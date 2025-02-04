Латвийским студентам доступны инновационные гранты — от 3 418 до 13 899 евро

Вузы будут организовывать конкурсы студенческих инновационных идей, и ожидается, что инвестиции поддержат развитие студенческих идей в областях, имеющих национальное значение - не менее 30 % инновационных заявок будут связаны с технологиями искусственного интеллекта, внутренней и внешней безопасностью и образовательными технологиями, и не менее 40 % будут реализованы студентами в междисциплинарных командах. Ожидается, что будет разработано около 1 500 прототипов студенческих идей.

Получателями финансирования по данной программе ERDF являются латвийские университеты, которые будут реализовывать проекты совместно с партнерами по сотрудничеству, которыми могут быть высшие учебные заведения, научные учреждения, учреждения профессионального образования, общеобразовательные учреждения, предприниматели, ассоциации, фонды, государственные учреждения или учреждения самоуправления.

Программа предусматривает поддержку студентов в виде двух видов грантов, а именно : крупный грант (13 899 евро) на разработку инновационной идеи, работая с существующей концептуальной базой, и малый грант (3 418 евро) на первоначальную разработку и тестирование идеи. Кроме того, студенты получат доступ к стипендиям и возможность участвовать в инновационных конкурсах и семинарах.

Например, университетский бизнес-инкубатор «UniLab», который был первоначально создан в РТУ и ЛУ в рамках программы студенческих инновационных грантов, стал важным инструментом поддержки коммерциализации науки. В настоящее время его реализуют все четыре латвийских научных университета в сотрудничестве с Accelerace, ведущим фондом венчурного капитала и акселерации в Скандинавии. В рамках первого этапа программы студенты РТУ построили подводный беспилотник, адаптированный к латвийским условиям; студенты и учащиеся Инженерной школы РТУ построили вторую мощную ракету; РТУ совместно с LMT начали первое в Латвии сотрудничество в области промышленной докторантуры, и первая докторантура будет присуждена в 2023 году.

Более подробную информацию о проекте постановления от 04.02.2025 «Правила реализации Цели конкретной поддержки 1.1.1 „Укрепление исследовательского и инновационного потенциала и передача передовых технологий в систему НИОКР“ Программы политики сплочения Европейского Союза 2021-2027 Мероприятие 1.1.1.7 „Инновационные гранты для студентов“» можно найти на сайте Кабинета министров.