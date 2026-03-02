«Летите с кем угодно, только не с ними!» Пассажиры назвали худшие авиакомпании

Пассажиры в Великобритании поставили Ryanair на последнее место в ежегодном рейтинге удовлетворённости клиентов. И это уже не шутки про «дешёвые кресла».
В опросе более 5 500 путешественников авиакомпания получила всего 55%.
Оценки — две звезды за бронирование, посадку, сервис и салон.
За комфорт кресел — одна звезда.
«Самолёт грязный, кресла ужасные», — написал один из участников опроса.
Больше трети клиентов Ryanair сообщили, что во время поездки что-то пошло не так.
На соседней «антирейтинговой» строчке — Wizz Air с результатом 59%. Пассажиры жаловались на слабую коммуникацию при задержках и сервис. Один из комментариев: «постоянно плохо и при этом дорого».
easyJet набрала 67%. Пунктуальность выросла, отмен стало меньше. Но по сервису и комфорту — только две звезды.
Почему так?
Эксперты отмечают: низкая стартовая цена билета часто резко увеличивается из-за доплат за ручную кладь и другие опции. Причём финальная сумма становится понятна только в конце длинного процесса бронирования.
Недавно регулятор рекламы вынес решение против easyJet после проверки цен на ручную кладь. Найти билеты с багажом по заявленным £5.99 оказалось почти невозможно.
«Многие выбирают их из-за заманчиво низких тарифов. Но дорогие доплаты за багаж и другие услуги означают, что они уже не гарантированно самые дешёвые. Летите с кем угодно ещё, если можете», — заявил редактор Which? Travel Рори Боланд.
На другом полюсе — Jet2 (76%). Меньше отмен, щедрая норма багажа и четыре звезды за сервис. Более 75% пассажиров заявили, что их перелёт прошёл без проблем. Для сравнения: у Ryanair — 63%.
В дальнемагистральной категории лидирует Singapore Airlines (81%) с пятью звёздами за сервис и комфорт. Следом — Emirates (80%) и Virgin Atlantic (79%).
Интересно, что British Airways получила 72% и заметно улучшила пунктуальность: 74% рейсов отправлялись вовремя против 65% годом ранее.
Вопрос остаётся открытым:
что в итоге дороже — билет или всё, что к нему добавляется?