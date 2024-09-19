Местами видимость менее 100 метров: латвийцев предупреждают о густом тумане

Туман стоит во всех регионах страны, но в Латгалии и Селии он наблюдается лишь местами. Небо во многих местах облачное, осадков нет.

Во многих местах ветра нет, в Курземе дует слабый восточный, северо-восточный ветер. Качество воздуха в основном хорошее.

Температура воздуха в 5 часов утра, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, составляла от +7,8 градуса в Зосенах до +16,1 градуса в Мерсраге и +17,1 градуса в Даугавгриве.

В Риге туманное утро, ветра почти нет, температура воздуха +12 градусов в аэропорту и +14 градусов в центре города.

Максимальная температура воздуха в среду в сети наблюдения составила от +17,9 градуса в Вентспилсе до +26,8 градуса в Даугавпилсе, что является новым рекордом жары за 18 сентября в Латвии. Местный рекорд побит еще на десяти наблюдательных станциях, рекорд жары второй декады месяца установлен также в Зосенах - +25,8 градуса.

Самая высокая температура воздуха в Европе 18 сентября составила +32..+33 градуса в Испании и на Кипре. Самая низкая температура воздуха ночью в четверг -5 градусов в Альпах.