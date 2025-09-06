Правоохранители задокументировали продажу шести внедорожников и микроавтобуса марок Mercedes, Ssang Yong, Kia и Volkswagen. Прибыль составила около 28 тыс. долларов. Однако источники утверждают, что схема могла охватывать до 3000 автомобилей, завезённых из ЕС и Латвии.

Фонд занимался логистикой медицинского транспорта, организовывал фестивали для сбора средств, ремонтировал "скорые" из Латвии и отправлял их на фронт.

В публичных выступлениях руководитель призывала людей помогать ВСУ: "Наша задача – как можно быстрее поставить на ноги полученные автомобили и передать их по назначению".

Волонтеры знали её как активную организатора акций и даже участницу доставки авто и гуманитарных грузов на фронт.

Скандальная история наложилась на публичную жизнь. В соцсетях бывший муж Екатерины, воин-добровольец Сергей Чумак, написал: "Все успешно про.бала, пока я воевал и лечился после ранения". В комментарии журналистам Чумак подтвердил, что "догадывался о бизнесе уже после развода".

«Наживаться на войне, прикрываясь благотворительностью, — это удар по волонтерскому братству», — заявила волонтер Юлия Щербань.

Во время обысков изъяты телефоны, компьютеры, банковские карты, документация и наличные деньги. Среди подозреваемых ещё двое волонтеров, один из которых владеет автосервисом в Виннице, где ранее бесплатно ремонтировали машины для военных.

«Мы дважды ремонтировали там автомобили для нашего подразделения. Мы шокированы тем, что его фамилия всплыла в деле», — сказал ветеран Роман Ковальский.

Бевзюк и её сообщникам предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (незаконное использование гуманитарной помощи во время военного положения). Им грозит до семи лет лишения свободы.