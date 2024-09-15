Студентка рассказала, что еловые шишки богаты витаминами Е и С, а также различными минералами. Сначала она думала о более простом продукте, но потом исследовательнице пришла в голову идея — выжать сок из шишек и использовать его в напитке. Ее идея такова:

«Я смешиваю немного сока еловых [шишек], который будет витамином, и немного обычного сока, который будет скорее натуральным подсластителем, плюс цвет немного улучшится. Если я добавлю кофе, то это кофеин и заряд энергии», — рассказала Клинта Карклиня.

Напиток не содержит сахара. Кроме того, еловый аромат придает рождественское ощущение в жаркий летний день. Карклиня рассказывает, что еловая шишка имеет слегка освежающий цитрусовый вкус, напоминающий дольку лимона.

Еловые шишки, используемые для приготовления напитка, заготавливаются в начале мая. В целях безопасности их следует собирать на расстоянии не менее 100 метров от дороги. Кроме того, с одного дерева можно собрать не более шести процентов шишек, чтобы не мешать его дальнейшему росту. Сок можно выжать сразу или хранить шишки в морозильной камере. Выжатый сок также можно хранить в холодильнике.

«Сначала кофе смешивается с обычным соком. Для энергетических напитков используется кофе холодного заваривания, так как в нем относительно больше кофеина, чем в кофе горячего заваривания, плюс он менее кислый. Затем добавляется фруктовый сок, в моем случае это был апельсиновый сок, а также яблочный и брусничный соки, которые неплохо сочетались с кофе как по цвету, так и по вкусу. Затем отмерялось три грамма от общего количества сока еловых шишек. Затем его разбавляли, нагревали, подогревали, и все», — поделилась Карклиня.

На данный момент еще неизвестно, когда напиток может быть запущен в производство. Несмотря на это, студентка настроена решительно и готова продолжать свое исследование.