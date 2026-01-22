Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Миф оказался правдой? Древняя находка, от которой холодеет внутри

Редакция PRESS 22 января, 2026 09:27

Наука 0 комментариев

То, что веками считали страшной легендой, внезапно оказалось реальностью.

Археологи подтвердили: фрагмент кожи возрастом около 2400 лет был сделан… из человеческой кожи. Речь идёт о находке, связанной со скифами — кочевниками Евразийских степей, чьё имя давно окружено мрачными историями.

Ещё в античности Геродот писал, что скифы иногда использовали кожу побеждённых врагов для изготовления предметов — от деталей снаряжения до элементов одежды и ритуальных вещей. Долгие столетия эти рассказы считали преувеличением, попыткой выставить чужой народ диким и жестоким.

Но современные методы анализа — биохимические и микроскопические — показали: некоторые изделия действительно были сделаны из человеческой ткани, наряду с кожей животных.

Эта находка не просто подтверждает шокирующую практику. Она заставляет по-новому взглянуть на древние войны, ритуалы и на то, насколько правдивыми могли быть истории, рассказанные «чужими глазами».

Иногда древний мир был ровно таким, каким его и описывали.

В Риге принят крупнейший бюджет: куда пойдут деньги?

Новости Латвии 11:30

Новости Латвии 0 комментариев

После более чем десятичасового обсуждения Рижская дума в среду приняла бюджет на этот год, который предусматривает поступления в размере 1,5 миллиарда евро и расходы в размере 1,7 миллиарда евро.

Загрузка

Из-за скандала на парковке: 18 лет тюрьмы грозит убийце бизнесмена и политика Любки

Важно 11:28

Важно 0 комментариев

В прениях в Латгальском окружном суде в Даугавпилсе прокурор потребовал приговорить Игоря Хаита, обвиняемого в убийстве предпринимателя и политика Андриса Любки, к 18 годам и шести месяцам лишения свободы и пробационному надзору на три года.

«Мы же хорошие»: разрешит ли Латвия гражданам РФ бизнес с недвижимостью?

Важно 11:14

Важно 0 комментариев

-В Конституционном суде открыто ещё одно интересное дело - о запрете гражданам РФ, ставшими постоянными жителями Латвии, вести бизнес с недвижимостью, - пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

Влюбился? Максим Галкин изменился до неузнаваемости (ВИДЕО)

Всюду жизнь 11:07

Всюду жизнь 0 комментариев

Максим Галкин удивил поклонников кардинальной сменой образа. В своём недавнем видео, опубликованном в социальных сетях, юморист рассказывал о предстоящих концертах, однако зрителей зацепило вовсе не то, что он говорил, а как он теперь выглядит.

Труп на рельсах: как по горячим следам в 70-е удалось раскрыть убийство на станции

История и культура 10:57

История и культура 0 комментариев

В Риге когда-то были две товарные станции. Они так и назывались Рига Пречу-1 и Рига Пречу-2. Первая располагалась почти в самом центре - на улице Ханзас, а вторая - в Плявниеках. Сейчас первая товарная станция ликвидирована (сейчас там пустырь), а вторая превращена в склады. А эта история, о которой рассказывалось в статье «Человек на рельсах", опубликованной в газете «Советская молодежь» в феврале 1975 года, относится к временам, когда по городам и весям тогдашнего СССР грохотали поезда с грузом, с которыми ездили проводники, выполнявшие роли экспедиторов и охранников. На запасных путях товарных станций тогда много чего происходило.

Нас поматросили и бросили? В Eвропе уже начинают сравнивать Трампа с Гитлером: Politico

Важно 10:51

Важно 0 комментариев

Европейские правительства пришли к выводу: теперь американцы — это злодеи, пишет Politico. По словам девяти дипломатов ЕС, в четверг лидеры 27 стран ЕС соберутся в Брюсселе на чрезвычайный саммит, и эта оценка преобладает почти во всех столицах Европы. 

Это в поместье Авена, Шефлера или Ко? Требуется управляющий: почитайте условия — ахнете!

Всюду жизнь 10:42

Всюду жизнь 0 комментариев

Любопытный пост появился в латвийском сегменте Фейсбука. Практически открытый конкурс: "ВНИМАНИЕ.  ОЧЕНЬ сильная и редкая вакансия".

