Минздрав не видит способа быстро решить проблему с доступностью детских стоматологов в регионах

Одна сторона вопроса - это финансирование, а вторая, еще более болезненная, - это нехватка специалистов и зачастую их нежелание работать в детской стоматологии.

"Мы уже подняли тарифы в детской стоматологии, особенно учитывая то, насколько этот вопрос специфичный, нужный, очень чувствительный и болезненный. Что мы уже сделали, так это создали мобильные стоматологические бригады, чтобы хотя бы так помочь детям по мере надобности", - сообщила Валюлиене.

По словам госсекретаря, скорого ответа на этот вопрос нет: тариф уже повышен, идет работа над тем, чтобы мотивировать специалистов работать именно с детьми и оказывать государственные услуги.

Она также отметила, что важно иметь знания о здоровье и соблюдать гигиену.

"Специалисты говорят, что дети к стоматологу приходят с очень испорченными, плохими зубами, это вопрос соблюдения гигиены дома. Вопрос незнания и несоблюдения гигиены исключительно важен", - напоминает госсекретарь.

Она утверждает также, что Минздрав над этим вопросом работает, но "у нас нет волшебной палочки, чтобы создать достаточно много специалистов".

"Если проблема в финансировании, то она поддается решению, но нужны специалисты, оказывающие эту услугу, а это требует еще и времени", - признает Валюлиене.