординированный поток пациентов, перегрузку имеющихся специалистов и применение различного объема знаний в практиках семейных врачей. Это, в свою очередь, приводит к тому, что пациенты с заболеваниями различной степени тяжести в очереди на получение услуги ждут одинаковое время, отмечает Минздрав.

План предусматривает расширение программы "Score" и определение уровня липопротеина хотя бы раз в жизни у населения в возрасте от 40 до 75 лет. Наряду с этим планируется создать семейный центр гиперхолестеринемической диагностики, а также разработать законодательные инициативы по установлению более жестких ограничений на продажу и рекламу алкогольной и табачной продукции.

Кроме того, в пяти медицинских учреждениях предполагается реализовать пилотный проект динамического наблюдения за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также увеличить размер компенсации медикаментов этим пациентам до 100%.

В мероприятия плана также включено развитие услуг арифмологии и инвазивной кардиологии, повышение доступности реабилитации после инсульта и острого коронарного синдрома. При этом предполагается ввести критерии качества и проведение аудита качества свидетельств причин смерти.

Как отметил министр здравоохранения Хосам Абу Мери, план действий и включенные в него меры позволят "сделать важный шаг навстречу тому, чтобы каждому жителю Латвии была доступна своевременная диагностика, эффективное лечение и качественный уход". Министр отметил, что в дополнение в мероприятиям плана важную роль играют профилактика и изменение привычек в обществе - стремление к здоровому образу жизни и ответственное отношение к своему здоровью.

Минздрав обращает внимание, что в Латвии смертность от сердечно-сосудистых заболеваний существенно выше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС), особенно в трудоспособном возрасте. Показатели стандартизированной смертности из-за этих заболеваний у жителей Латвии в два раза выше, чем в среднем по ЕС. Как отметили в ведомстве, преждевременная смертность населения (до 64 лет) от сердечно-сосудистых заболеваний является одной из основных причин ухудшения показателей общественного здоровья.

Распространенность гипертензии в Латвии составляет 44%, и только у 17% пациентов она под контролем. Также высока распространенность сахарного диабета, ожирения и курения, подчеркнули в Минздраве.

Ежегодно в результате сердечно-сосудистых заболеваний умирают примерно 15 000 жителей Латвии, при этом 14% из них - преждевременно, то есть до 64 лет, свидетельствуют данные Минздрава за 2023 год. В три-четыре раза выше показатель смертности от этих заболеваний у мужчин.

Минздрав призывает отраслевые профессиональные организации и представителей пациентов принять участие в реализации плана. Представителей общественности могут подать свои предложения и комментарии к плану до 19 августа. Публичное обсуждение плана по предварительным заявкам состоится 27 августа с 13 до 15:30.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 12 минут назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать