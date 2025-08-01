Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Литовцы нашли залетевший из Белоруссии дрон (1)

Редакция PRESS 1 августа, 2025 14:13

Мир

На полигоне в Гайжюнай, в Йонавском районе обнаружен беспилотный летательный аппарат, прилетевший в Литву из Белоруссии в начале недели.

Эту информацию агентству BNS в пятницу подтвердила министр обороны Довиле Шакалене.

"Мы подтверждаем обнаружение беспилотника. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время", - сказала она.

По предварительным данным, обнаруженный беспилотник похож на российский беспилотник "Гербера", предназначенный для обмана систем противовоздушной обороны (ПВО), поскольку визуально напоминает иранский боевой беспилотник "Шахед".

На место происшествия выезжают военные следователи и сапёры.

Как сообщает BNS, беспилотник, который, предположительно, прилетел из Белоруссии утром 28 июля, некоторое время находился в Литве, а затем упал. Армия искала его почти неделю.

Правоохранительным органам сообщили о нём местные жители, проснувшиеся от звука, хотя командующий армией сообщил журналистам в Клайпеде в понедельник, что армия зафиксировала приближающийся объект еще на территории Белоруссии.

Пока неясно, именно ли этот объект был замечен жителями позже.

10 июля в Литву из Белоруссии залетел еще один беспилотный летательный аппарат. Сначала были подозрения, что воздушное пространство пересек беспилотник "Шахед", который Россия использует в войне против Украины, но позже выяснилось, что это была "Гербера".

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

14:53

Важно

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

14:00

Важно

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

13:45

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

12:54

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

12:35

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

