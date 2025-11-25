Латвийское общество встало на сторону жертв насилия: Либиня-Эгнере

Министр подчеркнула, что 25 ноября отмечается Международный день борьбы за искоренение насилия в отношении женщин, и сейчас очевидно, что адресная поддержки жертв насилия и поправки к законам, направленные на ликвидацию домашнего насилия, получили сильную общественную поддержку.

Задача государства - продолжать подкреплять это четкое и непоколебимое общественное осуждение насилия в семье новыми мерами поддержки жертв, сказала министр, добавив, что насилие не является и не может быть частным семейным делом.

Министр юстиции подтверждает, что Латвия обязана и дальше укреплять систему борьбы с домашним насилием и насилием в отношении женщин, опираясь на международные стандарты, опыт профессионалов и потребности жертв.