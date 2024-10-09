Лиана Ланга ответила Гунтису Боярсу, который считает, что в Латвии «пахнет расизмом»

С ним не согласна Лиана Ланга, которая откликнулась на своей страничке в Фейсбук. Вот, что она пишет:

Я читаю сообщение Гунтиса Боярса в Facebook. Что вы хотите сказать? - Для иностранцев, как и для местных русских, изучение латышского государственного языка - это их личная обязанность. Они приехали в Латвию, чтобы работать или жить здесь, они должны приложить усилия! Платные курсы широко доступны, латвийское государство ничего не должно. Если вы не можете выучить язык, вы не можете оставаться в Латвии. Я приехал в Нью-Йорк из ЛССР в 1991 году - НИКОГДА, НИГДЕ и НИ РАЗУ мне не предлагали бесплатные курсы английского языка! Хватит распространять мнение, что изучение латышского языка - это обязанность латвийского государства! Нет, это НЕ так! Латвийское государство не приглашает индийцев и пакистанцев жить и работать в Латвии!

В другом своем посту Ланга прошлась по латышам, которые в общественных СМИ говорят по-русски:

Это русифицированные латыши - те, кому все равно, на каком языке они говорят. Белорусам сначала было все равно, потом они забыли белорусский. Вот так белорус стал русским! Так же будет и с русифицированными латышами!