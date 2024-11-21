Маркетинг на грани: детская зубная паста предлагает почистить зубки «своим поросятам» (ФОТО)

«Не забудьте почистить зубки маленьким поросятам», — написал пользователь социальной сети X. Таким комментарием сопровождается фотография зубной пасты, на которой в описании на латышском языке написано, что она предназначена для поросят: "Эта мягкая зубная паста с мятным вкусом прекрасно подойдет для ваших маленьких поросят"

Учитывая, что зубная паста продается под франшизой героя популярного детского мультфильма Свинки Пеппе, вероятно, это не опечатка и не ошибка, а вполне сознательная уловка маркетологов. Впрочем, несмотря на сранение детей с поросятами, многие пользователи социальных сетей умиляются такому маркетинговому ходу:



Акментиньш: Как мило, черт побери!

Янис: Маркетинг 10/10.

Линда: Я не смогла бы сказать точнее.