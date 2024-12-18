Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 18. Декабря Завтра: Klinta, Kristaps, Kristers, Kristofers, Krists

Латвия хочет выкупить у шведов доли «Tet» и LMT

© LETA 18 декабря, 2024 15:44

Новости Латвии 0 комментариев

Кабинет министров сегодня уполномочил Министерство экономики сделать предложение о выкупе у шведской компании "Telia" долей капитала телекоммуникационных компаний ООО "Tet" и ООО "Latvijas mobilais telefons" (LMT), сообщил министр экономики Виктор Валайнис.

Возможная сумма сделки является коммерческой тайной и будет названа только в том случае, если "Telia" согласится на предложение.

В то же время "Telia" является компанией, акции которой котируются на бирже, поэтому обязана сообщать о таких сделках, сказал Валайнис.

Ответа "Telia" правительство будет ждать в течение месяца.

Что касается будущей структуры "Tet" и LMT, то у правительства есть четкое видение дальнейшего развития, если "Telia" примет предложение, сказал Валайнис.

Говоря о том, есть ли у правительства другие сценарии на случай, если "Telia" не примет предложение, Валайнис отметил, что есть и другие варианты, но в настоящее время они не разглашаются.

Как сообщалось, 19 ноября правительство на закрытом заседании рассмотрело более 30 различных предложений по дальнейшему развитию LMT и "Tet", но не приняло окончательного решения, поручив Минэкономики уточнить планы.

Неофициально было известно, что в ходе переговоров между государством и "Telia" обсуждалось несколько возможных вариантов - начиная с объединения "Tet" и LMT и заканчивая сохранением нынешней ситуации. Также рассматривалась возможность полного или частичного выкупа долей компаний у "Telia" и отделения ряда активов.

В свое время была создана сложная схема управления "Tet" и LMT, о пересмотре которой обоим акционерам - государству и "Telia" - до сих пор не удалось договориться.

Государству в лице "Possessor" принадлежит 51% долей "Tet", а дочерней компании "Telia" "Tilts Communications" - 49% долей "Tet". В свою очередь в капитале LMT 49% принадлежат "Telia" и ее дочерней компании "Sonera Holding", 28% - государству через Латвийский государственный центр радио и телевидения (23%) и "Possessor" (5%), а еще 23% долей LMT принадлежат "Tet".

Это теоретически означает, что посредством "Tet" 11,73% долей LMT контролирует государство, а 11,27% - "Telia", что должно означать, что доля "Telia" в капитале LMT составляет 60,3%, а государства - 39,7%. Однако на практике фактически государство имеет решающий контроль и в LMT, так как имеет преимущество в "Tet". Такое положение дел затормозило принятие ряда стратегических решений, требующих консенсуса.

"Telia" предложила изменить эту структуру - LMT приобрела бы за деньги телекоммуникационный бизнес "Tet", который следует выделить в отдельную компанию (условно "Tet Telco"), обоим нынешним акционерам "Tet Telco" были бы выплачены особые дивиденды, и "Telia" продала бы государству свои 49% долей "Tet", а от "Tet" переняла бы недостающий 1% долей LMT, в результате чего обоим основным акционерам - государству и "Telia" - принадлежало бы по 50% LMT. Позже предложено провести IPO и 20% или более акций LMT котировать на бирже. В публичном предложении часть своих акций должны продать оба акционера. В результате сделки пришлось бы заменить и высший менеджмент компаний.

Представители правительства официально не прокомментировали это предложение, но отвергли возможность продажи долей государства. Вместо этого рассматривалась возможность выкупа у "Telia" долей LMT и "Tet".

Оборот концерна "Tet" в прошлом году составил 295,753 млн евро, что на 9,5% меньше предыдущего года, а прибыль уменьшилась на 40,1% до 15,226 млн евро. В то же время оборот самого ООО "Tet" в 2023 году составил 187,204 млн евро, что на 19,1% меньше 2022 года, а прибыль сократилась на 21,1% до 18,987 млн евро.

