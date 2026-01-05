Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 5. Января Завтра: Simanis, Zintis
Доступность

Мэр Риги: у дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила

© LETA 5 января, 2026 12:17

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс пообещал, что у пострадавшего при взрыве газа дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила в Агенскалнсе, который после взрыва газа в 2020 году до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

Эти случаи схожи - в обоих домах в муниципальных квартирах произошли мощные взрывы газа, частично разрушившие здания. Жители дома на улице Мелнсила добиваются, чтобы самоуправление восстановило дом в прежнем виде, однако самоуправление с этим не согласно, и по этому вопросу уже несколько лет ведется судебное разбирательство.

Как сообщил Клейнбергс, на данный момент самоуправление определило стоимость услуг строительного инженера для обследования дома на улице Баускас, однако решение об оплате этих работ должны принять собственники квартир. Аналогично и решение о ремонте дома не может принять только дума, однако мэр заверил, что ситуация, как на улице Мелнсила, в доме на улице Баускас не повторится. Мэр пообещал, что самоуправление будет искать возможные решения.

Как сообщалось, при взрыве газа в многоквартирном доме на улице Баускас погибли два человека - жилец муниципальной квартиры и сотрудник аварийной службы "Gaso", прибывший на вызов в связи с утечкой газа. Еще два человека получили травмы.

В результате взрыва частично обрушились четвертый и пятый этажи здания и крыша.

Дом на 74 квартиры, четыре из которых принадлежат муниципалитету, обслуживает ООО "Latvijas namsaimnieks". По неподтвержденной пока официально информации, причиной взрыва стало незаконное подключение газа в одной из муниципальных квартир.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Штраф до 280 евро: пойдут проверки детекторов дыма?
Важно

Штраф до 280 евро: пойдут проверки детекторов дыма?

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»
Важно

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»

Журнал «Miljonārs» опубликовал новый ТОП-10 самых богатых жителей Латвии
Важно

Журнал «Miljonārs» опубликовал новый ТОП-10 самых богатых жителей Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

This is Хорошо? Стас Давыдов вступил в ряды партии «Прогрессивных»

Важно 12:31

Важно 0 комментариев

Известный латвийский блогер, автор YouTube программы "This is Хорошо" сообщил на своей странице в Facebook, что решил знаться политикой. А для этого вступил в партию "Прогрессивные", которая, по словам Давыдова, "полностью соответствует его идеям и интересам".

Известный латвийский блогер, автор YouTube программы "This is Хорошо" сообщил на своей странице в Facebook, что решил знаться политикой. А для этого вступил в партию "Прогрессивные", которая, по словам Давыдова, "полностью соответствует его идеям и интересам".

Читать
Загрузка

Без обнимашек мозг работает хуже: учёные нашли неожиданную причину

Азбука здоровья 12:24

Азбука здоровья 0 комментариев

Тёплые объятия приятны не только эмоционально — они помогают мозгу понять простую, но фундаментальную вещь: это моё тело.

Тёплые объятия приятны не только эмоционально — они помогают мозгу понять простую, но фундаментальную вещь: это моё тело.

Читать

Через год Вантовый мост придется закрыть: рижский мэр

Важно 12:10

Важно 0 комментариев

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Читать

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Читать

Чей это фонд под именем Раймонда Паулса? Марис Краутманис

Латышские СМИ 12:00

Латышские СМИ 0 комментариев

Перед Рождеством разразился скандал из-за использования имени Раймонда Паулса при организации частного грандиозного концерта без согласия Маэстро. Похоже, что беда еще больше – за грандиозным концертом «Manai Dzimtenei» («Манай Дзимтеней», "Моей Родине) скрывается тщательно продуманная коммерческая схема, истинная цель которой известна только самим организаторам, но формальная и публично обнародованная – демонстрация уважения к любимому маэстро Раймонду Паулсу – к таким выводам приводят изучение данных в Реестре предприятий и сравнение их с информацией, предоставленной самими организаторами в открытом доступе.

Перед Рождеством разразился скандал из-за использования имени Раймонда Паулса при организации частного грандиозного концерта без согласия Маэстро. Похоже, что беда еще больше – за грандиозным концертом «Manai Dzimtenei» («Манай Дзимтеней», "Моей Родине) скрывается тщательно продуманная коммерческая схема, истинная цель которой известна только самим организаторам, но формальная и публично обнародованная – демонстрация уважения к любимому маэстро Раймонду Паулсу – к таким выводам приводят изучение данных в Реестре предприятий и сравнение их с информацией, предоставленной самими организаторами в открытом доступе.

Читать

KNAB и VDD заявляют о риске скрытой агитации и влиянии РФ на грядущих выборах

Новости Латвии 11:58

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) и Службе государственной безопасности (VDD, СГБ).

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) и Службе государственной безопасности (VDD, СГБ).

Читать