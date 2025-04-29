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Латвии необходимо срочно освоить средства из еврофондов: куда пустят деньги?

Редакция PRESS 29 апреля, 2025 15:46

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA.

В строительной отрасли заметное оживление, и этому есть вполне понятное объяснение: Латвии необходимо срочно освоить деньги из еврофондов. Тем временем около 30 процентов латвийских строителей работают в «серой» зоне и не платят налоги, рассказал в передаче «Домская площадь» председатель правления Латвийской ассоциации строителей Нормундс Гринбергс, пишет LSM+.

Кризис в отрасли миновал, считает специалист. Резкие подъемы и спады в строительстве — это уже в прошлом. Сегодня индустрия работает в штатном режиме. Этому способствовала и мягкая зима, во время которой многие строительные работы не прерывались.

Гринбергс считает, что объемы строительства в ближайшее время сильно заметно вырастут. «Семилетний период освоения денег из европейских фондов, рассчитанный на срок с 2021-го по 2027-й годы, подходит к концу. Осталось три года, а довольно большие средства все еще не освоены. Плюс надо освоить весьма существенные средства из фонда восстановления. Поэтому в ближайшее время можно прогнозировать тенденцию роста объемов строительства».

Несмотря на то, что в этой области сейчас существует острая конкуренция, падения цен ждать не приходится. «В этой отрасли все становится только дороже. Если кто-то и занимается демпингом, то такое может быть лишь очень короткое время, долго так работать невозможно», — считает Гринбергс.

Главная проблема отрасли — высокий уровень теневой экономики. По некоторым оценкам, «серая» зона в строительстве составляет до 30 процентов.

«Больше всего эта проблема распространена в частном секторе. Многие строители, работающие в крупных компаниях, обижены — они должны платить все налоги и строго отчитываться перед государством, в то время как частники вообще не платят налоги, и это никто не контролирует. В этом году будут небольшие изменения — появились нормативы, регулирующие использование наличных денег. Но в целом ситуация остается прежней», — прокомментировал Гринбергс.

Эксперт считает, что один контроль тут мало что даст. «Должен быть механизм, чтобы заказчикам было выгодно иметь дело с легальными строителями. Возможно, имело бы смысл ввести для них какие-то бонусы и льготы. Пока же строителям-частникам выгодно оставаться в тени, и заказчики продолжают иметь с ними дело».

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