Оборот концерна LMT в прошлом году составил 310,269 млн евро, что на 6,7% больше 2022 года, а прибыль выросла на 0,6% до 32,069 млн евро. Оборот материнской компании в 2023 году составил 175,062 млн евро, что на 5,9% больше 2022 года, а прибыль увеличилась на 20,6% до 34,864 млн евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Качельки за 150 490 евро: это уже тенденция! Депутат Рижской думы призывает созвать комиссию по борьбе с коррупцией

Новости Латвии 18:03

Новости Латвии 0 комментариев

"Пришёл ответ по детским качелям на улице Ропажу. Это творение стоило городу 150 490 евро с PVN. То есть даже больше, чем прозвучало в социальных сетях, - пишет депутат Рижской думы Константин Чекушин.

"Пришёл ответ по детским качелям на улице Ропажу. Это творение стоило городу 150 490 евро с PVN. То есть даже больше, чем прозвучало в социальных сетях, - пишет депутат Рижской думы Константин Чекушин.

Читать
Загрузка

Цена на арабику побила абсолютный рекорд: что происходит и хватит ли нам кофе?

Важно 17:57

Важно 0 комментариев

Биржевые цены на самый популярный сорт кофе, арабику, достигли исторического максимума — в первую очередь из-за засухи и дождей в Бразилии. Потребители ощутят рост цен в начале 2025 года. Почему кофе дорожает и ожидает ли нас дефицит кофе?

Биржевые цены на самый популярный сорт кофе, арабику, достигли исторического максимума — в первую очередь из-за засухи и дождей в Бразилии. Потребители ощутят рост цен в начале 2025 года. Почему кофе дорожает и ожидает ли нас дефицит кофе?

Читать

Отец Яниса Тиммы винит певицу Седокову в его гибели

Выбор редакции 17:46

Выбор редакции 0 комментариев

Отец Яниса Тиммы — тренер Райтис Тимма считает, что сын мог покончить с собой из-за экс-жены Анны Седоковой. Кроме того, мужчина также заявил, что именно из-за звезды между ними произошел разлад.

Отец Яниса Тиммы — тренер Райтис Тимма считает, что сын мог покончить с собой из-за экс-жены Анны Седоковой. Кроме того, мужчина также заявил, что именно из-за звезды между ними произошел разлад.

Читать
Загрузка

Не только депутатам и министрам: кому ещё повышают зарплаты в Латвии с 1 января?

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

Правительство во вторник утвердило повышение с 1 января будущего года зарплат сотрудников органов внутренних дел и Управления мест заключения (УМЗ), а также введение доплат в размере 300 евро до уплаты налогов.

Правительство во вторник утвердило повышение с 1 января будущего года зарплат сотрудников органов внутренних дел и Управления мест заключения (УМЗ), а также введение доплат в размере 300 евро до уплаты налогов.

Читать

Россияне ополчились на Седокову из-за смерти Яниса Тиммы: СМИ

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Вчера, 17 декабря, не стало Яниса Тиммы. По предварительной версии, баскетболист покончил с собой. Узнав об этом, публика тут же начала винить во всем его бывшую супругу Анну Седокову.

Вчера, 17 декабря, не стало Яниса Тиммы. По предварительной версии, баскетболист покончил с собой. Узнав об этом, публика тут же начала винить во всем его бывшую супругу Анну Седокову.

Читать

Забили Bolt? Сеть такси ответила Байбе Браже на её возмущения по поводу русского водителя

Важно 17:15

Важно 0 комментариев

Вчера мы писали о том, что министр иностранных дел Байба Браже пожаловалась на водителя такси Bolt, который заговорил с нею на русском языке.

Вчера мы писали о том, что министр иностранных дел Байба Браже пожаловалась на водителя такси Bolt, который заговорил с нею на русском языке.

Читать

На Лиепайском шоссе бусик занесло на льду и он упал в реку

ЧП и криминал 17:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Поворачивая с Лиепайского шоссе на Себрусиемс, водитель микроавтобуса неожиданно выехал на гололёд. Не имея возможности управлять автомобилем, он врезался в ограждение моста, а машина рухнула в реку, приземлившись на крышу. Один из пассажиров повредил спину и был доставлен в больницу на обследование, сообщает программа  "Degpunktā" телеканала TV3.

Поворачивая с Лиепайского шоссе на Себрусиемс, водитель микроавтобуса неожиданно выехал на гололёд. Не имея возможности управлять автомобилем, он врезался в ограждение моста, а машина рухнула в реку, приземлившись на крышу. Один из пассажиров повредил спину и был доставлен в больницу на обследование, сообщает программа  "Degpunktā" телеканала TV3.

Читать