Лучшая инвестиция в будущее Латвии – поддержка молодых учителей

Новости партнеров Редакция PRESS 18 мая, 2026 18:35

Сразу девять начинающих педагогов из разных регионов Латвии получили специальные стипендии - по 3 000 евро каждый.

Это стало возможно в процессе реализации программы Starp mums ir ķīmija!, которую проводят три известных латвийских предприятия – Olpha, Centrālā laboratorija и сеть клиник Veselības centru apvienība.

«В этом году перед оценочной комиссией стояла особенно непростая задача — выбрать девять лучших кандидатов, поскольку заявок было много и все они были очень сильными. Особенно радует, что молодые учителя, которые параллельно с учебой решили работать в школах регионов, сделали именно такой выбор. Это энтузиасты своей профессии, которые нередко, помимо преподавания, ведут еще и кружки, показывая, насколько увлекательными могут быть математика, химия и биология.

За три года существования программы нам удалось сделать многое — стипендии уже получили 39 учителей на общую сумму 117 000 евро. Программа развивается также благодаря нашим партнерам, которые готовы поддерживать молодых педагогов конкретными действиями и реальным вкладом», — подчеркивает председатель правления АО Olpha, доктор химических наук Юрис Хмельницкис.

В этот раз на стипендию номинированы 

1. Учителя химии:

·     студентка факультета естественных наук и технологий Рижского технического университета, преподавательница средней школы Бабите и Цесисской государственной гимназии Дружественного призыва Марика Щеглова;

·     студентка фармацевтического факультета Рижского университета имени Страдиня и преподавательница Рижской средней школы Зиепниеккалнса Беатрисе Дембовска;

·     студентка факультета сельского хозяйства и пищевых технологий Латвийского университета бионаук и технологий и преподавательница основной школы в Бене Алисе Глузда.

2. Учителя  биологии:

·     студент медицинского факультета Рижского университета имени Страдыня и преподаватель 92-й рижской средней школы и средней школы Баложи Адрианс Ясинскис;

·     студент медицинского факультета Рижского университета имени Страдыня и преподаватель Европейской школы дистанционного обучения Андрейс Павилс Шенбергс;

·     студентка факультета наук о здоровье и спорте Рижского университета имени Страдыня и преподавательница средней школы Акнисте Алина Иева Ванага.

  • 3. Учителя математики:

·     студентка Лиепайской академии Рижского технического университета и преподавательница Лиепайской средней школы имени Райниса Иева Пустниеце;

·     студентка Резекненской академии Рижского технического университета и преподавательница средней школы Ругаи Дарта Стивриня;

·     студентка программы профессионального высшего образования «Учитель» Даугавпилсского университета и преподавательница основной школы в Биксти  Синтия Бресе.

«Я сознательно выбрала изучение и преподавание математики — предмета, который многим детям кажется сложным и пугающим. Моя цель — помочь ученикам увидеть математику в ином свете: как логичный, интересный и увлекательный мир. В своей работе я использую современные технологии, интерактивные методы и практические примеры, чтобы обучение стало понятным и мотивирующим для каждого ребенка», — рассказывает молодая учительница математики из Добельского края Синтия Бресе. Она планирует направить средства от полученной стипендии на обновление семейного дома в сельской местности. Молодой педагог убеждена, что хорошие и увлеченные учителя необходимы повсеместно – не только в городах, но и в сельских школах, расположенных в самых отдаленных районах страны.

Она добавляет, что ее интерес к сфере образования не ограничивается математикой. Молодой педагог несколько лет увлеченно руководит кружком дополнительного образования для детей дошкольного возраста «Эксперименты маленького ученого», где с помощью простых и увлекательных опытов пробуждает интерес к точным наукам, что называется, с младых ногтей.

«Сильные учителя — это основа умного и здорового общества. Мы целенаправленно поддерживаем педагогов по химии, биологии и математике, поскольку именно эти знания являются отправной точкой как для современной медицины, так и для способности общества принимать решения о собственном здоровье, основанные на научных данных. Видя увлеченность и смелость учителей, которых мы поддерживаем, становится ясно, что этот вклад дает им необходимый импульс в профессиональном развитии.

Мы инвестируем в молодые таланты, чтобы помочь им укрепиться в профессии и вдохновить новое поколение становиться специалистами высокого уровня, способными создавать решения будущего в науке и здравоохранении», — отмечает председатель правления Centrālā laboratorija и Veselības centru apvienība Зане Кактиня.

Справка. Программа «Между нами химия!» является крупнейшей в Латвии частной программой поддержки молодых учителей. В ее рамках стипендии за выдающиеся достижения получили 39 молодых педагогов на общую сумму 117 000 евро.

Прием заявок проводится дважды в год, и этой осенью планируется присудить стипендии еще шести молодым учителям химии, биологии и математики.

Информация об инициативе и для кандидатов (желающих подать заявки) на стипендию: starpmumsirkimija.lv

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

