Латвия пока не признает Палестинское государство: Ринкевич

© LETA 6 августа, 2025 08:17

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Потенциальное признание государства Палестина в настоящее время не способствовало бы реальной нормализации ситуации, считает президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник встретился в Рижском замке с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Латвийский политик отметил, что дискуссия по этому вопросу возобновилась с учетом предстоящей в сентябре сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой несколько стран собираются объявить о признании Палестинского государства.

По словам Ринкевича, позиция Латвийского государства ясна: сейчас признание государства Палестина не способствовало бы радикальным изменениям ситуации в положительном направлении, поэтому Латвия не планирует идти на такой шаг. Ранее и Ринкевич, и Министерство иностранных дел подчеркивали, что Латвия поддерживает решение, приемлемое для двух стран. "Каким бы оно ни казалось трудным и невозможным, надо работать над решением для двух стран. Такова должна быть политическая цель", - заявил Ринкевич.

Президент Латвии считает, что предпосылкой для любого дальнейшего урегулирования между сторонами может стать освобождение израильских заложников, захваченных палестинской террористической группировкой "ХАМАС", о чем он заявил в среду после встречи с президентом Израиля.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

