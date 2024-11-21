Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 21. Ноября Завтра: Andis, Zeltite

Маркетинг на грани: детская зубная паста предлагает почистить зубки «своим поросятам» (ФОТО)

Редакция PRESS 21 ноября, 2024 16:21

Для настроения 0 комментариев

Упаковка зачастую является своего рода формой общения с потребителем – она объясняет, что представляет собой товар, как его применять и что входит в состав. Однако иногда то, что написано на этикетке, сбивает с толку.

«Не забудьте почистить зубки маленьким поросятам», — написал пользователь социальной сети X. Таким комментарием сопровождается фотография зубной пасты, на которой в описании на латышском языке написано, что она предназначена для поросят: "Эта мягкая зубная паста с мятным вкусом прекрасно подойдет для ваших маленьких поросят"

Учитывая, что зубная паста продается под франшизой героя популярного детского мультфильма Свинки Пеппе, вероятно, это не опечатка и не ошибка, а вполне сознательная уловка маркетологов. Впрочем, несмотря на сранение детей с поросятами, многие пользователи социальных сетей умиляются такому маркетинговому ходу:

Акментиньш: Как мило, черт побери!
Янис: Маркетинг 10/10.
Линда: Я не смогла бы сказать точнее.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Еще выгоднее: люди продолжают удивляться акциям от Rimi, на этот раз на спагетти

Важно 21:30

Важно 0 комментариев

В TikTok опубликовали новый ролик из сети магазинов Rimi. На этот раз восторг народа вызвала стоимость пачки спагетти №7 от Dobeles dzirnavnieks, которая по акции стоит 1,49 евро, а до акции... 1,35 евро.

В TikTok опубликовали новый ролик из сети магазинов Rimi. На этот раз восторг народа вызвала стоимость пачки спагетти №7 от Dobeles dzirnavnieks, которая по акции стоит 1,49 евро, а до акции... 1,35 евро.

Читать
Загрузка

Путин заявил, что удар по Днепру был нанесён новой баллистической ракетой «Орешник»: это ответ на атаки ATACMS

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что Россия нанесла удар по предприятию ВПК в Днепре новой баллистической ракетой средней дальности под названием «Орешник». По словам Путина, это ответ на первые удары западным высокоточным оружием по целям на российской территории.

Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что Россия нанесла удар по предприятию ВПК в Днепре новой баллистической ракетой средней дальности под названием «Орешник». По словам Путина, это ответ на первые удары западным высокоточным оружием по целям на российской территории.

Читать

Залужный: «Третья мировая, добро пожаловать, началась»

Важно 21:11

Важно 0 комментариев

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что прямое участие союзников России в войне против Украины свидетельствует о начале Третьей мировой войны. Такое мнение он высказал на церемонии вручения ежегодной премии «УП 100», организованной «Украинской правдой».

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что прямое участие союзников России в войне против Украины свидетельствует о начале Третьей мировой войны. Такое мнение он высказал на церемонии вручения ежегодной премии «УП 100», организованной «Украинской правдой».

Читать

Еще одни сдались: в Риге закрылась сеть заправок

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

Все три заправочные станции сети Liepiņš nafta сегодня закрылись, сообщают представители сети.

Все три заправочные станции сети Liepiņš nafta сегодня закрылись, сообщают представители сети.

Читать

В Минск экстрадирован доброволец, сражавшихся на стороне Киева. Литва не дала ему вид на жительство

Мир 20:46

Мир 0 комментариев

Белорусское государственное телевидение сообщило в среду, что в Минск из Вьетнама экстрадирован гражданин Белоруссии, добровольно воевавший в Украине на стороне Киева во время полномасштабного российского вторжения.

Белорусское государственное телевидение сообщило в среду, что в Минск из Вьетнама экстрадирован гражданин Белоруссии, добровольно воевавший в Украине на стороне Киева во время полномасштабного российского вторжения.

Читать

Зеленский: Украина не может потерять десятки тысяч людей ради возвращения Крыма

Мир 20:33

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может потерять десятки тысяч людей, чтобы вернуть Крым. Он допустил, что полуостров можно вернуть дипломатическим путем. Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает портал Meduza.io  

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может потерять десятки тысяч людей, чтобы вернуть Крым. Он допустил, что полуостров можно вернуть дипломатическим путем. Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает портал Meduza.io  

Читать

Земля слилась с небом: вот так сегодня выглядит шоссе в Вентспилс (ВИДЕО, ФОТО)

Важно 20:19

Важно 0 комментариев

Зима уже здесь. Хотя постоянный снежный покров еще не сформировался, в некоторых частях Латвии прошел сильный снегопад. Все ответственные службы призывают соблюдать осторожность, так как дороги скользкие, но насколько все плохо?

Зима уже здесь. Хотя постоянный снежный покров еще не сформировался, в некоторых частях Латвии прошел сильный снегопад. Все ответственные службы призывают соблюдать осторожность, так как дороги скользкие, но насколько все плохо?

Читать