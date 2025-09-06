Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лишил пенсионерку квартиры и денег: рассмотрение дела Вейнбергса продолжается (1)

© LETA 6 сентября, 2025 15:19

ЧП и криминал 1 комментариев

Уголовное дело, по которому обвиняются в мошенничестве судебный исполнитель Роланд Вейнбергс, нотариус Инга Муциня и ещё три человека, Рижский городской суд продолжит рассматривать 12 сентября в 10:00, сообщает агентство LETA.

Вейнбергс помимо мошенничества обвиняется также в злоупотреблении служебным положением, Муциня - в подлоге. Кроме них, в мошенничестве обвиняются также Александр Сидоренко, Владимир Оснач и Кристина Луценко.

В сообщении для прессы прокуратура информировала о том, что в январе 2021 года Госполиция начала уголовный процесс о возможном мошенничестве в крупном размере с использованием поддельного векселя и принудительном обращении ко взысканию денежных средств в размере 28 тысяч евро, принадлежавших женщине 1932 года рождения.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемые подобным образом поступили с неким лицом 1964 года рождения, у которого выманили свыше 39 тысяч евро.

Вейнбергс и Муциня сняты с должности. 

Ранее программа Nekā personīga на телеканале TV3 сообщала о том, что несколько лет назад у пенсионерки Элеоноры Ляксы возникли долги по коммунальным счетам от Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), однако сначала их удалось погасить. В последние годы здоровье пожилой женщины сильно ухудшилось, у неё возникли трудности с передвижением, она стала всё реже выходить из дома и забывала регулярно оплачивать счета за квартиру. RNP подал в суд два года назад в связи с тем, что вновь образовалась задолженность.

Общая сумма долга немного превышала 1000 евро. Приговор был вынесен в пользу RNP, его исполнителем был назначен присяжный судебный исполнитель Вейнбергс.

Хотя он имел право проверить счёт должника, где на момент взыскания было около 8000 евро, судебный исполнитель не стал снимать оттуда деньги, а выставил на аукцион единственное жильё пенсионерки. Квартира была продана за 30 тысяч 700 евро. После покрытия долга судебный исполнитель должен был перечислить на счёт бывшей владельцы оставшуюся сумму денег, но это не было сделано, говорилось в программе.

Внучатая племянница, убиравшая в квартире пенсионерки, нашла несколько документов, включая вексель. В нём было написано, что в апреле, то есть через два месяца после утверждения аукциона судом, Элеонора Лякса взяла взаймы у некой 30-летней Кристины Луценко 28 тысяч евро. Эта сумма идентична остатку денег, вырученных от продажи квартиры, которые судебный исполнитель должен был перечислить на счёт, заявили в Nekā personīga.

Вексель якобы был выдан в Иманте в то время, когда пожилая женщина уже не могла выходить из дома без посторонней помощи. Как было сказано в программе Nekā personīga, даже без почерковедческой экспертизы было видно, что на векселе стоит не подпись Ляксы, а неумелое подражание ей.

Луценко уже через две недели после якобы выдачи векселя потребовала вернуть деньги, обратившись к нотариусу Муцине и затем в суд. Дело снова попало к судебному исполнителю Вейнбергсу. Никто из должностных лиц не проверил, настоящий вексель или нет, и 28 тысяч евро Вейнбергс уже перечислил на счёт Луценко в Великобритании.

Представитель Ляксы назвала действия судебного исполнителя довольно подозрительными, так как он сознательно задержал выплату на счёт должника и с помощью счёта, зарегистрированного Луценко за пределами Латвии, деньги были перечислены третьему лицу.

В результате за несколько месяцев пожилая женщина осталась без квартиры и без денег - на эту сумму можно было бы приобрести другое жильё или хотя бы покрыть расходы на пансионат, подчёркивает Nekā personīga.

