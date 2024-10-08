Министр сельского хозяйства Арманд Краузе на основании информации, полученной в Министерстве земледелия, призывает Продовольственно-ветеринарную службу (PVD) уделять повышенное внимание и оперативно вносить предложения по улучшению защиты потребителей при получении услуг от компаний по доставке продуктов питания.

В свою очередь Гунтис Боярс пишет: «Министерство земледелия пахнет расизмом! Отныне курьеры, доставляющие еду, должны будут пройти курсы «санитарного минимума», причем курсы этого «минимума» будут проходить на латышском языке, вот такой план сейчас у Министерства земледелия, сообщает TV3. Нет сомнений, что главные адресаты - это иностранные студенты из Индии, Шри-Ланки и других азиатских стран, которые сейчас параллельно с учебой работают курьерами Wolt и Bolt, и для которых такое требование может означать остаться без этой работы. И по этому поводу у меня есть три мысли.

Первое. Если в этом плане действительно забота о гигиене, то курсы «санитарного минимума» должны пройти все жители Латвии, которые делают покупки в магазинах и едят что-либо из упакованных продуктов. В противном случае, если кто-то боится, что курьеры «украдут и съедят», то нет проблемы хорошо упаковать и маркировать еду, чтобы к ней не смогли получить доступ невидимые курьеры, как это делают, например, LIDO и другие предприятия общепита. Если есть проблемы, то, не сомневаюсь, курьера Wolt и Bolt за это наказывают.

Второе. Если это план наказать курьеров курсами «санитарного минимума» на латышском языке за то, что они не знают языка, то напомню выводы одной из передач «Запретный прием» ("Aizliegtā paņēmiena"), о том, что латвийское государство не смогло установить требования и обеспечить доступные курсы латышского языка для этих иностранных студентов в течение многих лет. Учителей нет, не знаю чего еще, но и этого нет. И мне тоже очень хотелось бы, чтобы они хоть немного говорили по-латышски.

И третья мысль. Если мне кто-то скажет, что все эти курьеры грязнули и это их культура, и, может быть, теперь наконец-то появился план их дисциплинировать, то я приглашаю этих "культурных" людей прогуляться по окрестностям Риги и посмотреть на мусорные баки. Что представляет собой наша собственная "культура".

Обобщая. Я понимаю, что у многих людей есть предубеждения (исследования тоже это показывают) против этих внешне сильно отличных от нас, латвийцев, людей. Но... Это люди, которые здесь и с нами!

И такой план Министерства земледелия, с плохо замаскированными признаками расизма, заставляет задуматься, неужели мы такая мелкая нация, что нужно бояться и унижать, извините, некоторых индийцев?!» - задается вопросом Боярс.