Куда пойти учиться детям большим и маленьким: что меняется в сфере образования

Нива образования – одна из самых проблемных зон латвийского хозяйства. Несмотря на ежегодные «улучшения» в виде проектов и методических разработок новых министров и старательных чиновников, в зоне этой далеко не благополучно. Тяжело учителям, детям, родителям. Хорошо только чиновникам от образования, которые, по всей видимости, забыли, что они тоже учились в школе и, возможно, в вузе, потому что нововведения страшно далеки от реальности и почему-то ведут не к прогрессу образования, а к новым проблемам.

Малопонятные программы и завышенные требования, отсутствие учителей и дефицит учебников, сокращение школ, вливание русскоговорящих детей в латышские школы и классы, внезапные и участившиеся проверки учителей на знание латышского языка... И это только проблемы, которые лежат на поверхности.

Похоже, что школы работают, учителя учат, ученики учатся не благодаря умным и прогрессивным разработкам спецов в сфере образования, а вопреки их вмешательству...

Меньше на треть

Число первоклассников заметно снижается

Низкая рождаемость в Латвии уже к 2030 году приведет к тому, что число первоклассников сократится на 34%. Это прогноз Министерства образования и науки, и по нему спецы вычислили, что в Латвии хватит 160 крупных средних школ, из которых 48 - в Риге.

Есть повод министерским чиновникам заняться любимым делом - составлять проекты. Теперь появилась модель оптимальной сети школ, которая учитывает демографию и существующее количество школ в самоуправлениях, а также численность населения, количество и возраст педагогов. Крупная средняя школа будущего по этой модели – та, где будут учиться минимум 90 первоклассников.

По оценке Минобраза, оптимальная сеть школ с учетом будущих демографических тенденций и численности детей сформирована в 12 самоуправлениях из 43: в Марупском, Адажском, Саласпилсском, Смилтенском, Гулбенском, Кулдигском, Салдусском, Валкском, Кекавском, Ропажском краях, Валке и Елгаве.

В Риге же обнаружено на 28 школ больше, чем прогнозируемое министерством оптимальное количество школ в будущем. В Минобразе это объясняют большим числом малых частных школ, а также миграцией жителей из других регионов Латвии, особенно из пригородов Риги, в столичные средние школы.

В Латгалии во всех самоуправлениях число школ больше, чем прогнозируемое число детей, и, согласно выводам, это в будущем делает содержание средних школ в их нынешнем количестве нецелесообразным. Значит, будут сокращать, а детям придется ездить в школу уже не в соседнюю волость, а в краевые центры. А с автобусами в регионах - проблема...

38% учителей - в пенсионном или предпенсионном возрасте. Более молодой состав учителей характерен для пригородов Риги: в Саласпилсе, Марупе и Кекаве доля педагогов старше 55 лет составляет менее 30%. А в Алуксненском и Краславском краях это более половины учителей.

В Минобразе тем не менее удивляются, что в учителя не идут. А зачем? В школах, кроме физической и эмоциональной нагрузки, еще и отсутствие перспектив. Детей все меньше, школы закрываются, профессия отмирает, надо искать что-то более долгоиграющее.....

Модель есть - денег нет

Еще недавно руководство школ боролось за каждого ученика, чтобы школа получила большее финансирование. Сегодня модель «Деньги следуют за учеником» исчерпала себя. По оценке Министерства образования и науки, эта модель не может обеспечить справедливое и соответствующее вознаграждение преподавателям.

Минобраз предлагает внедрить новую модель финансирования школ «Программа в школе". Реформу зарплат педагогов объявила прежний министр Анда ЧАКША. Дескать, с внедрением программы будет устранено неравенство по отношению к учителям, так как рост зарплат по существующей модели «Деньги следуют за учеником» зависит от количества детей в самоуправлениях. А демография не способствует увеличению числа учащихся.

