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Лиана Ланга ответила Гунтису Боярсу, который считает, что в Латвии «пахнет расизмом»

Редакция PRESS 9 октября, 2024 07:45

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Вчера мы публиковали пост Гунтиса Боярса, который считает, что требования к работающим курьерами иностранцам о соблюдении гигиенических требований и знании государственного языка попахивают расизмом. 

С ним не согласна Лиана Ланга, которая откликнулась на своей страничке в Фейсбук. Вот, что она пишет:

Я читаю сообщение Гунтиса Боярса в Facebook. Что вы хотите сказать? - Для иностранцев, как и для местных русских, изучение латышского государственного языка - это их личная обязанность. Они приехали в Латвию, чтобы работать или жить здесь, они должны приложить усилия! Платные курсы широко доступны, латвийское государство ничего не должно. Если вы не можете выучить язык, вы не можете оставаться в Латвии. Я приехал в Нью-Йорк из ЛССР в 1991 году - НИКОГДА, НИГДЕ и НИ РАЗУ мне не предлагали бесплатные курсы английского языка! Хватит распространять мнение, что изучение латышского языка - это обязанность латвийского государства! Нет, это НЕ так! Латвийское государство не приглашает индийцев и пакистанцев жить и работать в Латвии!

В другом своем посту Ланга прошлась по латышам, которые в общественных СМИ говорят по-русски:

Это русифицированные латыши - те, кому все равно, на каком языке они говорят. Белорусам сначала было все равно, потом они забыли белорусский. Вот так белорус стал русским! Так же будет и с русифицированными латышами!

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