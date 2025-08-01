Эту информацию агентству BNS в пятницу подтвердила министр обороны Довиле Шакалене.

"Мы подтверждаем обнаружение беспилотника. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время", - сказала она.

По предварительным данным, обнаруженный беспилотник похож на российский беспилотник "Гербера", предназначенный для обмана систем противовоздушной обороны (ПВО), поскольку визуально напоминает иранский боевой беспилотник "Шахед".

На место происшествия выезжают военные следователи и сапёры.

Как сообщает BNS, беспилотник, который, предположительно, прилетел из Белоруссии утром 28 июля, некоторое время находился в Литве, а затем упал. Армия искала его почти неделю.

Правоохранительным органам сообщили о нём местные жители, проснувшиеся от звука, хотя командующий армией сообщил журналистам в Клайпеде в понедельник, что армия зафиксировала приближающийся объект еще на территории Белоруссии.

Пока неясно, именно ли этот объект был замечен жителями позже.

10 июля в Литву из Белоруссии залетел еще один беспилотный летательный аппарат. Сначала были подозрения, что воздушное пространство пересек беспилотник "Шахед", который Россия использует в войне против Украины, но позже выяснилось, что это была "Гербера".