Начать предполагали уже 1 сентября, но пока неясности с финансированием. Новый министр Даце МЕЛБАРДЕ рьяно взялась за дело: запуск новой модели будет идеальным выходом для образования.

Посчитали. Новая модель обойдется государству дополнительно в 35,5 млн. евро, однако необходимое финансирование в бюджете Министерства образования и науки в этом году не предусмотрено. В 2026 году на новую модель стране дополнительно потребуются 106 млн. евро. Поэтому министр финансов Арвилс АШЕРАДЕНС предлагает внедрять модель «Программа в школе» постепенно.

Интересно: зачем было тратить ресурсы Минобраза, если денег на реализацию не предвидится? Почему бы министерству не заняться каким-то продуктивным и более приземленным делом, чем проекты и модели? Например, обеспечить детей учебниками и компьютерами, более трезво посмотреть на объединение бывших школ нацменьшинств с латышскими школами, оставить в покое пока еще работающих учителей...

В Риге успехи лучше

Куда пойти учиться

Однозначно в Риге успехи у учащихся лучше. По данным Министерства образования и науки, ученики 12-х классов, набравшие более 80% на экзамене по математике высшего уровня, учатся преимущественно в Риге.

В средних школах и гимназиях столицы экзамен по математике на высшем или оптимальном уровне сдали 38% всех выпускников средней школы в Латвии. Более половины из них — 54% — учащиеся гимназий. В остальных регионах - 25% высоких результатов по математике.

Неудивительно, что, когда подходит время средней школы, родители стараются переехать в Ригу, чтобы ребенок получил более качественное образование.

А тенденция такова, что государство заинтересовано жестче делить выпускников 9-х классов на потенциальных квалифицированных рабочих - тех, кому нужно среднее профессиональное образование, и на тех, кто должен продолжать учиться в 10-12-х классах с прицелом на поступление в вуз и карьеру человека с образованием.

Может быть, поэтому ежегодно затягивается оглашение результатов экзаменов и аттестатов об окончании 9-го класса? Пусть школьники идут в слесари и продавцы: рабочих рук не хватает...

Вузам дали волю

Поступать в студенты можно будет ещЕ в школе

Который год расписание экзаменов в выпускных классах и прием документов в вузы страны не состыковываются. Пока старшеклассники сдают экзамены, а потом дожидаются документы, прием в некоторые вузы заканчивается, у абитуриентов меньше возможностей пробовать себя в другой специальности.

Странно, что столько лет эта проблема не может решиться на уровне Министерства образования и науки, и каждый год для абитуриентов и их родителей это пора стрессов.

И вот слон родил мышь, как говорит народная мудрость. Поправки к закону «О высших учебных заведениях", утвержденные Сеймом, разрешают высшим учебным заведениям проводить прием студентов еще до оглашения результатов централизованных экзаменов, то есть ориентируясь не только на их результаты. Однако договор об учебе с университетом можно будет заключить только после того, как будут предоставлены документы о получении среднего образования.

Требования для приема и сроки начала регистрации и зачисления абитуриентов в вузы будут публиковаться на сайтах учебных заведений ежегодно до 30 ноября, - сказано в поправках.

Эта норма предоставит вузам бОльшую свободу в определении даты приема и поможет угнаться за европейскими вузами, так как там прием, как правило, начинается раньше — весной, и часть абитуриентов уходит туда еще до начала приема в Латвии. Из страны утекают мозги, теряются для вузов очень большие деньги...

В настоящее время Кабинет министров ежегодно устанавливает срок начала регистрации абитуриентов, а вузы зачисляют студентов по результатам именно централизованных экзаменов, которые становятся известны лишь в середине июля.

В этом году еще сохраняется прежний порядок приема заявлений и зачисления абитуриентов в латвийские вузы. Изменения в порядке приема студентов вступят в силу начиная с периода зачисления на 2026/2027 учебный год...

факт

В 2024 году число новорожденных в Латвии снизилось на 13%...

Оксана ПЕТРЕНКО