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Ринкевич о скандале с Силиней: это же не детский сад

© LETA 11 декабря, 2024 18:17

Новости Латвии 0 комментариев

Общество ожидает от политиков конструктивной и уважительной дискуссии о приоритетах развития страны, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, встретившись в среду в Рижском замке с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").

В социальных сетях активисты "Объединенного списка" (ОС) распространили видео с заседания Сейма, на котором обсуждался бюджет на следующий год, на котором слышно, как Силиня отвечает на критику Эдварда Смилтенс (ОС) словами: "Не подавись! Не захлебнись!"

Ранее премьер-министр заявила журналистам, что Смилтенс лично оскорбил ее, сказав, что она не способна возглавлять правительство, несмотря на то, что это уже второй бюджет, который ее правительство представило в Сейм.

На пресс-конференции Ринкевич подчеркнул, что политики любят критиковать, выдвигая относительно мало идей, но чем красочнее эпитеты и дискуссия, тем лучше. Президент ожидает, что качество политических дебатов в Латвии улучшится.

"В то же время я не воспитатель в детском саду, который будет указывать кому-то, как лучше себя вести. Это, по сути, дискуссия между политиками, это их собственный вопрос. В конце концов, каждые четыре года об этом будет судить общественность. Давайте оставим это им", - воздержался от более четких оценок президент Латвии.

Ринкевич ожидает, что все дискуссии будут уважительными и основанными на идеях о том, как страна может развиваться лучше.

"Избиратели, общественность, в конечном счете, будут теми, кто вынесет окончательный вердикт, но что кто должен делать в такой ситуации? Извините, я тоже не моральный маяк. У меня самого иногда есть мнение о каких-то политиках, о котором вы, надеюсь, не узнаете, могу и на журналистов побурчать", - сказал Ринкевич.
 

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