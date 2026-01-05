Мэр Риги: у дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила

Эти случаи схожи - в обоих домах в муниципальных квартирах произошли мощные взрывы газа, частично разрушившие здания. Жители дома на улице Мелнсила добиваются, чтобы самоуправление восстановило дом в прежнем виде, однако самоуправление с этим не согласно, и по этому вопросу уже несколько лет ведется судебное разбирательство.

Как сообщил Клейнбергс, на данный момент самоуправление определило стоимость услуг строительного инженера для обследования дома на улице Баускас, однако решение об оплате этих работ должны принять собственники квартир. Аналогично и решение о ремонте дома не может принять только дума, однако мэр заверил, что ситуация, как на улице Мелнсила, в доме на улице Баускас не повторится. Мэр пообещал, что самоуправление будет искать возможные решения.

Как сообщалось, при взрыве газа в многоквартирном доме на улице Баускас погибли два человека - жилец муниципальной квартиры и сотрудник аварийной службы "Gaso", прибывший на вызов в связи с утечкой газа. Еще два человека получили травмы.

В результате взрыва частично обрушились четвертый и пятый этажи здания и крыша.

Дом на 74 квартиры, четыре из которых принадлежат муниципалитету, обслуживает ООО "Latvijas namsaimnieks". По неподтвержденной пока официально информации, причиной взрыва стало незаконное подключение газа в одной из муниципальных квартир.

