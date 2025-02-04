Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 4. Февраля Завтра: Daila, Veronika
Доступность

Латвийским студентам доступны инновационные гранты — от 3 418 до 13 899 евро

Редакция PRESS 4 февраля, 2025 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские университеты запускают программу «Инновационные гранты для студентов», поддерживаемую средствами Европейского союза, которая даст студентам возможность развивать свои инновационные навыки и реализовывать творческие исследовательские идеи с практическим применением. Программа рассчитана до 2029 года и будет способствовать укреплению сотрудничества между высшими учебными заведениями и предпринимательским сектором, способствуя развитию инновационной экосистемы в Латвии. Эта инициатива, поддерживаемая Министерством образования и науки (МОН), была одобрена правительством во вторник, 4 февраля.

Вузы будут организовывать конкурсы студенческих инновационных идей, и ожидается, что инвестиции поддержат развитие студенческих идей в областях, имеющих национальное значение - не менее 30 % инновационных заявок будут связаны с технологиями искусственного интеллекта, внутренней и внешней безопасностью и образовательными технологиями, и не менее 40 % будут реализованы студентами в междисциплинарных командах. Ожидается, что будет разработано около 1 500 прототипов студенческих идей.

Получателями финансирования по данной программе ERDF являются латвийские университеты, которые будут реализовывать проекты совместно с партнерами по сотрудничеству, которыми могут быть высшие учебные заведения, научные учреждения, учреждения профессионального образования, общеобразовательные учреждения, предприниматели, ассоциации, фонды, государственные учреждения или учреждения самоуправления.

Программа предусматривает поддержку студентов в виде двух видов грантов, а именно : крупный грант (13 899 евро) на разработку инновационной идеи, работая с существующей концептуальной базой, и малый грант (3 418 евро) на первоначальную разработку и тестирование идеи. Кроме того, студенты получат доступ к стипендиям и возможность участвовать в инновационных конкурсах и семинарах.

Например, университетский бизнес-инкубатор «UniLab», который был первоначально создан в РТУ и ЛУ в рамках программы студенческих инновационных грантов, стал важным инструментом поддержки коммерциализации науки. В настоящее время его реализуют все четыре латвийских научных университета в сотрудничестве с Accelerace, ведущим фондом венчурного капитала и акселерации в Скандинавии. В рамках первого этапа программы студенты РТУ построили подводный беспилотник, адаптированный к латвийским условиям; студенты и учащиеся Инженерной школы РТУ построили вторую мощную ракету; РТУ совместно с LMT начали первое в Латвии сотрудничество в области промышленной докторантуры, и первая докторантура будет присуждена в 2023 году.

Более подробную информацию о проекте постановления от 04.02.2025 «Правила реализации Цели конкретной поддержки 1.1.1 „Укрепление исследовательского и инновационного потенциала и передача передовых технологий в систему НИОКР“ Программы политики сплочения Европейского Союза 2021-2027 Мероприятие 1.1.1.7 „Инновационные гранты для студентов“» можно найти на сайте Кабинета министров.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Гималаи» с барсами и медведями: Рижский зоопарк ждет большая перестройка

Для настроения 18:49

Для настроения 0 комментариев

В Рижском зоопарке будет создана гималайская экспозиция, которая может обойтись примерно в 7,2 миллиона евро. Агентство LETA со ссылкой на председателя правления Рижского зоопарка Яниса Рудзитиса сообщает, что это лишь приблизительные оценки, точная стоимость работ будет известна после завершения закупки. Указанную сумму планируется привлечь в долг.

В Рижском зоопарке будет создана гималайская экспозиция, которая может обойтись примерно в 7,2 миллиона евро. Агентство LETA со ссылкой на председателя правления Рижского зоопарка Яниса Рудзитиса сообщает, что это лишь приблизительные оценки, точная стоимость работ будет известна после завершения закупки. Указанную сумму планируется привлечь в долг.

Читать
Загрузка

В состав «теневого» флота России входят 230 танкеров из США и ЕС

Мир 18:33

Мир 0 комментариев

Судоходные компании из США и Европы заработали миллиарды на продажах старых танкеров, которые сейчас входят в состав российского "теневого флота", выяснили немецкие телеканалы NDR и WDR.

Судоходные компании из США и Европы заработали миллиарды на продажах старых танкеров, которые сейчас входят в состав российского "теневого флота", выяснили немецкие телеканалы NDR и WDR.

Читать

125 подданных Латвии в списках на выдворение из США: что им делать? МИД Латвии дает ответ

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) подтвердила информацию о 125 подданных Латвии, которые находится в списке на выдворение из Соединенных штатов, подтвердила пресс-секретарь МИД Латвии программе Латвийского радио 4 «Подробности».

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) подтвердила информацию о 125 подданных Латвии, которые находится в списке на выдворение из Соединенных штатов, подтвердила пресс-секретарь МИД Латвии программе Латвийского радио 4 «Подробности».

Читать

С прицепа на микроавтобус упал экскаватор: трое пострадавших

Выбор редакции 18:17

Выбор редакции 0 комментариев

В Елгаве в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, находившиеся в микроавтобусе, на который с прицепа грузовика упал экскаватор, сообщили агентству в оперативных службах.

В Елгаве в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, находившиеся в микроавтобусе, на который с прицепа грузовика упал экскаватор, сообщили агентству в оперативных службах.

Читать

Учителя увольняются еще до проверки: Минюст просит Центр госязыка соблюдать «принцип соразмерности»

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В некоторых школах Даугавпилса возникло недовольство из-за массовых проверок владения государственным языком, которые на прошлой неделе начал проводить Центр государственного языка (ЦГЯ). Многие учителя и сотрудники учебных заведений начали подавать заявления об увольнении, даже не дожидаясь проверки, сообщает ЛТВ.

В некоторых школах Даугавпилса возникло недовольство из-за массовых проверок владения государственным языком, которые на прошлой неделе начал проводить Центр государственного языка (ЦГЯ). Многие учителя и сотрудники учебных заведений начали подавать заявления об увольнении, даже не дожидаясь проверки, сообщает ЛТВ.

Читать

Министерство обороны раскрыло тайну: прототипы женской военной формы уже готовы

Для настроения 18:08

Для настроения 0 комментариев

Министр обороны Андрис Спрудс ранее заявил о необходимости ускоренного внедрения специальной военной формы для женщин-военнослужащих. Вскоре после этого были представлены и прототипы новой униформы.

Министр обороны Андрис Спрудс ранее заявил о необходимости ускоренного внедрения специальной военной формы для женщин-военнослужащих. Вскоре после этого были представлены и прототипы новой униформы.

Читать

Котики рулят: снижены цены на 1 000 товаров в магазинах Maxima Latvija!

Новости партнеров 18:00

Новости партнеров 0 комментариев

Полюбившийся многим изысканный лимонад  — цидониевый фруктовый напиток производства Valmiermuiža с любимым котом Латвии на этикетке (бренд поддерживает и популяризирует анимационный фильм Straume) теперь можно купить дешевле, как и еще... 999 продуктов. И это не кратковременная  акция, это «долгоиграющее» решение Maxima Latvija.

Полюбившийся многим изысканный лимонад  — цидониевый фруктовый напиток производства Valmiermuiža с любимым котом Латвии на этикетке (бренд поддерживает и популяризирует анимационный фильм Straume) теперь можно купить дешевле, как и еще... 999 продуктов. И это не кратковременная  акция, это «долгоиграющее» решение Maxima Latvija.

Читать