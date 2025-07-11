Латвийские фермеры останутся без поддержки ЕС? В Брюсселе обсуждают сокращение агробюджета

Между тем в Евросоюзе идут дискуссии о возможном сокращении финансирования по Общей сельскохозяйственной политике (CAP), которая сейчас составляет почти треть общего бюджета ЕС. Особенно под вопросом, так называемые, средства второго столпа, предназначенные для развития сельских территорий.

Фермеров особенно тревожит перспектива перераспределения этих средств в пользу инфраструктурных проектов через фонд сплочённости. Это может ударить не только по Латвии, но и по таким странам, как Эстония, Словакия и Литва, где доля субсидий в доходе сельхозпроизводителей тоже превышает 55 %.

Лидер аграрного лобби ЕС Массимилиано Джансанти уже заявил: «У меня есть трактор, и я готов» — намекая на возможные протесты, если CAP будет сокращена.