Лучшая инвестиция в будущее Латвии – поддержка молодых учителей Новости партнеров 18 мая, 2026

Сразу девять начинающих педагогов из разных регионов Латвии получили специальные стипендии - по 3 000 евро каждый.

Это стало возможно в процессе реализации программы Starp mums ir ķīmija!, которую проводят три известных латвийских предприятия – Olpha, Centrālā laboratorija и сеть клиник Veselības centru apvienība.

«В этом году перед оценочной комиссией стояла особенно непростая задача — выбрать девять лучших кандидатов, поскольку заявок было много и все они были очень сильными. Особенно радует, что молодые учителя, которые параллельно с учебой решили работать в школах регионов, сделали именно такой выбор. Это энтузиасты своей профессии, которые нередко, помимо преподавания, ведут еще и кружки, показывая, насколько увлекательными могут быть математика, химия и биология.

За три года существования программы нам удалось сделать многое — стипендии уже получили 39 учителей на общую сумму 117 000 евро. Программа развивается также благодаря нашим партнерам, которые готовы поддерживать молодых педагогов конкретными действиями и реальным вкладом», — подчеркивает председатель правления АО Olpha, доктор химических наук Юрис Хмельницкис.

В этот раз на стипендию номинированы

1. Учителя химии:

· студентка факультета естественных наук и технологий Рижского технического университета, преподавательница средней школы Бабите и Цесисской государственной гимназии Дружественного призыва Марика Щеглова;

· студентка фармацевтического факультета Рижского университета имени Страдиня и преподавательница Рижской средней школы Зиепниеккалнса Беатрисе Дембовска;

· студентка факультета сельского хозяйства и пищевых технологий Латвийского университета бионаук и технологий и преподавательница основной школы в Бене Алисе Глузда.

2. Учителя биологии:

· студент медицинского факультета Рижского университета имени Страдыня и преподаватель 92-й рижской средней школы и средней школы Баложи Адрианс Ясинскис;

· студент медицинского факультета Рижского университета имени Страдыня и преподаватель Европейской школы дистанционного обучения Андрейс Павилс Шенбергс;

· студентка факультета наук о здоровье и спорте Рижского университета имени Страдыня и преподавательница средней школы Акнисте Алина Иева Ванага.

3. Учителя математики:

· студентка Лиепайской академии Рижского технического университета и преподавательница Лиепайской средней школы имени Райниса Иева Пустниеце;

· студентка Резекненской академии Рижского технического университета и преподавательница средней школы Ругаи Дарта Стивриня;

· студентка программы профессионального высшего образования «Учитель» Даугавпилсского университета и преподавательница основной школы в Биксти Синтия Бресе.

«Я сознательно выбрала изучение и преподавание математики — предмета, который многим детям кажется сложным и пугающим. Моя цель — помочь ученикам увидеть математику в ином свете: как логичный, интересный и увлекательный мир. В своей работе я использую современные технологии, интерактивные методы и практические примеры, чтобы обучение стало понятным и мотивирующим для каждого ребенка», — рассказывает молодая учительница математики из Добельского края Синтия Бресе. Она планирует направить средства от полученной стипендии на обновление семейного дома в сельской местности. Молодой педагог убеждена, что хорошие и увлеченные учителя необходимы повсеместно – не только в городах, но и в сельских школах, расположенных в самых отдаленных районах страны.

Она добавляет, что ее интерес к сфере образования не ограничивается математикой. Молодой педагог несколько лет увлеченно руководит кружком дополнительного образования для детей дошкольного возраста «Эксперименты маленького ученого», где с помощью простых и увлекательных опытов пробуждает интерес к точным наукам, что называется, с младых ногтей.

«Сильные учителя — это основа умного и здорового общества. Мы целенаправленно поддерживаем педагогов по химии, биологии и математике, поскольку именно эти знания являются отправной точкой как для современной медицины, так и для способности общества принимать решения о собственном здоровье, основанные на научных данных. Видя увлеченность и смелость учителей, которых мы поддерживаем, становится ясно, что этот вклад дает им необходимый импульс в профессиональном развитии.

Мы инвестируем в молодые таланты, чтобы помочь им укрепиться в профессии и вдохновить новое поколение становиться специалистами высокого уровня, способными создавать решения будущего в науке и здравоохранении», — отмечает председатель правления Centrālā laboratorija и Veselības centru apvienība Зане Кактиня.

Прием заявок проводится дважды в год, и этой осенью планируется присудить стипендии еще шести молодым учителям химии, биологии и математики.

Информация об инициативе и для кандидатов (желающих подать заявки) на стипендию: starpmumsirkimija.lv