Миф оказался правдой? Древняя находка, от которой холодеет внутри

Археологи подтвердили: фрагмент кожи возрастом около 2400 лет был сделан… из человеческой кожи. Речь идёт о находке, связанной со скифами — кочевниками Евразийских степей, чьё имя давно окружено мрачными историями.

Ещё в античности Геродот писал, что скифы иногда использовали кожу побеждённых врагов для изготовления предметов — от деталей снаряжения до элементов одежды и ритуальных вещей. Долгие столетия эти рассказы считали преувеличением, попыткой выставить чужой народ диким и жестоким.

Но современные методы анализа — биохимические и микроскопические — показали: некоторые изделия действительно были сделаны из человеческой ткани, наряду с кожей животных.

Эта находка не просто подтверждает шокирующую практику. Она заставляет по-новому взглянуть на древние войны, ритуалы и на то, насколько правдивыми могли быть истории, рассказанные «чужими глазами».

Иногда древний мир был ровно таким, каким его и описывали.