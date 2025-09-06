Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дело об убийстве Андриса Любки: пропавшие свидетели и оружие

© LTV 6 сентября, 2025 14:40

ЧП и криминал 0 комментариев

LTV

Уже несколько раз подряд на заседания суда не являются и уклоняются от проведения опроса двое свидетелей, которых желает заслушать защитник родственников убитого в прошлом году в Резекне предпринимателя и политика Андриса Любки, сообщает программа ЛТВ "Панорама".

Этими свидетелями являются сотрудник обвиняемого Игоря Хаита и сосед его шофёра, второго обвиняемого - Константина Белокурова. 

Орудие убийства до сих пор не найдено, но летом в лесу обнаружили кошелёк и телефоны убитого.

По ходатайству защитников обвиняемого в убийстве бизнесмена из Резекне Игоря Хаита в пятницу, 5 сентября, в Латгальском районном суде в Даугавпилсе была просмотрена видеозапись, на которой запечатлены последние секунды жизни Любки. На заседании присутствовали ближайшие родственники покойного. На записи видно, что Хаит к Любке подходит два раза. Во второй раз его походка изменилась и он шёл не с пустыми руками. Завязалась драка, и Любка скоро упал. Защитники обвиняемого представили в суд заключение специалиста о содержании видиеозаписи.

"И о походке, почему это происходит. И обо всём, что там происходит. Там, даже не углубляясь, можно сказать, однозначно указано - ни о каком преднамеренном убийстве не может быть и речи", - сказал адвокат обвиняемого Хаита Виталий Платпирс.

В руках у Хаита был чёрный пакетик. Куда делось его содержимое - оружие? Представитель потерпевших подчеркнула, что важную информацию об оружии могут дать два свидетеля, которые до сих пор не явились в суд после неоднократных вызовов на заседания. Судья принял решение о принудительном приводе в суд.

"Он дал показания, что боится Хаита, что у него есть связи и что он первые три раза давал неверные показания", - признала адвокат, представитель потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Речь идёт о сотруднике Хаита, адвокат предполагает, что ему угрожали. На следующем заседании суда планируется давать показания о новых обнаруженных доказательствах. Летом некий охотник в Резекненском крае нашёл в канаве вещи Любки, бывшие при нём в момент убийства.

В связи с этой находкой планируется также заслушать в суде родственников убитого. Обвиняемый Хаит следит за заседаниями из Даугавгривской тюрьмы в Даугавпилсе. 

Сейчас в тюрьме находятся уже оба обвиняемых. На пять месяцев по другому делу осуждён водитель Хаита - Белокуров, ранее обращавшийся в суд за разрешением выехать из Латвии.

Хозяин крестьянского хозяйства Lūsēni и депутат Лудзенской краевой думы Андрис Любка был застрелен в Резекне 17 ноября прошлого года на парковке возле магазина K Senukai. Госполиция вскоре задержала разыскивавшегося по подозрению в убийстве Игоря Хаита.

Супруга Хаита Алёна и водитель, который также является обвиняемым в этом деле, изложили ЛТВ свою версию случившегося, утверждая, что Любка вёл себя агрессивно.

Тем временем семья убитого в заявлении, распространённом в СМИ, сообщила, что подозреваемые сознательно разжигают национальную рознь, чтобы косвенно уменьшить свою вину в совершении убийства.

