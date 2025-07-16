Макрон отказался покупать у США оружие для Украины. Ранее об этом же заявили Чехия и Италия

Аналогичную позицию заняла и Италия, сообщает La Stampa. Как пояснили источники издания, Рим не планировал участвовать в инициативе по приобретению американских вооружений, главным образом по причине нехватки средств. «Вопрос о покупке американского оружия у нас даже не стоял», — подчеркнул представитель Министерства обороны Италии. Ранее страна уже поставила Украине несколько ЗРК Samp-T, которые имеют иную технологическую базу. С аналогичным отказом выступала и Чехия — как отметил премьер-министр Петр Фиала, Прага сосредоточится на других формах помощи, в том числе поставках боеприпасов.

Тем временем Германия остается главным сторонником идеи закупки вооружений у США для нужд ВСУ. Немецкие чиновники в частных беседах отмечали, что Берлин активно лоббирует этот подход. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в последние дни неоднократно общался с президентом США Дональдом Трампом и заверил его, что Германия сыграет ключевую роль в этих поставках. «Это поможет Украине защититься от российской бомбардировочной кампании и террора. Это — единственный способ усилить давление на Москву и приблизить мирные переговоры», — заявил он.

Правительство Германии считает, что закупки у США — едва ли не единственный способ оперативно обеспечить Украину необходимыми средствами защиты. Особое внимание уделяется возможной покупке американских систем ПВО Patriot. По информации The Wall Street Journal, Вашингтон предложил передать Германии пять таких комплексов для последующей отправки в Киев. Берлин планирует передать Украине две из своих систем и заказать у США замену на сумму около $2 млрд. Финансирование сделки канцлер намерен обсудить с другими европейскими лидерами.

Предложение о новой схеме помощи Украине Трамп озвучил 14 июля. Согласно источникам Axios, США готовы начать поставки оружия Киеву при условии, что расходы будут полностью покрыты европейскими союзниками по НАТО. Стоимость первой партии помощи оценивается в $10 млрд. Она включает ракеты, артиллерийские боеприпасы и системы Patriot.