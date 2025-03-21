Минфин не обещает МОН средств на внедрение новой модели «Программа в школе»

Минфин поясняет, что такой постепенный подход даст возможность оценить эффективность программы и скорректировать механизмы ее финансирования, избежав таким образом непредсказуемого увеличения нагрузки на бюджет.

Минфин также обращает внимание, что и каждое отраслевое министерство в рамках нынешнего бюджета может пересмотреть свои расходы и принять решение о перераспределении финансирования на другие приоритеты, чтобы обеспечить более эффективное использование ресурсов.

По замечанию Минфина, несмотря на то, что в первые два месяца этого года налоги поступают в соответствии с планом, сейчас нет оснований полагать, что они превысят прогнозируемый объем по итогам года.

Государственный бюджет Латвии на этот год утвержден с соблюдением требований фискальной дисциплины и установленным максимально допустимым дефицитом в размере 2,9% от внутреннего валового продукта (ВВП). Это означает, что увеличение расходов бюджета без четко определенных и сбалансированных компенсирующих мер невозможно, пояснили в Минфине.

В связи с этим Минфин подчеркивает, что любые дополнительные инициативы могут быть реализованы только в рамках действующего бюджета, и это требует от госучреждений тщательного финансового планирования и эффективного использования ресурсов.

Минфин напоминает, что укрепление обороны Латвии остается высшим приоритетом страны. Достижение его целей требует не только дополнительных финансовых ресурсов, но и стратегического, фискально ответственного подхода при планировании и выполнении бюджета. Минфин подчеркивает, что укрепление обороноспособности страны не является разовой мерой - это долгосрочная стратегическая задача, которая требует последовательного планирования инвестиций и эффективного управления бюджетными средствами.

Что же касается других политических инициатив, то отраслевые министерства по своему усмотрению имеют возможность предложить доходные мероприятия или пересмотреть уже имеющиеся расходы, перераспределив средства на другие приоритеты, пояснили в Минфине.

Внедрение новых программ не должно создавать дополнительной нагрузки на бюджет - их следует финансировать за счет внутренних ресурсов за счет оптимизации существующих программ и повышения эффективности расходов, подчеркивает Минфин.

Ранее сообщалось, что новую модель финансирования школ "Программа в школе" планируется ввести с 1 сентября, но как это произойдет, до сих пор неизвестно.