Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 7. Ноября Завтра: Helma, Lotars

Литва принимает новый закон о нацменьшинствах: гарантируют права на использование языка и образование

Редакция PRESS 7 ноября, 2024 16:14

Важно 0 комментариев

Спустя 15 лет у Литвы вновь будет закон о национальных меньшинствах, постановил в четверг Сейм.

В Литве не было закона о национальных меньшинствах с 2010 года, когда истек срок действия предыдущей его редакции. С тех пор ни одна попытка принять новый закон, регулирующий права национальных меньшинств, не увенчалась успехом.

Принятая в четверг редакция закона вступит в силу в январе следующего года после подписания президентом Гитанасом Науседой.

Проект закона был подготовлен Министерством юстиции и подан в Сейм правительством Литвы.

Новый закон определяет, что такое национальное меньшинство, и устанавливает правовые основания, условия и процедуры для образования, распространения культуры и информации национальных меньшинств в Литве.

Согласно закону, лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, определяется как проживающий на территории Литвы гражданин, имеющий отличную от литовцев национальную идентичность и стремящийся ее сохранить.

Национальная идентичность определяется как свободно выбранная человеком идентификация с национальностью одного из его родителей или бабушек и дедушек, основанная на совокупности характерных для нее признаков - культуры, языка, традиций, обычаев или хотя бы одного из этих признаков.

Проект гарантирует, что никто не может быть принужден к доказательству своей принадлежности к национальному меньшинству, публичному раскрытию своей национальной принадлежности или отказу от принадлежности к национальному меньшинству.

Каждому представителю национального меньшинства в Литве гарантируется право свободно и без ограничений пользоваться своим языком в частной и публичной, устной и письменной форме.

Предусматривается также право представителя национального меньшинства получать образование на своем родном языке.

Закон гласит, что лица, принадлежащие к национальному меньшинству, имеют право сохранять и развивать свою культуру, традиции, обычаи и язык, объединяться в организации и партии, иметь свои средства массовой информации и распространять информацию на родном языке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 120 реакций
Комментарии (0) 120 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Я не узнаю вас в гриме: Бриедис повеселил соцсети оригинальным поздравлением Трампа

Важно 21:57

Важно 0 комментариев

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала одной из самых обсуждаемых новостей последних дней. Мнения, как обычно, разделились – одни остались довольны результатом, другие высказали неутешительные прогнозы. Тем временем боксер Майрис Бриедис поделился в социальных сетях довольно странным поздравлением Трампу.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала одной из самых обсуждаемых новостей последних дней. Мнения, как обычно, разделились – одни остались довольны результатом, другие высказали неутешительные прогнозы. Тем временем боксер Майрис Бриедис поделился в социальных сетях довольно странным поздравлением Трампу.

Читать
Загрузка

А напрямую-то не проще будет? Лембергс высмеивает идею политиков в отношении Rail Baltica

Важно 21:22

Важно 0 комментариев

Передавая привет «из Европы», бывший мэр Вентспилса и нынешний депутат Вентспилсской думы Айвар Лембергс на этой неделе опубликовал в Facebook новое видеообращение, в котором изложил свое видение строительства международной железнодорожной линии Rail Baltica.

Передавая привет «из Европы», бывший мэр Вентспилса и нынешний депутат Вентспилсской думы Айвар Лембергс на этой неделе опубликовал в Facebook новое видеообращение, в котором изложил свое видение строительства международной железнодорожной линии Rail Baltica.

Читать

Вместо кофе с официантом в Сейме появился киоск самообслуживания: почем теперь кофе и солянка для избранников? ФОТО

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

После скандала вокруг официанта, который обслуживает депутатов Сейма во время заседаний, премьер-министр Эвика Силиня пообещала, что министры сами сами будут ходить за кофе. А сегодня в Сейме открыли киоск самообслуживания, который, очевидно, поможет народном избранникам в этом нелегком деле.

После скандала вокруг официанта, который обслуживает депутатов Сейма во время заседаний, премьер-министр Эвика Силиня пообещала, что министры сами сами будут ходить за кофе. А сегодня в Сейме открыли киоск самообслуживания, который, очевидно, поможет народном избранникам в этом нелегком деле.

Читать

Вечером в куплете: кто платит за бесплатную «Рижскую газету» о достижениях мэра Кирсиса?

Важно 20:39

Важно 0 комментариев

Похоже, что у рижского мэра Вилниса Кирсиса появилось эксклюзивное право считать столицу своей собственностью. Потому что на этой неделе в почтовые ящики рижан упала "Рижская газета", но нет, её оплачивает не самоуправление, а партия мэра Риги  - "Новое единство".

Похоже, что у рижского мэра Вилниса Кирсиса появилось эксклюзивное право считать столицу своей собственностью. Потому что на этой неделе в почтовые ящики рижан упала "Рижская газета", но нет, её оплачивает не самоуправление, а партия мэра Риги  - "Новое единство".

Читать

Синоптики огласили прогноз на зиму: подробности по месяцам

Выбор редакции 20:38

Выбор редакции 0 комментариев

Средняя температура воздуха в большинстве регионов Европы, в том числе в Латвии, этой зимой будет выше нормы, свидетельствуют последние прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Средняя температура воздуха в большинстве регионов Европы, в том числе в Латвии, этой зимой будет выше нормы, свидетельствуют последние прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Читать

«Я не могу повлиять на климат»: Бришкенс допускает, что зимой снова будут проблемы с поездами Vivi

Латышские СМИ 20:18

Латышские СМИ 0 комментариев

Латвия получила все 32 новых электропоезда, произведенных Škoda Vagonka, из которых 24 ежедневно перевозят пассажиров. Министр сообщения не скрывает обеспокоенности, что с приближением зимы новые поезда снова могут столкнуться с техническими проблемами. Но летом велась работа по их решению, и "сейчас мы готовы лучше, чем год назад", заявил Каспарc Бришкенс в программе "Ziņu TOP" на TV24.

Латвия получила все 32 новых электропоезда, произведенных Škoda Vagonka, из которых 24 ежедневно перевозят пассажиров. Министр сообщения не скрывает обеспокоенности, что с приближением зимы новые поезда снова могут столкнуться с техническими проблемами. Но летом велась работа по их решению, и "сейчас мы готовы лучше, чем год назад", заявил Каспарc Бришкенс в программе "Ziņu TOP" на TV24.

Читать

WSJ: Трамп может на 20 лет исключить вступление Киева в НАТО

Мир 20:16

Мир 0 комментариев

Один из обсуждаемых в офисе Трампа планов состоит в том, что Украина пообещает не вступать в НАТО в течение минимум 20 лет, а в обмен Вашингтон продолжит снабжать Киев оружием, пишет Deutsche Welle со ссылкой на WSJ.

Один из обсуждаемых в офисе Трампа планов состоит в том, что Украина пообещает не вступать в НАТО в течение минимум 20 лет, а в обмен Вашингтон продолжит снабжать Киев оружием, пишет Deutsche Welle со ссылкой на WSJ.

Читать