Маленький городской праздник: Даугавпилс тоже обещает салют на Новый год

Он сообщил, что празднование Нового года пройдет на площади Единства. Элксниньш сравнил новогоднюю программу с "маленьким городским праздником".

"Сразу после полуночи начнется юбилейный год Даугавпилса", - сказала руководитель Дома единства Диана Солдане.

Она рассказала, что 31 декабря с 23.00 на площади будет звучать танцевальная музыка, в полночь прозвучат речи руководителей государства и гимн Латвии, а затем начнется салют и другие праздничные выступления. После этого предусмотрены концерт группы "Citi zēni" и танцы до трех часов ночи.