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Мерц в Вильнюсе: мы берем оборону восточного фланга НАТО в свои руки

© LETA 22 мая, 2025 15:07

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Находящийся с визитом в Вильнюсе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, размещая бригаду в Литве, его страна берет в свои руки оборону восточного фланга НАТО, и поблагодарил литовцев за теплый прием, который не воспринимается как должное.

«Мы берем оборону восточного фланга НАТО в свои руки», — заявил канцлер на церемонии инаугурации бригады Бундесвера на Кафедральной площади.

По его словам, Литва и Германия, выступая единым фронтом, показывают, что готовы защищать свободу Европы от любого агрессора.

Агентство BNS писало, что в прошлом году Германия обязалась разместить в Литве бригаду на постоянной основе до 2027 года.

Так Берлин отреагировал на угрозы европейской безопасности после вторжения России в Украину.

Мерц заявил в Вильнюсе, что «мир в Европе находится под угрозой».

«Россия каждый день нарушает порядок, который мы все вместе создали, исправляя ошибки Второй мировой войны. Мы живем не только перед лицом преступной войны России в Украине, но и сталкиваемся с нападениями и массовыми убийствами в европейских городах, случаями шпионажа и диверсий, кибератаками и систематической дезинформацией», — отметил германский лидер.

«Мы должны быть в состоянии защитить себя от подобных атак», — добавил он.

По словам политика, страны Балтии давно поняли, что свобода не бывает бесплатной, между тем Германия верила в «иллюзию путинского режима».

«Я знаю, что такая иллюзорная вера вызвала немало раздражения у граждан стран Балтии, но я уверяю вас, что с таким мышлением покончено», — заявил  Мерц.

По его словам, НАТО должно быть готово защищать себя таким образом, чтобы ему никогда не пришлось вступать в войну, а надежное сдерживание является задачей дислоцированной в Литве бригады.

Канцлер поблагодарил литовцев, которые доброжелательно встретили военных Бундесвера, несмотря на болезненную историю оккупации Литвы нацистской Германией более 70 лет назад.

«Прием иностранных военных в своей стране не является чем-то само собой разумеющимся, особенно здесь, в Литве. Для всех нас, и особенно для Бундесвера, этот день является началом новой эры», — сказал Мерц.

«Безопасность Литвы — это и наша безопасность. Защита Вильнюса — это и защита Берлина. Наш общий мир не имеет географических границ — он заканчивается там, где мы перестаем его защищать», — сказал он.

«Вот почему мы здесь сегодня, и вот почему мы здесь останемся. Германия выполняет свои обязательства и на словах, и на деле — сегодня, завтра, столько, сколько потребуется», — заявила канцлер Германии.

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