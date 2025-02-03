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Мэр Риги: если столица купит леса, деньги на это не будут взяты из муниципального бюджета

© LETA 3 февраля, 2025 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

Интерес к выставленным на продажу лесам шведской компании "Sodra" проявила в числе прочих и Рижская дума. Мэр столицы Вилнис Кирсис распорядился провести оценку того, стоит ли и в каком объеме приобретать земли для "Rīgas meži", что породило у общественности вопрос - неужели у Риги нет других потребностей, куда вкладывать деньги?

В настоящее время "Rīgas meži" управляет примерно 63 000 га лесов, и с учетом того, что на рынок вышли лесные участки, принадлежащие шведской компании "Sodra", мэр считает, что столичное предприятие должно воспользоваться этой возможностью для расширения.

""Rīgas meži - четвертое по величине в Латвии предприятие по управлению лесами, это их бизнес, и вполне логично, что если есть возможность расширяться, то почему бы этого не сделать", - говорит Кирсис.

"Rīgas meži" владеет территориями вплоть до Лимбажи и Огре, поэтому в первую очередь следует оценить, покупать ли прилегающие территории, например, площадью пять или десять тысяч гектаров. Самоуправление не собирается выделять деньги на такую сделку.

""Rīgas meži" - предприятие, у которого есть доход, прибыль, активы - оно может пойти в банк и взять в долг, как и любой другой бизнес", - заявил Кирсис.

Партнеры по коалиции в Рижской думе говорят, что такой план можно оценить, но пока еще рано судить, получит ли он поддержку.

"После проведения расчетов мы будем лучше понимать, что именно планируется сделать. Если бы туда вкладывались муниципальные средства, то я ни в коем случае не одобрил бы такую покупку, поскольку у Рижского самоуправления есть свои дела, которые нужно финансировать, и своя собственность, которую нужно содержать", - говорит вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.

(Lsm.lv)

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