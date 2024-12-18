Латвия хочет выкупить у шведов доли «Tet» и LMT

Возможная сумма сделки является коммерческой тайной и будет названа только в том случае, если "Telia" согласится на предложение.

В то же время "Telia" является компанией, акции которой котируются на бирже, поэтому обязана сообщать о таких сделках, сказал Валайнис.

Ответа "Telia" правительство будет ждать в течение месяца.

Что касается будущей структуры "Tet" и LMT, то у правительства есть четкое видение дальнейшего развития, если "Telia" примет предложение, сказал Валайнис.

Говоря о том, есть ли у правительства другие сценарии на случай, если "Telia" не примет предложение, Валайнис отметил, что есть и другие варианты, но в настоящее время они не разглашаются.

Как сообщалось, 19 ноября правительство на закрытом заседании рассмотрело более 30 различных предложений по дальнейшему развитию LMT и "Tet", но не приняло окончательного решения, поручив Минэкономики уточнить планы.

Неофициально было известно, что в ходе переговоров между государством и "Telia" обсуждалось несколько возможных вариантов - начиная с объединения "Tet" и LMT и заканчивая сохранением нынешней ситуации. Также рассматривалась возможность полного или частичного выкупа долей компаний у "Telia" и отделения ряда активов.

В свое время была создана сложная схема управления "Tet" и LMT, о пересмотре которой обоим акционерам - государству и "Telia" - до сих пор не удалось договориться.

Государству в лице "Possessor" принадлежит 51% долей "Tet", а дочерней компании "Telia" "Tilts Communications" - 49% долей "Tet". В свою очередь в капитале LMT 49% принадлежат "Telia" и ее дочерней компании "Sonera Holding", 28% - государству через Латвийский государственный центр радио и телевидения (23%) и "Possessor" (5%), а еще 23% долей LMT принадлежат "Tet".

Это теоретически означает, что посредством "Tet" 11,73% долей LMT контролирует государство, а 11,27% - "Telia", что должно означать, что доля "Telia" в капитале LMT составляет 60,3%, а государства - 39,7%. Однако на практике фактически государство имеет решающий контроль и в LMT, так как имеет преимущество в "Tet". Такое положение дел затормозило принятие ряда стратегических решений, требующих консенсуса.

"Telia" предложила изменить эту структуру - LMT приобрела бы за деньги телекоммуникационный бизнес "Tet", который следует выделить в отдельную компанию (условно "Tet Telco"), обоим нынешним акционерам "Tet Telco" были бы выплачены особые дивиденды, и "Telia" продала бы государству свои 49% долей "Tet", а от "Tet" переняла бы недостающий 1% долей LMT, в результате чего обоим основным акционерам - государству и "Telia" - принадлежало бы по 50% LMT. Позже предложено провести IPO и 20% или более акций LMT котировать на бирже. В публичном предложении часть своих акций должны продать оба акционера. В результате сделки пришлось бы заменить и высший менеджмент компаний.

Представители правительства официально не прокомментировали это предложение, но отвергли возможность продажи долей государства. Вместо этого рассматривалась возможность выкупа у "Telia" долей LMT и "Tet".

Оборот концерна "Tet" в прошлом году составил 295,753 млн евро, что на 9,5% меньше предыдущего года, а прибыль уменьшилась на 40,1% до 15,226 млн евро. В то же время оборот самого ООО "Tet" в 2023 году составил 187,204 млн евро, что на 19,1% меньше 2022 года, а прибыль сократилась на 21,1% до 18,987 млн евро.

Оборот концерна LMT в прошлом году составил 310,269 млн евро, что на 6,7% больше 2022 года, а прибыль выросла на 0,6% до 32,069 млн евро. Оборот материнской компании в 2023 году составил 175,062 млн евро, что на 5,9% больше 2022 года, а прибыль увеличилась на 20,6% до 34,864 млн евро.