«Летите с кем угодно, только не с ними!» Пассажиры назвали худшие авиакомпании

Редакция PRESS 2 марта, 2026 10:13

Всюду жизнь 0 комментариев

Бюджетные билеты? Или дорогие сюрпризы в конце бронирования?

Пассажиры в Великобритании поставили Ryanair на последнее место в ежегодном рейтинге удовлетворённости клиентов. И это уже не шутки про «дешёвые кресла».

В опросе более 5 500 путешественников авиакомпания получила всего 55%.
Оценки — две звезды за бронирование, посадку, сервис и салон.
За комфорт кресел — одна звезда.

«Самолёт грязный, кресла ужасные», — написал один из участников опроса.

Больше трети клиентов Ryanair сообщили, что во время поездки что-то пошло не так.

На соседней «антирейтинговой» строчке — Wizz Air с результатом 59%. Пассажиры жаловались на слабую коммуникацию при задержках и сервис. Один из комментариев: «постоянно плохо и при этом дорого».

easyJet набрала 67%. Пунктуальность выросла, отмен стало меньше. Но по сервису и комфорту — только две звезды.

Почему так?
Эксперты отмечают: низкая стартовая цена билета часто резко увеличивается из-за доплат за ручную кладь и другие опции. Причём финальная сумма становится понятна только в конце длинного процесса бронирования.

Недавно регулятор рекламы вынес решение против easyJet после проверки цен на ручную кладь. Найти билеты с багажом по заявленным £5.99 оказалось почти невозможно.

«Многие выбирают их из-за заманчиво низких тарифов. Но дорогие доплаты за багаж и другие услуги означают, что они уже не гарантированно самые дешёвые. Летите с кем угодно ещё, если можете», — заявил редактор Which? Travel Рори Боланд.

На другом полюсе — Jet2 (76%). Меньше отмен, щедрая норма багажа и четыре звезды за сервис. Более 75% пассажиров заявили, что их перелёт прошёл без проблем. Для сравнения: у Ryanair — 63%.

В дальнемагистральной категории лидирует Singapore Airlines (81%) с пятью звёздами за сервис и комфорт. Следом — Emirates (80%) и Virgin Atlantic (79%).

Интересно, что British Airways получила 72% и заметно улучшила пунктуальность: 74% рейсов отправлялись вовремя против 65% годом ранее.

Вопрос остаётся открытым:
что в итоге дороже — билет или всё, что к нему добавляется?
 
 
 

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

